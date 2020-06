Il Consolato Generale della Repubblica di Corea, in collaborazione con la Cineteca di Milano, è felice di presentare “NUOVO CINEMA COREANO”, iniziativa che nasce dal desiderio di condividere e diffondere nuovamente il fascino della cultura della Corea ed in particolare del suo Cinema tra tutti i suoi appassionati.

Il 2020 si è aperto con il grande trionfo agli Oscar di Parasite del regista Bong Joon-ho, vincitore di ben quattro statuette, un traguardo significativo per il cinema coreano, salutato con grande e crescente interesse dal pubblico internazionale.

L’emergenza sanitaria COVID19, scoppiata subito dopo in Italia e nel mondo, ha comportato per tutti, in questi mesi, delle grandi difficoltà, soprattutto rispetto alla fruizione dal vivo degli eventi culturali. Il Consolato Generale della Repubblica di Corea è, tuttavia, lieto di riprendere le proprie attività culturali e proporre la proiezione gratuita in streaming di alcuni recenti film coreani di indiscusso successo, consapevole dell’interesse che gli spettatori italiani rivolgono al cinema della Corea e con la volontà di celebrare questo felice momento per la cinematografia coreana. “Sono molto felice di condividere con il pubblico italiano le emozioni che il cinema coreano sa suscitare – afferma il Console Generale Yoo Hye-ran- ed è bello tornare nuovamente tra voi con questa iniziativa, che vuole essere un segnale e un contributo concreto di ritorno alla normalità e al piacere della cultura”.

NUOVO CINEMA COREANO vi aspetta, dunque, martedì 16 giugno 2020 dalle ore 10 e sino a venerdì 19 giugno ore 10 con la proiezione gratuita in streaming di Mademoiselle (The Handmaiden, 2016), capolavoro del regista Park Chan-wook e premio BAFTA 2018 come Miglior Film non in lingua inglese, una magnetica storia di intrighi e segreti di cui è vittima una giovane ereditiera nella Corea degli anni ’30.

La proiezione è realizzata, grazie ad Altre Storie e in collaborazione con la Cineteca di Milano che ospiterà il film sulla sua piattaforma www.cinetecamilano.it previa registrazione.

Il programma continua giovedì 25 giugno con la proiezione gratuita di Burning, un bruciante mistery-thriller del 2018 diretto da Lee Chang-dong, che scava dentro le ombre e le ambiguità di uno strano triangolo e termina venerdì 26 giugno con la visione di The Gangster, The Cop, The Devil un appassionante e, al contempo, divertente thriller d’azione del 2019 che intreccia sapientemente l’elemento crime, il poliziesco e il noir diretto da Lee Won-tae, entrambi visibili grazie alla collaborazione con la Tucker Film sulla pagina dedicata pubblicata sul sito del Consolato coreano.

Una breve ma intensa rassegna, dunque, che siamo certi lascerà tutti gli appassionati di cinema coreano incollati allo schermo in attesa di rivederci al più presto nelle sale.

La Cineteca di Milano/Streaming offre una vasta library di film consultabili comodamente da casa e garantisce gratuitamente l’accesso a materiale dal grandissimo valore storico e culturale.

Un’opportunità esclusiva per esplorare online uno degli archivi storici di film più antichi d’Europa ricco di grandi perle cinematografiche di inestimabile valore culturale.

Oggi il servizio conta oltre 190.000 iscritti e ha raggiunto negli ultimi mesi oltre le 4 milioni di visualizzazioni.

