In questi tempi che impongono a tutti di restare a casa, il PACTA SALONE di Milano mette in pausa le sue consuete attività, ma vuole portare un saluto, un abbraccio, un bacio a casa dei suoi spettatori con #ilbaciopossibile

Il PACTA Salone sospende la sua Stagione Teatrale 2019 – 2020 L’insolito palcoscenico fino al 3 aprile 2020, come le realtà culturali di tutta Italia. Intanto, un palcoscenico davvero insolito lo porta direttamente nella casa dei suoi spettatori, grazie al web, che viene in aiuto con le sue mille possibilità e con la capacità di tenere vicini anche nella lontananza. Il nuovo progetto “Il bacio di PACTA” vuole portare bellezza arte e cultura anche in questo momento ai suoi spettatori: sui profili Facebook e Instagram con #ilbaciopossibile il teatro pubblicherà delle “pillole” teatrali, voci e volti di artisti per tenere compagnia e non far sentire la propria mancanza, sperando presto di poter riaprire il teatro.

“I tempi impongono a tutti noi di mettere in pausa molte delle nostre consuete attività – spiega la direttrice artistica Annig Raimondi – per contribuire al bene comune e tutelare la salute nostra e di chi ci circonda. Resta e restiamo a casa. E intanto re-si-stiamo, a modo nostro, alla mancanza di bellezza, arte e cultura di questo periodo”.

Progetto “Il bacio di PACTA”

Il nuovo progetto “Il bacio di PACTA” è un’iniziativa per rimanere vicini al pubblico attraverso il web, per salutare chi è affezionato al teatro e dare un “bacio” di arte e cultura ora che, non solo non ci si può toccare, ma non si può fruire direttamente di tutta la bellezza e cultura di cui si era circondati poco tempo fa. L’obiettivo è un intervento rivolto a tutti, che, attraverso la voce e i volti di giovani o affermati interpreti, attraverso immagini della miglior arte, frammenti di storie e letteratura, unisca PACTA, artisti e spettatori, per apprezzare il passato, affrontare meglio il presente e il futuro e uscire da questa situazione d’affanno. Nato nella situazione di emergenza di questi giorni è già in fase di strutturazione per poter permanere e poter essere articolato al meglio.

“Questo progetto virtuale è un pensiero vivente – racconta ancora Annig Raimondi – sul presente e sul futuro, aperto, privo di confini e di barriere, che punta sulla cultura come strumento di valorizzazione e di rivitalizzazione dell’anima, dei luoghi (musei, teatri, accademie, cinema etc) e dei territori”.

Al progetto hanno aderito artisti lontani e vicini, amici e professionisti che condivideranno con PACTA questa scommessa sulla creatività regalando ‘pillole’ di cultura che verranno pubblicate sulla pagina Facebook e Instagram del PACTA SALONE come #ilbaciopossibile: l’intero gruppo di PACTA . dei Teatri (Annig Raimondi, Maria Eugenia D’Aquino, Riccardo Magherini, Fulvio Michelazzi, Maurizio Pisati) e poi Claudio Morganti, Carlo Decio, Patrizio Luigi Belloli, Margherita Antonelli, Massimo Loreto, Marina De Juli, Graziano Piazza, Angela Malfitano, Matteo Bonanni, Livia Castiglioni, Alberto Oliva, Andrea Fabiano e altri ancora.

Il pubblico può utilizzare l’hashtag per produrre i propri “bacipossibili” e pubblicarli sull’evento Facebook IL BACIO POSSIBILE creato da PACTA . dei Teatri.

Sostenere il PACTA SALONE con #salvaunospettacolo

PACTA . dei Teatri cerca di stare col suo pubblico e con tutte le persone costrette in casa in questo periodo insolito e difficile. Intanto, aderendo alla campagna #iorinuncioalbiglietto, chiede di continuare a seguirlo e suggerisce un modo per sostenerlo:

non chiedendo il rimborso se è stato acquistato il biglietto di uno degli spettacoli annullati

oppure acquistando già un biglietto per gli spettacoli futuri. Si potrà scegliere di non utilizzare il biglietto e regalarlo al teatro, oppure sarà possibile vedere lo spettacolo quando riapriranno le sale. Tre le fasce di prezzo per permettere a ciascuno di donare quanto vuole: 4€, 8€ o 16€.

E’ possibile partecipare all’iniziativa #salvaunospettacolo collegandosi al sito del teatro www.pacta.org, cliccando in home page sul tasto BIGLIETTERIA, per accedere alla sezione relativa e poi cliccando su ACQUISTA BIGLIETTI si verrà reindirizzati a Vivaticket dove si potrà scegliere lo spettacolo, titolo, data e il valore della donazione.

Il biglietto potrà essere solo una donazione al teatro oppure potrà essere usato per vedere lo spettacolo quando il teatro riaprirà.

A questo link le istruzioni video

https://www.youtube.com/watch?v=60fe5DnVWjc&t=4s)

INFO – PACTA SALONE – via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: tel. 02 36503740 e 393 8247074 – email biglietteria@pacta.org