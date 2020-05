Una Maratona per il Teatro, in attesa che ritorni dal vivo

Una Maratona per il Teatro: Rai Cultura per sostenere gli artisti e i tecnici del palcoscenico colpiti dall’emergenza sanitaria offre su Rai5 – sabato 30 maggio, dalle 8:00 a notte fonda – una serie di spettacoli storici con i grandi maestri – da Eduardo a Gassman, da Strehler a Ronconi, da Fo a Carmelo Bene – e il meglio della scena contemporanea : Emma Dante, Filippo Timi, Marco Paolini e gli spettacoli inediti di Alessandro Preziosi, Michele Placido, Silvio Orlando e Alessandro Serra prodotti appena prima della chiusura dei teatri. Tra un pezzo e l’altro andranno in onda le riflessioni sulla scena all’epoca del virus di: Andrée Ruth Shammah, Daria Deflorian, Giulia Lazzarini, Massimo Popolizio, Marco Baliani, Gabriele Vacis, Motus (Enrico Casagrande e Daniela Nicolò), Pippo Delbono, Valerio Binasco, Marta Cuscunà, Ottavia Piccolo, Umberto Orsini e Serena Sinigaglia.

Un’intera giornata di spettacoli per solidarizzare e sostenere attori, registi, autori, musicisti, scenografi, costumisti e tecnici della scena italiana. La Maratona teatrale che occuperà il palinsesto di Rai5, dall’alba a notte fonda, il 30 maggio, è il modo in cui Rai Cultura vuole promuovere la prosa e tutte le altre forme di performance in un momento fondamentale di passaggio delle nostre vite: dalla crisi profonda generata dall’emergenza sanitaria alla necessaria rinascita di forme comunitarie. Il teatro, arte sociale per eccellenza, viene celebrato attraverso una serie di messe in scena riprese dalla televisione che hanno segnato e continuano a segnare, la storia della Rai.

La televisione pubblica non si è mai limitata a documentare gli spettacoli, anche nelle situazioni produttivamente più semplici, ogni volta l’edizione per il piccolo schermo non è mai stata considerata mera testimonianza, poiché il mezzo trasforma, adatta, riscrive, e inevitabilmente reinterpreta. Lo spettacolo in tv non può mai sostituire l’esperienza della partecipazione dal vivo, ma può offrire l’occasione di un incontro con testi, artisti, allestimenti che prolungano la propria eco e rinnovano il proprio senso in altre forme.

La Maratona teatrale parte da alcune produzioni che hanno come protagonisti i grandi maestri e arriva a quello che è stato realizzato nei mesi che hanno immediatamente preceduto la chiusura di tutte le attività. Il proposito è quello di disegnare un ponte che va dalle origini, il passato prossimo che sembra lontano anche se sono trascorsi solo pochi mesi, e un futuro che come sempre starà a noi progettare.

Si comincia alle 8:00 con Eduardo, Ditegli sempre di sì, dalla Cantata dei giorni pari, fu adattata per la Rai nel 1962 e ha come interpreti, oltre all’autore un cast di suoi straordinari allievi: Regina Bianchi, Pietro Carloni, Antonio Casagrande, Angela Pagano ed Enzo Petito.

Segue alle 9:40 L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello nella magistrale interpretazione di Vittorio Gassman diretta da Maurizio Scaparro, una prova d’attore indimenticabile che è diventata ineludibile punto di riferimento per chiunque affronti quello che può essere considerato uno degli atti unici più importante della drammaturgia italiana. Un vero e proprio testamento del Mattatore.

Alle 10:00 è la volta di uno dei capolavori di Giorgio Strehler, Il giardino dei ciliegi di Checov, regia-manifesto di quel realismo poetico che ha fatto del Piccolo Teatro di Milano uno dei simboli non solo del teatro italiano, ma di tutta la società del secondo Novecento. In scena, oltre ai grandi attori strehleriani: Valentina Cortese, Giulia Lazzarini, Renato De Carmine, Renzo Ricci, Franco Graziosi, Gianfranco Mauri e una esordiente Monica Guerritore. L’inimitabile cifra estetica del Piccolo è completata dalle scene di Luciano Damiani e dalle musiche di Fiorenzo Carpi.

La maratona prosegue con un omaggio a Luca Ronconi, alle 12:55 circa: all’interno degli ex magazzini della Scala, alla Bovisa di Milano, è ambientata una delle sfide del regista he, partendo da Infinities del matematico John D. Barrow ha costruito una di quelle straordinarie macchine teatrali che hanno reso allo stesso tempo popolare e esemplare il lavoro del Maestro. Si tratta di un evento che mette in scena la scienza utilizzando i suoi paradossi. Gli spettatori sono invitati a perdersi in un labirinto in cui una decina di attori, assieme agli allievi della Scuola di Teatro del Piccolo e agli studenti del Politecnico ripetono in loop le teorie fisico-matematiche.

Il teatro in Italia con Dario Fo e Giorgio Albertazzi viene riproposto alle 13:50 circa attraverso il pilot della serie di 14 puntate che impegnarono i due mostri del teatro per la prima volta assieme in scena. Ambientata nel Teatro all’Antica di Sabbioneta, la performance è una gara di bravura che ripercorre alcuni dei momenti fondamentali della rappresentazione dei secoli dell’umanesimo e del Rinascimento.

Del teatro di narrazione va in onda alle 14:45 circa uno degli Album di Marco Paolini: La comune di Gemona. Il racconto si fa epopea di una generazione, l’autobiografia dell’autore diventa quella di una generazione di giovani che con il teatro danno forma a fantasie, impegno civile e desiderio di cambiare il mondo.

La prima parte con gli spettacoli storici si chiude alle 15:30 con la versione televisiva del testo-ossessione di Carmelo Bene: Pinocchio ovvero lo spettacolo della provvidenza, dopo 4 versioni teatrali, una radiofonica e una discografica, dal 1961 al 1998, nel 1999 arrivò l’edizione definitiva che il geniaccio volle consegnare alla tv. Accanto a lui una fantastica Sonia Bergamasco trasformista, attorno a lui la partitura musicale di Gaetano Giano Luporini.

Alle 16:45 circa apre la seconda parte della maratona teatrale dedicata agli inediti e agli spettacoli contemporanei l’ultimo allestimento dei Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello messo in scena e interpretato da Michele Placido che guida una compagnia di giovani che danno vita al gioco serissimo del teatro nel teatro adattato per la televisione con originalità.

Silvio Orlando è protagonista assoluto del secondo inedito, alle 19:00: Si nota all’imbrunire (solitudine da paese spopolato) l’ultimo testo di Lucia Calamaro, drammaturga che sa dare forma alla contemporaneità e che in questo caso firma anche la regia. Orlando entra ed esce dall’apologo di gusto cecoviano concedendosi folgoranti a parte con il pubblico.

Non poteva mancare Emma Dante, una delle autrici più rappresentative della scena italiana, con il pluripremiato e acclamato Le sorelle Macaluso alle 20:55 circa in cui, ancora una volta, emerge una fisicità prepotente e conturbante: un funerale diventa occasione per una definitiva resa dei conti in una famiglia matriarcale.

Altro inedito della Maratona, programmato alle 22:00 circa, è Vincent Van Gogh: l’odore assordante del bianco, testo di Stefano Massini dedicato all’artista colto nella sua vita epigonale di lucidissima follia incarnata – e non è un modo di dire – da un intenso Alessandro Preziosi.

Quarto e ultimo inedito della giornata, alle 23:30 circa, è Macbettu. Il racconto, speciale sullo spettacolo visionario e potente scritto e diretto da Alessandro Serra in cui il regista racconta come ha trasportato il testo di Shakespeare in una Barbagia arcaica e violenta. Il progetto non si limita a restituire la forza immaginifica dell’allestimento, ma propone anche il racconto del processo che ha preceduto e accompagnato la creazione di uno degli spettacoli più rappresentativi del teatro italiano. Giunge in tv dopo una lunghissima tournée mondiale che dopo quattro anni farà tappa anche al Barbican Centre di Londra.

Infine, alle 00:45, ancora Shakespeare, e inevitabilmente Amleto² nella folgorante riscrittura di Filippo Timi che parte dai resti dell’Ambleto di Testori-Parenti-Shammah e lo reinventa con uno strepitoso tris di attrici: Lucia Mascino, Marina Rocco ed Elena Lietti.

Tra uno spettacolo e l’altro la Maratona Teatrale ospita riflessioni, pensieri e proposte di alcuni dei più importanti protagonisti del teatro italiano, diversi per generazione ricerca, che, partendo dalla crisi, provano a suggerire possibili vie di uscita e di reinvenzione della scena: Andrée Ruth Shammah, Daria Deflorian, Giulia Lazzarinia, Massimo Popolizio, Marco Baliani, Gabriele Vacis, Motus (Enrico Casagrande e Daniela Nicolò), Pippo Delbono, Valerio Binasco, Marta Cuscunà, Ottavia Piccolo, Umberto Orsini e Serena Sinigaglia.