Prosegue la rassegna #IPUNTIHOME, calendario di appuntamenti on line di danza che la Compagnia EgriBiancoDanza ha ideato per colmare temporaneamente questo difficile periodo in cui le scene sono purtroppo negate così come l’incontro diretto con il pubblico.

In programma venerdì 3 aprile alle ore 21, con accesso diretto dal canale You Tube della Compagnia o dagli account Facebook e Instagram, #HOMESWEETHOME una video performance di danza ideata da Raphael Bianco, con l’apporto coreografico dei danzatori della Compagnia EgriBiancoDanza che si interroga sulla casa e come viene vissuta dagli stessi in questo momento di sosta forzata lontano dalla sala prove.

Raphael Bianco presenta così questo nuovo progetto: “Da sempre l’arte in tutte le sue forme ha reagito alla frustrazione delle limitazioni e delle costrizioni, all’inquietudine dell’emergenza e alla visione di scenari apocalittici, liberando nuove energie e intuizioni. Approfittiamo anche noi di questo momento di sosta forzata per sfruttare quello che ci viene dato o meglio restituito: il nostro spazio domestico.

Restituito per ore interminabili di attesa e pensiero, dove apparentemente siamo lontani dalla nostra vita. E invece proprio lo spazio della nostra casa nasconde e rivela dimensioni che forse davamo per scontate, momenti di incontro con noi stessi e tutti gli spazi, oggetti e ricordi che definiscono, occupano e permeano la nostra casa.

Ecco il senso di HOMESWEETHOME, una testimonianza personale di ogni danzatore della Compagnia EgriBiancoDanza da me sollecitato a riabitare il proprio spazio domestico e a trasfigurarlo con la danza.

In un gioco inconsueto per la creazione coreografica, che da sempre richiede una ricerca gestuale rigorosamente dal vivo, abbiamo utilizzato quello che l’odierna tecnologia ci offre, cellulari e canali social, per comunicare inviare video di prova, feed back coreografici: per quanto possibile, nel limite della tecnologia a nostra disposizione, nell’approssimazione della distanza, ma nell’entusiasmo riacceso di creare qualcosa che ci facesse sognare. Ecco che cucine, letti, bagni, porte, finestre e divani, assumono altro valore e ci raccontano chi siamo poiché in loro sono impresse le nostre tracce, a cui solo distrattamente, nel quotidiano affannoso e distratto di una vita spesso frenetica, diamo peso, ma che sono specchio della nostra anima.

Un’occasione per noi e per il pubblico di vivere meno tristemente questa condizione di stasi, restando a casa condividendo le curiosità e il ribollire di idee, l’effervescenza del pensiero e i ricordi, la riflessione dinamica di corpi danzanti, il senso della nostra dimora, che da prigione può diventare un luogo intimamente magico dove ritrovare parti di noi stessi con cui a volte temiamo il confronto.”

Concept Coreografico: Raphael Bianco, con l’apporto coreografico dei danzatori della Compagnia EgriBiancoDanza

Assistente produzione video: Vincenzo Criniti

Montaggio e regia: Fabio Melotti

Musiche: Vivaldi – Autori vari

Organizzazione e promozione : Elena Rolla

Maitre de Ballet: Vincenzo Galano

Danzatori: Elisa Bertoli, Simona Bogino, Maela Boltri, Vincenzo Criniti, Lara Di Nallo, Vanessa Franke, Carola Giarratano, Cristian Magurano, Paolo Piancastelli, Alessandro Romano, Davide Stacchini



Chi lo desidera potrà sostenere l’attività donando attraverso paypal ai link che troverà pubblicati sul sito o sui social della Compagnia o con bonifico IBAN IT46I0306909606100000156938

