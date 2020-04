La poesia di oggi è forse tra le più belle del progetto “Lavoro con umiltà per le stelle”. Giovanni Luca Valea ritrae una parte della propria vita senza risparmiarsi, raccontando le disillusioni “ma non credo più a ciò che luccica, /neppure se infine oscura/come capita al cuore.”

Chiude la poesia una dedica ad un uomo molto amato dal poeta, che ne mette in luce la grandezza, l’orgoglio, la dignità.

****

Ho sempre amato con disordine

Ho sempre amato con disordine

ma non ne ho mai fatto

una forma d’arte,

ho pareggiato le spalle degli dei

grazie al vino,

a qualche donna:

chiedete a loro

dov’è il mio cuore.

Ho conosciuto le altezze

di una fama ridicola,

la fanciulla al giardino delle rose:

non c’era una legge

che non fosse d’amore;

ma ogni Paradiso ha un addio,

ogni addio una luce:

chissà dov’è il mio cuore.

Mi consideravano benedetto

tra bellezza e talento,

ma vivevo con un rasoio d’oro

per affilare la tristezza.

Non ho mai trovato riparo

nella tempesta:

sorella, non ce n’è mai stato

per nessun cuore.

Una donna al pianoforte

suona

con lontano orgoglio:

ricordo le sue cicatrici,

le leggende;

ma non credo più a ciò che luccica,

neppure se infine oscura

come capita al cuore.

Non sono tra gli Eletti,

mio nonno lo fu un tempo –

era una guardia;

ho ascoltato il suo cuore

combattere per una ragione,

mai per ingraziarsi

un favore

neppure davanti alla falce.

Giovanni Luca Valea