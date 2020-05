By

La poesia di oggi è la celebrazione di un amore appena nato e, tuttavia, maturo, passionale. Giovanni Luca Valea fa luce sulla bellezza della donna, senza dimenticare di innalzarne un passato che teme glorioso.

****

Sissi

È stato sufficiente così poco tempo

perché io ti lavassi le spalle

con gli occhi lontani, quasi altrove

come lo straniero che si innamora

nel domandare la via e non sa più dove – o cosa – guardare.

Né sono serviti anni perché ti conoscessi

come il palmo della mia mano

con il rispetto e il mistero che è dovuto

ai sentieri che la sorte vi incide

e che le zingare frugano con voce grave.

Non è passato molto tempo da quando,

come stanato da un temporale,

mi sono svegliato a baciare te,

per capire quale riposo custodissi

entro il tuo sonno minuto:

una piccola danza mancata,

un’armonia di cose leggere,

una pena lieve d’altri tempi,

ma non ho trovato altro

se non la tua bocca pronta a rispondere.

E questo, giovane compagna, farà stracciare le vesti

alle dee di strada, agli dei del cielo.