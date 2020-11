Ambra Angiolini presenta il suo nuovo romanzo “InFame”

Era attesa a Bolzano il 24 novembre con lo spettacolo “Il nodo”, dedicato al tema del bullismo invece lo stop ai teatri ha comportato l’annullamento di tutti gli eventi in programma in questi mesi di restrizioni e Lockdown. Tuttavia Ambra Angiolini il 25 novembre alle ore 18 (in un primo momento era previsto il 24 ma nei giorni scorsi l’incontro è slittato di un giorno a caiusa di un impegno dell’attrioce) sarà comunque ospite del Teatro nell’ambito del nuovo programma di incontri e dialoghi online. E la vedremo live sulla pagina Facebook del Cristallo (www.facebook.com/teatrocristallobz) con il suo romanzo di debutto “InFame”. Il dialogo con la nota attrice romana sarà tenuto dalla direttrice del Cristallo, Gaia Carroli.

Edito da Rizzoli il nuovo romanzo di Ambra Angiolini parla di un’esperienza di bulimia. Ma ora “io non sono più lei – ha raccontato l’attrice a Fabio Fazio a Che tempo che fa – Lei è rimasta inFame, io oggi sono molto affamata di amore, di vita. Scrivendolo ho voluto sfidare quel destino che non è che te lo scegli, ma ti capita. Ma non è un libro triste”.

“Se per te l’amore è quello che manca – si legge nella scheda del libro – e non quello che resta; se sei capace di mangiare otto gelati Cucciolone così velocemente da non riuscire nemmeno a leggere le barzellette disegnate sopra il biscotto; se nella vita non sei un fuoriclasse ma un fuoricoda, se per staccare col mondo hai bisogno di ipnotizzarti davanti alla Prova del Cuoco; se conosci a memoria la canzone de Il gatto puzzolone; se tra tutto quello che hai nel tuo armadio scegli sempre lo stesso pantalone da almeno cinque anni; se sei un maniaco dell’igiene specialmente di quella del bagno. Se dentro di te c’è Lei; se trovi che Elettra sia un bel nome a cui dare la colpa di tutto, se ogni tanto hai la testa abitata da una scimmietta che suona piattini o da criceti che girano nella ruota e soprattutto… se anche la tua pancia pensa, piange, ama più della testa e del cuore, allora… questa è anche la tua storia…” (Ambra).

Si può partecipare in diretta all’incontro con Ambra Angiolini mercoledì 25 novembre alle ore 18 entrando nella pagina Facebook del Teatro Cristallo e si può rivedere l’incontro, come anche gli altri dialoghi in programma, dopo una settimana sul canale Youtube del Teatro.