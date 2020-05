Officina Pasolini: ecco gli appuntamenti di maggio

Non si ferma l’offerta culturale di Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio.

Anche nel mese di maggio proseguono virtualmente l’attività formativa in E-learning per le tre sezioni (Canzone, Teatro, Multimediale) e i collegamenti di InstaHub – Officina Pasolini a casa tua, le dirette Instagram attraverso l’hashtag #InstaHub con la comicità, la satira, la musica italiana e internazionale, la letteratura.

Da sabato 2 maggio ore 18.00 si alterneranno grandi ospiti che, distanti ma ‘collegati’, racconteranno sia della loro recente produzione artistica che della particolare quarantena vissuta in questa lunga fase di emergenza da Coronavirus.

Erri De Luca, Paola Cortellesi, Maria João, Ghemon, Carmen Souza, Anastasio, Marco Santin (Gialappa’s Band), Rita Marcotulli, Rancore, Sora Cesira: in tutto dieci appuntamenti condotti da alcune firme del giornalismo italiano come Gino Castaldo, Giorgio Cappozzo, Max De Tomassi e da due artiste sensibili come Maria Pia De Vito e Tosca.

PROGRAMMA

Sabato 2 maggio

Erri De Luca con Gino Castaldo ore 18.00

La scrittura, la sua grande passione, è arrivata soltanto negli anni Novanta. Un mestiere che nel suo caso non proviene dai libri letti, ma dall’ascolto di storie di guerre, emigrazioni, terremoti, fantasmi che si raccontavano gli adulti, dai loro toni di voce che trasmettevano la Storia maiuscola e le storie minuscole. Erri De Luca, scrittore controcorrente, eclettico giornalista e poeta, traduttore autodidatta dall’ebraico antico con la passione per la montagna e l’arrampicata, incontra virtualmente il giornalista Gino Castaldo.

Mercoledì 6 maggio

Paola Cortellesi con Giorgio Cappozzo ore 18.00

Attrice, sceneggiatrice, imitatrice, Paola Cortellesi si racconta a Giorgio Cappozzo in una conversazione informale attraverso i momenti più importanti di una lunga carriera densa di successi tra cinema, teatro e tv.

Giovedì 7 maggio

Maria João con Maria Pia De Vito ore 18.00

Versatilità, creatività e sensibilità unite a straordinarie doti vocali fanno di Maria João una delle più raffinate e intense vocalist del panorama musicale internazionale. Nata a Lisbona da padre portoghese e madre mozambicana, Maria João nella sua musica fonde teatralità e eleganti atmosfere jazz alle sue radici multietniche. Intervistata ‘a distanza’ da Maria Pia De Vito, un’altra straordinaria artista da sempre affascinata dalle infinite possibilità sonore della voce, l’artista lusitana racconterà delle tante forme espressive esplorate nella sua carriera.

Venerdì 8 maggio

Ghemon con Gino Castaldo ore 18.00

Gino Castaldo intervista online Giovanni Luca Picariello, in arte semplicemente Ghemon, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani che negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile a metà tra il cantautorato e il rap. Da pochi giorni, in pieno periodo di pandemia, è uscito il nuovo e atteso album Scritto nelle stelle (una coproduzione Carosello Records e Artist First). L’artista campano, un caso quasi unico dello scenario musicale nel nostro paese, ha così voluto lanciare un messaggio positivo e di gratitudine verso il proprio pubblico e gli addetti ai lavori del mondo della musica che stanno vivendo un momento di profonda crisi.

Giovedì 14 maggio

Carmen Souza con Max De Tomassi ore 18.00

Altra straordinaria artista portoghese, Carmen Souza, icona soul e una delle voci più interessanti della nuova generazione della world music, si collegherà in diretta con Max De Tomassi. Sarà un’occasione imperdibile per conoscere più da vicino questa cantante nata a Lisbona da una famiglia capoverdiana, che nella sua musica fonde tanti generi musicali: dalla morna al batuke, dal jazz al soul e oltre. Ispirato da Billie Holiday, Nina Simone e Casara Evoria, il suo canto si esprime in melodie inusuali, umori esotici, africanismi, scat jazz, vibrati controllati e frasi dall’andamento imprevedibile.

Venerdì 15 maggio

Anastasio con Gino Castaldo ore 18.00

Anastasio, il giovane rapper-poeta napoletano che con il suo stile tra rime e canzone d’autore ha vinto la dodicesima edizione di X Factor e ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, racconterà a Gino Castaldo la sua esperienza e il suo percorso musicale.

Mercoledì 20 maggio

Marco Santin con Giorgio Cappozzo ore 19.00

Marco Santin è un conduttore famoso soprattutto per essere uno dei componenti della Gialappa’s Band, trio che intrattiene e diverte il pubblico dal 1985. Con la consueta ironia, fra aneddoti e ricordi ripercorrerà insieme a Giorgio Cappozzo i successi di una carriera costruita esclusivamente su voce e contenuti anziché sull’immagine. Un viaggio in una storia tutta italiana fatta di ironia, comicità, satira e televisione.

Giovedì 21 maggio

Rita Marcotulli con Maria Pia De Vito ore 18.00

Elegante pianista e compositrice dalla grana melodica e dalla voce strumentale esclusiva, Rita Marcotulli si racconta a Maria Pia De Vito. Prima donna ad aver vinto un David di Donatello per la miglior colonna sonora (nel 2011, per Basilicata coast to coast di Rocco Papaleo), è tra le jazziste di punta del panorama musicale nazionale e mondiale, vantando tante collaborazioni con i mostri sacri del jazz, tra cui Chet Baker, Richard Galliano, Kenny Wheeler, Peter Erskine, Joe Henderson, Joe Lovano, Pat Metheny. Nella sua carriera ha alternato progetti nel jazz a collaborazioni nel mondo della canzone, specie nelle formazioni di Pino Daniele. Con oltre venticinque album all’attivo, tra cui Woman Next Door – Omaggio Truffaut, che nel 1998 il magazine inglese The Guardian ha nominato miglior disco dell’anno, ha vinto due volte il Top Jazz della rivista Musica Jazz come miglior talento italiano.

Venerdì 22 maggio

Rancore con Gino Castaldo ore 18.00

Artista che negli ultimi tempi è riuscito a distaccarsi di più dal coro con lavori originali e pieni di significato, il romano Rancore piace tanto alla critica italiana che definisce la sua musica ‘rap ermetico’. Di origini croate e egiziane, rapper da quando aveva quattordici anni, è il protagonista di un’intervista con Gino Castaldo. Una conversazione per raccontare da dove nasce il successo crescente di questo nuovo promettente volto della musica italiana.

Mercoledì 27 maggio

Sora Cesira con Tosca ore 18.00

Dal 2010 ad oggi la Sora Cesira vanta quaranta video postati con oltre dieci milioni di visualizzazioni, ma chi sia la persona dietro il personaggio non è dato saperlo. Certo è che la Sora Cesira è ormai un’istituzione della rete per i suoi inimitabili video di satira politica in cui doppia, in un inglese maccheronico e surreale, attori e cantanti affrontando i temi più stringenti dell’attualità italiana. Tosca incontra ‘a distanza’ questa misteriosa autrice di clip, firma cult del web, che di professione fa la musicista. Una chiacchierata tra ricordi e racconti di due amiche di lunga data. E chissà se, dietro le battute pungenti, non si potrebbe rivelare un aspetto straordinariamente insolito della Sora Cesira…

