New Generation Festival a Firenze (4° edizione)

By

Opera, jazz e concerti in una cornice incantata. Dal 26 al 29 agosto nel giardino di Palazzo Corsini

Sul finire dell’estate torna a Firenze il New Generation Festival. La quarta edizione di questa brillante rassegna di opera, jazz e concerti si aprirà il 26 agosto nella cornice suggestiva dei giardini di Palazzo Corsini con La Cenerentola.

Il melodramma giocoso di Gioacchino Rossini vedrà protagonisti il mezzosoprano bulgaro Svetlina Stoyanova nel ruolo di Angelina e il tenore canadese Josh Lovell, già applaudito nel Don Giovanni dell’edizione 2018, nei panni del principe Don Ramiro. Il baritono Gurgen Baveyan (Dandini), il basso-baritono Federico de Michelis (Don Magnifico), il basso Blaise Malaba (Alidoro), il mezzosoprano Marvic Monreal (Tisbe) e il soprano Giorgia Paci (Clorinda) completano il cast di voci giovani che animeranno la recita. La regia è affidata a Jean-Romain Vesperini e Sándor Károlyi sarà sul podio. Il secondo cast di questa nuova Cenerentola si esibirà invece al Teatro Kopanous di Corfù dal 2 al 5 settembre.

Il 27 agosto il violinista Hao Zhou, vincitore del Concours musical international de Montréal, eseguirà il Concerto per violino di Jean Sibelius e le Variazioni Enigma di Edward Elgar, assieme all’Orchestra Senzaspine sotto la guida dal Direttore Artistico del Festival Maximilian Fane. Il giorno successivo una serata jazz avrà come protagonista la cantante Veronica Swift, che si esibirà assieme al pianista Sam Jewison e alcuni fra i migliori giovani jazzisti americani.

Il New Generation Festival offre una passerella internazionale ai giovani talenti musicali che lo animano, applauditi da un pubblico altrettanto giovane. L’edizione 2019 ha accolto spettatori da oltre 25 paesi diversi e oltre la metà del pubblico aveva meno di 35 anni. La manifestazione si svolge negli splendidi giardini di Palazzo Corsini al Prato, in origine progettati dal Buontalenti nel 1591, nel centro di Firenze. Il New Generation Festival è stato creato dai co-fondatori Maximilian Fane (Direttore Artistico), Roger Granville (Direttore Creativo) e Frankie Parham (Produttore Esecutivo), insieme al soprano Anush Hovhannisyan, responsabile delle relazioni artistiche. Il Festival è realizzato con il sostegno della Principessa Giorgiana Corsini e di altri membri della famiglia Corsini.

A settembre 2020, il New Generation Festival lancerà anche i Mascarade Opera Studio, (https://www.mascaradeoperastudio.it/), un programma di nove mesi per la formazione di giovani cantanti lirici. Il programma, dedicato a otto cantanti e due répétiteur, si avvale di coach e insegnanti di masterclass di livello internazionale, tra cui il leggendario soprano Mariella Devia nel ruolo di Presidente Onorario e il grande baritono inglese Sir Thomas Allen come Honorary Patron.

Programma e biglietti a https://newgenerationfestival.org/it/home