Scelti dalla Critica 2020: “Il traditore”

SCELTI DALLA CRITICA 2020 VI EDIZIONE

a cura di Claudio Carabba e del Gruppo toscano SNCCI

I migliori film del 2019 secondo la critica

martedì 3 marzo, h. 21.30

Il traditore (Italia, 2019,132 minuti) di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Nicola Calì e Fausto Russo Alesi

Per la rassegna Scelti dalla critica allo Spazio Alfieri martedì 3 marzo alle h. 21.30 Il Traditore, introdotto dai critici cinematografici Claudio Carabba, Don Andrea Bigalli e Claudia Porrello, il regista Marco Bellocchio non potrà essere presente.

Diretto da Marco Bellocchio e magistralmente interpretato da Pierfrancesco Favino, Il Traditore è una delle opere cinematografiche che a livello internazionale si è maggiormente distinta nel 2019. E’ stato designato a rappresentare l’Italia, come film internazionale, alla 92° edizione degli Oscar, vincendo decine e decine di premi, tra cui 7 Nastri d’Argento, e pronto a fare incetta di altri riconoscimenti ai prossimi David di Donatello.

Il Traditore è stato giudicato il miglior film dell’anno e proclamato “Miglior Film della Critica” dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione:

“Nel mettere in scena il “tradimento” di Tommaso Buscetta, Marco Bellocchio riscrive la grande tradizione del cinema civile italiano. Immergendosi nella psiche di un personaggio apparentemente lontanissimo dal suo lavoro, il regista crea un cortocircuito fra desiderio e realtà, obbedienza e rivolta, con un film lirico ed espressionista, caratterizzato da invenzioni formali visionarie, in grado di trasformare le tappe della via crucis del maxiprocesso in un grottesco teatro dei pupi. Bellocchio si conferma il più avventuroso e giovane dei cineasti italiani, firmando un film libero e generoso”.

Ingresso euro 7,00 soci UniCoop Firenze euro 6,00

INFO TEL. 055 5320840 www.spazioalfieri.it