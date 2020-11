Al via l’ottava edizione di Cinefrutta

Pubblicato il bando dell’ottava edizione di Cinefrutta, il Festival della sana alimentazione diretto alle scuole medie e superiori e promosso dalle Organizzazioni di Produttori “Alma Seges”, “AOA” e “Terra Orti”.

Il concorso prevede la realizzazione di un breve spot/cortometraggio per sensibilizzare ad uno stile di vita sano che INCENTIVI il consumo regolare di frutta e verdura.

L’obiettivo di questo progetto è duplice: in primis far capire ai partecipanti quanto sia importante per la salute seguire una corretta alimentazione e svolgere regolarmente attività fisica; far avvicinare gli stessi partecipanti all’arte cinematografica.

Le scuole partecipanti dovranno far pervenire il materiale video presso la segreteria di Cinefrutta entro il 31 marzo 2021.

Il bando completo e tutte le informazioni necessarie per partecipare alla competizione sono reperibili sul sito www.cinefrutta.it