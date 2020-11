FAMOSO, il nuovo album di Sfera Ebbasta

L’album, la cui direzione artistica è stata curata da Charlie Charles, raccoglie tutte le sfaccettature di Sfera Ebbasta; ci sono i pezzi che raccontano la rabbia, la fame e il desiderio di emanciparsi dal quartiere, così come ci sono brani più riflessivi e canzoni destinate ad essere hit mondiali. Sfera si è preso il suo tempo, ha chiuso il disco più importante della sua carriera fino ad oggi e il risultato sono tredici tracce realizzate insieme che vanno a comporre quello che, ad oggi, è forse il progetto più internazionale che la musica italiana abbia mai realizzato; sicuramente l’album più atteso dell’anno.

L’artista, dopo ottantasette dischi di platino complessivi, un miliardo e mezzo di stream su Spotify e dopo essere stato il primo italiano ad aver avuto sette brani nella global chart di Spotify torna per alzare nuovamente l’asticella. Dopo aver atteso quasi tre anni, da oggi, FAMOSO è di tutti.

Il primo singolo internazionale, fuori dal 20 novembre è Baby, realizzato insieme a J Balvin.

L’artista, che più volte ha raccontato di avere un rapporto quasi fraterno con Sfera, è il coprotagonista di Baby il brano da oggi anche in radio. Lo stesso J Balvin nel film Famoso, diretto da Pepsy Romanoff e distribuito world wide da prime video, racconta il desiderio di vedere nascere una latino gang realmente internazionale; un sodalizio artistico fra l’Italia, la Colombia e tutto il mondo latin. Baby sancisce proprio l’inizio di quello che sembra un percorso destinato a portare la musica italiana dove raramente è arrivata.

FAMOSO è disponibile in tutti i negozi e store digitali

Non sarebbe un vero ritorno senza la prospettiva di portare fisicamente Famoso in un tour live al pubblico. Per questo oggi, in concomitanza con l’uscita dell’album sono annunciate anche le date live prodotte da Trident Music in collaborazione con Thaurus. Il tour sarà un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera. Trident Music produrrà e realizzerà uno spettacolo su misura progettando uno show unico, futuristico e in linea con gli standard ormai mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta. Inoltre, per la prima volta, Trident Music prende un impegno chiaro con il pubblico: nel caso in cui invece i concerti dovessero essere rinviati per l’emergenza coronavirus, Trident garantirà il rimborso dei biglietti acquistati e della relativa prevendita.

Dopo la data zero di Rimini fissata per l’11 settembre, Famoso Tour avrà due speciali anteprime il 13 e il 14 settembre al Mediolanum Forum e sarà poi a Bologna (20 settembre), Torino (21 settembre), Firenze (24 settembre), Roma (28 settembre) ed Eboli (2 ottobre).

I biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 23 novembre alle ore 13.00 su Ticketone.

Ieri, nella giornata che ha preceduto la release di Famoso, Sfera ha scelto di tornare a casa a Cinisello Balsamo. In collaborazione con Spotify Italia, il Comune di Cinisello Balsamo ha scelto di intitolargli una Piazza. La targa, svelata ieri, è stata firmata dallo stesso Sfera con l’iconica firma rossa che testimonia l’importanza che le origini continuano ad avere nella sua carriera. Sempre in collaborazione con Spotify Italia, FAMOSO sarà disponibile per la prima volta in Italia come enhanced album: ovvero una versione speciale dell’album che Spotify ha creato per dare agli artisti la possibilità di regalare ai propri fan un’esperienza di ascolto unica immergendosi in contenuti esclusivi. Tra questi: video in cui l’artista da il benvenuto ai propri fan; storylines, delle card per ciascun brano in cui l’artista racconta il behind the scene del processo creativo; canvas, loop visual di 8 secondi, personalizzati per ogni brano. Questo tipo di formato digitale non è mai stato realizzato per un artista italiano ed è solitamente riservato alle star planetarie della musica come i BTS, Dua Lipa, Taylor Swift o il White Album dei Beatles solo per citare alcuni esempi.

FAMOSO è l’atto più importante della carriera di Sfera, un ragazzo che viene dal nulla e non ha mai avuto aiuti di alcun tipo e che insieme ad un gruppo di lavoro straordinario è riuscito ad imporsi come il più rilevante fenomeno discografico italiano della storia recente. È il passo che ne certifica l’ingresso nella ristrettissima cerchia di artisti europei realmente riconosciuti, stimati e soprattutto ascoltati nel mondo. Conoscendo però la fame di Sfera Ebbasta, il suo desiderio di migliorarsi continuamente, questo è solo l’inizio.