Teatro nei Cortili 2020

Mercoledì 24 giugno 2020 ore 18.30 – Piazza Governo Provvisorio 6

Tema centrale è IL CIBO

Intervento dell’associazione QuBì a proposito della distribuzione pacchi alimentari.



Martedi 30 giugno 2020 ore 18.30 – Via dei Transiti, 1 ang. Via Padova

Tema centrale è L’AMBIENTE

Intervento di Legambiente



Venerdì 3 luglio 2020 ore 18.30 – Via Pimentel 11/7

tema centrale è LA SALUTE

Intervento dell’associazione Medici volontari di via Padova



Venerdì 3 luglio 2020 ore 20.30 – Via Pimentel 11/3

Un cuntastorie nato in questo cortile – A seguire videoproiezione del filmato del narratore Antonio Bozzetti: “Milano, la vita e il sogno”



Con la compagnia del Teatro Officina

———-

In questo periodo di lock-down imposto alla pandemia sono aumentate le solitudini, e talvolta anche le preoccupazioni. Ora che si riprende a fare teatro vorremmo portare una ventata di socialità qualificata e di serenità gioiosa nei cortili di case popolari con spettacoli realizzati dal Teatro Officina per gli inquilini che assistono dalla ringhiera e dai balconi, nel massimo rispetto del distanziamento fisico (che non vorremmo più divenisse però distanziamento sociale).

Abbiamo pensato ad un repertorio gradevole, con molti pezzi brillanti e comici che si possono scegliere da un menù à la carte di brani, che ogni inquilino avrà in mano perché lo avrà trovato nella cassetta delle lettere.

In ogni spettacolo c’è un argomento prevalente, una sorta di “portata principale” del menù: il cibo, l’ambiente, la salute. In occasione dello spettacolo nel cortile dove è nato il cuntastorie milanese Antonio Bozzetti, a lungo collaboratore del Teatro Officina, verrà anche proiettato il filmato “Antonio Bozzetti: Milano la vita e il sogno”.

Questo progetto intende intrecciare cultura e servizi alla persona. Infatti al termine di ogni rappresentazione teatrale, verrà data la parola ad una associazione del quartiere impegnata per sostenere le persone in difficoltà a causa dell’emergenza socioeconomica connessa alla pandemia.

Sul tema del cibo interverrà QubI Loreto che si impegna nella fornitura di pacchi alimentari, sul tema della salute ci saranno i medici volontari degli ambulatori popolari che prestano servizio gratuito e, quando il tema sarà l’ambiente, sarà Legambiente a parlare del suo progetto di orti condivisi.

———-

Per info e contatti:

TEATRO OFFICINA via Sant’Elembardo, 2 Milano | MM1 Gorla | info@teatroofficina.it | www.teatroofficina.it | 02.2553200 _ portable 349.1622028