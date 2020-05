Ci sono tanti modi per reagire alla situazione che stiamo vivendo, per non lasciarsi abbattere e soprattutto per costruire insieme un domani migliore. La musica, come tutte le forme d’arte, mai come in questi tre mesi si è dimostrata fondamentale per riavvicinare le persone, per farle sentire unite seppur lontane tra loro e per creare un rete di solidarietà reciproca.

Il nuovo progetto di AZ Blues “#SweetHomeMusic” vuole portare un po’ di blues, ma non solo, nelle case di tutti, perché la dimensione live purtroppo si farà ancora attendere. Nel frattempo possiamo continuare a nutrire il nostro animo con la buona musica e nel contempo contribuire all’attività di tutti gli artisti le cui esibizioni sono rimandate a data da destinarsi.

Per questo nei prossimi sabati alle ore 14,30 abbiamo organizzato quattro esibizioni molto diverse tra loro che potrete seguire comodamente da casa vostra, magari con un bel digestivo in mano, senza nemmeno dovervi preoccupare poi di dover guidare!

Questo nuovo format è un vero e proprio contenitore digitale di esibizioni live, proposte attraverso i profili social dei vari artisti che si esibiranno.

Per ogni concerto ci sarà la possibilità ci inviare un contributo attraverso il metodo di pagamento PayPal come elargizione spontanea a titolo di donazione.

Sarà nostra cura preoccuparci di fornire la giusta qualità audio/video, e i vari show-case dureranno circa un’ora al netto dei tempi di interventi d’introduzione, in un orario volutamente insolito, a partire dalle 14.30, e saranno quindi un piacevole modo di passare il primo pomeriggio, sorseggiando insieme un buon caffè!

——-

PROGRAMMA

Sabato 30 maggio – ore 14,30 – Ale Lone Ol’ Dog Ponti

Sabato 06 giugno – ore 14,30 – I Shot A Man

Sabato 13 giugno – ore 14,30 – Davide Brienza

Sabato 20 giugno – ore 16,30 – White Bronco