Auguri a Gianrico Tedeschi!

“Oggi Gianrico Tedeschi compie 100 anni. Un sincero augurio a un attore che ha dedicato tutta la sua vita alle scene, dal palco del teatro al piccolo schermo attraverso tutti i generi della prosa: rivista, commedia musicale, spettacolo leggero. Una passione per la recitazione scoperta nel momento più buio della sua esistenza, quando Tedeschi era internato militare nel lager di Sandbostel in Bassa Sassonia dopo l’armistizio dell’8 settembre, e che lo ha accompagnato fino a oggi. Un’autentica testimonianza di come anche nei momenti più duri la cultura sappia e possa portare la luce negli uomini”.

Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, nel giorno del centesimo compleanno di Gianrico Tedeschi.