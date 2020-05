TiC online: “Diario di un non intuibile”

Alessandro Benvenuti porta in scena sui canali social del Teatro Tor Bella Monaca, DIARIO DI UN NON INTUBABILE, una serie social in 12 episodi che il regista, con la sua abituale ironia e riflessioni sulla forzata “quarantena”, ha iniziato a scrivere dal primo giorno del lockdown.

Diario di un non intubabile è online tutte le domeniche (ore 18) in diretta sulla pagina Facebook e sugli account Instragram e Twitter del Teatro Tor Bella Monaca; mentre i video sono disponibili, successivamente, sul sito e sul canale YouTube. Diario di un non intubabile, interpretato da Andrea Murchio, raccontano le riflessioni quotidiane di Benvenuti che si traducono in brevi video, autoprodotti, rigorosamente in casa, con montaggio e regia supervisionati da Filippo D’Alessio.

Inoltre, dal 16 maggio (tutti i sabati alle ore 18), prende il via la nuova serie social FRANZ & NANDO di e con Stefano Zanoli e Andrea Murchio, due delinquenti di periferia, due simpatiche canaglie le cui imprese, animate sempre dalla volontà di cambiare vita compiendo rapimenti o audaci colpi, finiscono inevitabilmente con i due invischiati in guai e situazioni grottescamente comiche. Ogni settimana verrà proposto un episodio della durata di circa 5 minuti, una pillola di buon umore con qualche spunto di riflessione sulla contemporaneità e sulle sue storture, vissuta attraverso l’insolita prospettiva di due “losers” senza speranza di riscatto ai tempi del lockdown.

Con #IncursioniArtisticheDiMutualità il programma di iniziative social del Teatro Tor Bella Monaca si inserisce nel palinsesto digitale TIC ON LINE dei Teatri in Comune – l’articolata rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale.