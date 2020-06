Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival (14° edizione)

Satellite of life questo il tema della XIVma edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto, in un’edizione pensata appositamente per il 2020 con un programma, obbligatoriamente ridefinito a causa dell’emergenza sanitaria, che si svolgerà a Busca nell’ultimo week end di agosto con un focus sul teatro di strada e a Cuneo tra l’1 e il 6 settembre 2020 con una programmazione multidisciplinare di grandi compagnie italiane e europee e la chiusura sabato 12 settembre per un pomeriggio dedicato ai più piccoli, nella splendida cornice del Museo Ferroviario di Savigliano.

Viste le incertezze di questo preciso momento storico, Mirabilia sarà dunque un’edizione che preparerà al 2021 e alla nuova formula biennale che vedrà poi l’alternanza fra la Biennale Internazionale del Circo e delle Arti Performative, e Aspettando la Biennale: un progetto sul territorio.

Compatibilmente con le restrizioni in vigore, Mirabilia riconferma per questa edizione la sua vocazione all’insegna del circo contemporaneo, del teatro e della danza, capace di regalare momenti di intensità, di magia e leggerezza. Tra le Compagnie confermate in programma segnaliamo a Cuneo: Compagnia Rasposo “Oraison” (1/3/4/5/6 settembre), Compagnia Abbondanza Bertoni “Hybrids” (2 settembre), Zebra – Silvia Gribaudi “Graces” ( 4/5 settembre), Compagnia Nando e Maila (3/4 settembre).

Spettacoli e progettualità, ispirandosi come stimolo e sfida al tema Satellite of life, sono stati adattati e rimodulati in base ai nuovi scenari esistenti, con l’integrazione di alcune tecnologie digitali e con la creazione di percorsi e di formule nuove, individuando soluzioni in collaborazione con il territorio, con gli artisti e i numerosi partner nazionali e internazionali di Mirabilia.

Tra i maggiori festival di settore e Festival Culturale Europeo nel 2012, Mirabilia ha da sempre una forte vocazione internazionale che esprime nel suo cartellone, composto da compagnie straniere e italiane e da progetti creati nell’ambito di residenze artistiche fortemente radicate sul territorio.

“Quest’anno danza, teatro e circo contemporaneo torneranno in eventi con nuovi format e nuove soluzioni, e coinvolgeranno gli artisti in uno sforzo creativo che confermerà, in questo quadro contestuale 2020 così inedito e difficile, quello spirito di sperimentazione che da sempre anima Mirabilia e la sua proposta culturale. Abbiamo lavorato per anni progettando nello spazio urbano, creando e innovando con proposte all’avanguardia, e oggi la grande esperienza accumulata ci rende pronti a sperimentare idee e percorsi di rinascita nello spazio pubblico trasformando i limiti in sfide e talvolta in opportunità, e, in uno spirito di collaborazione e supporto reciproco, anche ospitando spettacoli di altri festival quali ad esempio Interplay festival” queste le parole di Fabrizio Gavosto ideatore e direttore artistico del Festival.

Sperimentazione è la parola chiave al centro di Mirabilia che l’edizione 2020 si prepara a testare attraverso un’attenta mappatura degli spazi disponibili, con un sistema di prenotazioni obbligatoriamente anticipate sugli spettacoli, per costruire una nuova programmazione artistica in sicurezza.

Viste le condizioni di necessaria e doverosa limitazione, tutti gli aggiornamenti e eventuali variazioni sul programma saranno sempre disponibili dal sito www.festivalmirabilia.it e comunicati attraverso i canali social del Festival.

