Fotografia Europea 2020: “Un racconto in video”

La quindicesima edizione di Fotografia Europea, il festival promosso dalla Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia, con la direzione artistica di Walter Guadagnini, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria in corso, avrebbe inaugurato le sue mostre – con aperture, eventi e talk – nel week end da venerdì 17 aprile a domenica 19 aprile 2020.

La Fondazione Palazzo Magnani ha proposto ad alcuni protagonisti del festival di prestare la loro voce e il proprio volto per un breve filmato da pubblicare sul sito e i social del festival nelle giornate che avrebbero ospitato il weekend inaugurale.

Un modo, questo, per celebrare un’importante manifestazione culturale, per alimentare l’interesse e la curiosità per la fotografia e per dare un segnale di speranza in questi tempi difficili, attraverso gli sguardi unici di coloro che, appena sarà possibile, ci regaleranno scatti e progetti straordinari.

I video presentano gli artisti, il racconto del loro progetto per questa edizione di Fotografia Europea e un consiglio fotografico: un libro da leggere, fotografi da approfondire, musei da visitare on line, corsi, podcast.

PROGRAMMA

– venerdì 17 aprile, ore 18.00 Walter Guadagnini

– sabato 18 aprile, ore 11.00 Joan Fontcuberta

– sabato 18 aprile, ore 18.00 Alex Majoli

– domenica 19 aprile, ore 11.00 Vittorio Mortarotti e Anush Hamzehian

– domenica 19 aprile, ore 18.00 Luis Cobelo



