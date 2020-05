Il Reggio Film Festival si farà!

Arrivate oltre 1.600 proposte da tutto il mondo, in risposta alla call internazionale lanciata alcuni mesi fa. La Direzione Artistica conferma che, in ogni caso, a novembre l’edizione numero 19 avrà luogo. Titolo/tema (profetico?): Barriere.

«Abbiamo deciso di realizzare in ogni caso, dal 4 all’8 novembre 2020, il Reggio Film Festival per offrire, soprattutto in questo periodo così difficile per l’umanità intera, un evento al contempo piacevole e di qualità alle tante persone che lo frequentano da 19 anni»: Alessandro Scillitani, ideatore e Direttore Artistico del Reggio Film Festival è molto determinato nell’annunciare l’edizione 2020, al termine della call internazionale che, come ogni anno, ha ottenuto un enorme interesse, con oltre 1.600 cortometraggi giunti da tutto il mondo per essere selezionati.

«Se sarà possibile programmeremo la manifestazione in un teatro di Reggio Emilia, ovviamente nel pieno rispetto delle normative sanitarie in modo che tutti lo possano fruire in piena sicurezza» continua Alessandro Scillitani «Se, purtroppo, nei prossimi mesi si dovesse verificare un aumento di contagi tali da obbligare un ritorno al lockdown realizzeremo un’edizione online, per onorare le tante opere straordinarie che ci sono come sempre pervenute da ogni parte del mondo e il folto pubblico di persone di ogni età -non certo solamente di addetti ai lavori- che con affetto ci segue».

Titolo/tema dell’edizione 2020 del Reggio Film Festival (forse un po’ profetico, in quanto pensato e lanciato ben prima dello scoppio della pandemia): Barriere.

Per interrogarsi, insieme, sul mondo che cambia.

Info sul Reggio Film Festival: http://www.reggiofilmfestival.it/