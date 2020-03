Marianna Aprile, ‘Ala al-Aswani, Marco Baliani, Daniele Bellasio, Luca Bottura, Pippo Civati, Francesco Costa, Concita De Gregorio, Romano De Marco, Gian Arturo Ferrari, Fabio Genovesi, Giorgio Gori, Riccardo Luna, Francesca Mannocchi, Lorenzo Marone, Michela Murgia, Dina Nayeri, Gabriella Nobile, Paolo Nori, Christian Rocca, Paolo Rossi, Rolla Scolari, Marcello Sorgi, Paolo Virzì, Frank Westerman

Cosa sta succedendo a noi e al mondo? Una domanda che in tanti si pongono osservando la realtà che ci circonda.

Per rispondere a questo dubbio dal 13 al 15 marzo 2020 scrittori, giornalisti e artisti si ritroveranno a Peccioli per la seconda edizione di Pensavo Peccioli, la kermesse diretta da Luca Sofri nata per discutere in una dimensione piccola e concreta i cambiamenti in atto in molti contesti del nostro quotidiano.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Pensavo Peccioli è organizzato dalla Fondazione Peccioli per – Fondazione del Comune di Peccioli e di Belvedere S.p.A. con il patrocinio e contributo della Regione Toscana, con il contributo della Banca Popolare di Lajatico e in partnership con Il Post, Giadil, Belleville scuola di scrittura e Iperborea.

