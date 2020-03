“The Handmaid’s Tale”: Viola Graziosi interpreta Margaret Atwood in diretta streaming

By

In diretta da Roma, l’attrice Viola Graziosi dà voce e corpo alle parole di Margaret Atwood, autrice del romanzo distopico “The Handmaid’s Tale”, ambientato in un futuro prossimo dove le donne sono sorvegliate e divise in categorie. Nessuna può disobbedire, pena la morte o la deportazione. Un “nuovo mondo” che attraverso le donne e il loro corpo cerca la sua legittimazione.

Una lettura scenica che verrà trasmessa in diretta streaming , dando così la possibilità al pubblico di seguire la performance da casa, senza bisogno di iscrizioni né password d’accesso. Per gli spettatori sarà sufficiente collegarsi, alle ore 21 di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo , sul sito www.nohma.org o sul canale Youtube del Teatro No’hma.

“La cultura ci unisce, ancor di più in questo momento in cui siamo fisicamente distanti, e grazie a essa non ci sentiremo mai veramente soli”. (Livia Pomodoro)

———

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro.

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

Inizio trasmissione ore 21

è possibile seguire il video collegandosi al sito www.nohma.org o accedendo al canale Youtube Teatro No’hma

———-

THE HANDMAID’S TALE – Confessione di un’ancella

Tratto dal romanzo di Margaret Atwood

Traduzione di Camillo Pennati per Ponte alle Grazie

Consulenza letteraria Loredana Lipperini

Consulenza artistica Laura Palmieri

Con Viola Graziosi

Musiche originali Riccardo Amorese

Regia Graziano Piazza

Produzione Artisti Riuniti