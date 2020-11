Pubblicato il 30 ottobre il libro Daniel Dante e la Compagnia del Lumen Magico primo romanzo di Silvio Coppola disponibile in libreria e sugli store digitali uscito per la Ruota Edizioni di Roma. Un fantasy young adult che può apprezzare chiunque dai 10 anni in su. L’autore, questa volta in veste di musicista, ha anche composto le musiche originali ispirate al libro, reperibili sulle piattaforme di streaming musicale.

“Se la cultura viene percepita come un gioco, senza imposizioni o pretese,

probabilmente attecchisce e cresce. Nessuno è se stesso per caso”.

«L’idea di scrivere questo romanzo è nata per caso – spiega Silvio Coppola – La sera raccontavo storie ai miei bambini e rispondevo alle loro incredibili domande. Loro stavano ad ascoltare incantati. Mia moglie mi disse “Se sei così bravo a raccontare storie, perché non scrivi un libro per ragazzi?” la presi in parola. La stesura del romanzo andò avanti tra slanci d’amore e tristi abbandoni, finché mi trovai a un bivio: terminarlo o abbandonarlo definitivamente? Scelsi la prima opzione, e fu una buona scelta».

La trama

Daniel Dante è un ragazzino di 11 anni, rampollo di una stirpe di librai veneziani. Ha tre amici inseparabili, con cui, per gioco, ha fondato la Compagnia del Lumen Magico. Lui non sa di avere poteri eccezionali, ma lo scoprirà con l’arrivo dal passato dell’affascinante Veronica Franco, poetessa e cortigiana del ‘500 che gli svelerà di essere il Prescelto. Daniel avrà, infatti, il compito di guidare l’umanità a livelli superiori di conoscenza e di ritrovare il De Occulta Mathematica, un testo di un matematico del ‘400, misterioso e apparentemente introvabile che, una volta recuperato, lo aiuterà nella sua missione. Il giovane Prescelto non sarà solo in questa avventura ma, oltre ai suoi amici e familiari del presente, arriveranno in suo aiuto dal passato altri Guardiani del Tempo, tra cui, Casanova e Vivaldi.

L’autore

Silvio Coppola è nato a Salerno. Musicista, scrittore, giornalista e conduttore radiofonico. È stato redattore per riviste specializzate di computer music, ha suonato nei migliori locali e piano bar della Campania, ha collaborato con il grande drummer napoletano Tullio De Piscopo, con cui ha composto due canzoni. Attualmente, racconta storie di artisti e di canzoni sul Blog della Musica e produce un programma radio trasmesso da diverse emittenti. Nella sua vita parallela è laureato in Giurisprudenza ed è stato prima Ispettore Superiore della Polizia di Stato, poi Funzionario giudiziario presso il Tribunale di Salerno. Daniel Dante e la Compagnia del Lumen Magico è il suo primo romanzo fantasy, per cui l’autore ha scritto musiche originali, reperibili su tutte le piattaforme digitali.

Contatti

Website della casa editrice: www.laruotaedizioni.it

Website dell’Autore: http://silviocoppola.com

Musiche: https://music.apple.com/it/album/daniel-dante-and-the-fellowship-of-the-magic-lumen/1539139486