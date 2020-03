In diretta da Londra via streaming, il 4 e 5 marzo, ore 21, sul canale Youtube dello Spazio Teatro No'hma – Teresa Pomodoro

Un famoso detto popolare recita così: “se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna”, e si intende che se un problema non si risolve da solo, bisogna prenderlo di petto e affrontarlo personalmente.

Così, di fronte al protrarsi dell’emergenza sanitaria, lo Spazio Teatro No’hma – Teresa Pomodoro ha deciso di rilanciare, organizzando un evento fuori dal suo palcoscenico e ampliando i propri spazi e confini.

Lo spettacolo Nearly Human, che sarebbe dovuto essere rappresentato nel Teatro di via Orcagna il 4 e 5 marzo, andrà in scena nelle stesse date a Londra, in un evento unico, appositamente organizzato dallo stesso No’hma, che verrà ripreso e trasmesso in diretta sul canale Youtube del Teatro. “In questo modo alzeremo il sipario direttamente a casa dei nostri spettatori”, sottolinea la Presidente Livia Pomodoro. Per seguire la diretta dell’evento da Londra, sarà infatti sufficiente collegarsi, alle ore 21 di mercoled ì 4 e gioved ì 5 marzo , sul sito www.nohma.org o sul nostro canale Youtube”.

Nearly Human, realizzato dai Perhaps Contraption, una band formata da nove giovani musicisti che mescolano canto, poesia, pop, jazz e musica post-minimalista con fiati, chitarra e percussioni, ci porta in un curioso viaggio attraverso coreografie dinamiche, luci spettacolari e splendide armonie corali. Si tratta di uno spettacolo di teatro e musica, ispirato alle parole del cosmologo Carl Sagan, che contempla le improbabili origini della vita e le minuscole storie umane intrecciate tra noi e le stelle.

“La situazione di difficoltà nella quale siamo stati improvvisamente catapultati ci ha in qualche modo obbligato a ‘rinnovarci’, a rispondere alla paura con nuove idee: è nato così questo evento straordinario, che porta No’hma in “trasferta” a Londra e lo fa atterrare direttamente a casa degli spettatori. Un grande viaggio, che apre le porte del nostro Teatro a tutto il mondo, in attesa di tornare a sederci in platea tutti quanti insieme”.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)

Nearly Human

mercoledì 4 e giovedì 5 mano 2020

inizio trasmissione ore 21