Orchestra da Camera Fiorentina: online “Stabat Mater” di Pergolesi

Continuano i video-concerti online dall’archivio dell’Orchestra da Camera Fiorentina, nell’ambito dell’iniziativa #IOSUONODACASA.

Martedì 21 aprile alle ore 18, sulla pagina Facebook dell’orchestra (www.facebook.com/orchestrafiorentina), è in programma uno dei capolavori della musica sacra di tutti i tempi, “Stabat Mater“ di Giovanni Battista Pergolesi. Appuntamento inaugurale della stagione 2009, il concerto vede al fianco dell’Orchestra due grandi voci soliste, il controtenore Giorgio Carducci e il soprano Patrizia Cigna (già Anna in Nabucco e Micaela in Carmen con la regia di Franco Zeffirelli).

Sul podio il direttore Giuseppe Lanzetta. La serata si apre con la prima dell’opera “Oltre il mare… Oltre il silenzio” del compositore e musicista fiorentino Alberto Giglioni, voce recitante di Grazia Ferrali.

I grandi concerti online dell’Orchestra da Camera Fiorentina continuano – sempre alle ore 18 – sabato 25 aprile con arie da camera da camera di Wolfgang Amadeus Mozart. Ancora Mozart lunedì 27 con la “Sinfonia concertante per oboe, clarinetto, corno, fagotto e orchestra K 297b”, solisti Francesco Di Rosa, Alessandro Carbonare, Francesco Bosone, Alessio Allegrini. Mercoledì 29 torna in video il concerto dei pianisti Giselle e Fabio Witkowski a Palazzo Medici Riccardi. Venerdì primo maggio il “Triplo concerto per pianoforte, violino e violoncello” di Ludwig van Beethoven, solisti Giovanni Sollima al violoncello e Giuseppe Andaloro al pianoforte.

www.facebook.com/orchestrafiorentina

www.orchestrafiorentina.it

Orchestra da Camera Fiorentina

www.orchestrafiorentina.it – info@orchestrafiorentina.it

Segreteria Orchestra tel. 055-783374