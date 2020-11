Heroes International Film Fest (1° edizione)

La prima edizione di “HEROES INTERNATIONAL FILM FEST” si terrà online sulla piattaforma di MYMOVIES dal 6 all’8 novembre 2020 con 72 ore di evento no stop.. Il Festival doveva svolgersi alla Casa del Cinema di Roma, ma la chiusura delle sale con il DPCM del 24 ottobre, non ha lo ha reso possibile

“Quando abbiamo cominciato a lavorare al festival, esattamente un anno fa, la parola e l’accezione più comuni per il concetto di “eroe” erano legate a un immaginario molto diverso da quello degli ultimi mesi. Pensavano ai beniamini degli H-Movies, ai villain dell’horror, a principesse elfiche o astronauti, detective hard boiled o samurai… Gli eroi di oggi sono invece persone che si incontrano tutti i giorni, indossano maschere per legge e non per nascondersi né tantomeno per ispirare sogni o incubi nel loro prossimo. Guidano camion piuttosto che navicelle spaziali e indossano camici al posto di sgargianti mantelli. Per questa stessa ragione eppure, il confronto quotidiano con l’emergenza e l’immersione claustrofobica nella pandemia hanno acuito in noi anche il desiderio di evadere, di vivere altre storie e un desiderio ancora più forte di riprenderci il nostro spazio nella costruzione dell’immaginario collettivo. “Eroi” sono oggi più che mai non solo quelli che seguitano a produrre, gestire e trasferire alimenti o cure necessarie ai nostri corpi ma anche quelli che giorno dopo giorno si stanno impegnando per alimentare la nostra fantasia e le nostre menti”, dichiara Max Giovagnoli, Direttore Artistico Heroes International Film Festival.

La prima edizione di Heroes International Film Festival celebra artisti e professionisti del cinema e della serialità “di genere”, delle major e indipendenti. Non solo registi, produttori e attori come nei festival tradizionali ma innanzitutto le maestranze e i professionisti che prima, dentro e dopo il film, lavorano alla costruzione della magia e della messa in scena del cinema su qualunque schermo o device. Mostrando i lavori realizzati per grandi produzioni. Dando voce al loro racconto su come hanno creato questa o quella scena e spiegando le tecniche e le regole del proprio mestiere nella creazione di grandi film e serie internazionali.

——-

LA STRUTTURA DEL FESTIVAL

UNIVERSES: una sezione di lungometraggi “di genere” (7) proiettati in anteprima nazionale;

STORIES: un concorso in due sezioni per cortometraggi (30 i selezionati su 2450 proposte) d’autore e d’accademie analizzati da una giuria internazionale;

HEROES FILM SCHOOL: un programma di masterclass (12) e workshop (11) di artisti e professionisti internazionali e nazionali dedicata ai temi delle Arti Visive e dello Storytelling, della Regia e degli Effetti Speciali, del Suono e dei VFX;

HALL OF HEROES: un exhibit in forma di web documentary sugli Art Department, con materiali provenienti da produzioni hollywoodiane (Disney-Pixar, Industrial Light & Magic, Weta Digital);

Il PREMIO HEROES ACTION dedicato ad artisti e professionisti distintisi nel panorama italiano e internazionale, con attenzione particolare al territorio romano e al cinema e alla serialità.

SPECIAL EVENTS: performance e celebrazioni dedicate ai beniamini del cinema horror e fantasy, thriller e sci-fi, action e crossover: nuove produzioni e “grandi maestri” di tutti i tempi.

——-

UNIVERSES: LA LINE-UP DI LUNGOMETRAGGI DEL FESTIVAL

ESCAPE FROM PRETORIA (SUD AFRICA, 2020) Regia di Francis Annan, con Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Mark Winter – ANTEPRIMA

1978. Tim Jenkin (Daniel Radcliffe, Harry Potter) è un cittadino sudafricano accusato di terrorismo e imprigionato perché coinvolto in operazioni di propaganda anti-apartheid. Insieme a un altro attivista, Stephen Lee (Daniel Webber, The Punisher), l’uomo progetta un’evasione dal carcere di massima sicurezza. Basato sulla storia vera, già raccontata da Tim Jenkin nel suo libro biografico “Inside Out: Escape from Pretoria Prison”, il film è un prison movie che mescola le carte del biopic e del thriller action. Per costruire nel dettaglio il piano di evasione, il regista e sceneggiatore Francis Annan si è avvalso dell’aiuto di alcuni veri prigionieri politici di Pretoria.

BLOOD VESSEL (USA, 2019) Regia di Justin Dix, con Alyssa Sutherland, Robert Taylor, Nathan Phillips, Christopher Kirby, John Lloyd Fillingham, Alex Cooke – ANTEPRIMA

Con Blood Vessel, il regista Justin Dix, pluripremiato effettista speciale che ha in curriculum collaborazioni sul set di Star Wars: Episodo II – L’attacco dei cloni, Star Wars Episodio III – La vendetta dei Sith e Babadook, ambienta durante la Seconda Guerra Mondiale nientemeno che un vampire movie. Con il supporto produttivo e distributivo della comunità di registi indipendenti The Horror Collective, Blood Vessel racconta l’avventura di un gruppo di sopravvissuti che, da una scialuppa di salvataggio, riesce ad abbordare un’imbarcazione tedesca abitata da vampiri assetatati di sangue. Protagonista della storia Alyssa Sutherland, tra i volti più amati di Vikings e The Myst.

CLIFTON HILL (Canada, 2019) Regia di Albert Shin, con Tuppence Middleton, Hannah Gross, Marie-Jose’ Croze, Eric Johnson – ANTEPRIMA

Alla morte della madre, Abby torna nei luoghi della sua infanzia, vicino alle cascate del Niagara. Ritrova anche il luogo nel quale aveva assistito da bambina a un presunto rapimento, un ricordo che da allora continua ad ossessionarla. Questa volta però decide di andare a fondo al mistero e svelare i segreti della piccola cittadina. Un thriller moderno dalle tinte noir costruito attorno a quello che appare inizialmente come un semplice caso di persona scomparsa. Un’ottima prova del giovane regista Albert Shin con Tuppence Middleton (Sense8, Black Mirror) e Hannah Gross (Joker, Tesla, Mindhunter).

THE BLACKOUT: INVASION EARTH (Russia, 2019) Regia di Egor Baranov e Nathalia Hencker, con Aleksey Chadov, Lukerya Ilyashenko, Pyotr Fyodorov e Svetlana Ivanova

Un improvviso blackout colpisce ogni angolo del pianeta Terra, ad eccezione di una piccola area dell’Europa Orientale. Quando le forze armate si avventurano nel territorio compromesso, si trovano davanti ad una verità scioccante quanto inspiegabile: una quantità enorme di cadaveri. Come se non bastasse i pochi sopravvissuti, uomini o animali, sembrano essere controllati da un’entità superiore e ostile. Chi o cosa sta distruggendo la vita sulla Terra? E per quanto tempo sopravvivrà l’ultimo avamposto dell’umanità? Un sorprendente film di fantascienza russo che per epicità e scene action non ha nulla da invidiare ai blockbuster hollywoodiani.

JUMBO (Francia, 2020) Regia di Zoé Wittock Wittock, con Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot, Bastien Bouillon, Sam Louwyck

Jeanne, una giovane ragazza che vive insieme alla madre, è da sempre affascinata dalle giostre e lavora in un parco divertimenti. Un giorno incontra Jumbo e se ne innamora, e Jumbo altri non è che la nuova attrazione principale del parco. Al suo primo lungometraggio la regista Zoé Wittock confeziona una delicata favola sul diverso, con una Noémie Merlant che già aveva dato ottima prova di sé in Ritratto della giovane in fiamme, perfetta nel ruolo della protagonista.

IMMORTAL HERO (Japan, 2019) Regia di Hiroshi Akabane, con Hisaaki Takeuchi – ANTEPRIMA

Tratto da una storia vera, il film diretto dal regista di In her place e pluripremiato in tutto il mondo è diventato un vero e proprio fenomeno in Giappone. La storia racconta la vita di un manager di successo che lavora troppo, fino a rischiare la vita. Al suo risveglio, scampato alla morte, cambierà l’esistenza di milioni di persone.

MY GRANDPA IS AN ALIEN (Croazia, 2019) Regia di Marina Andree Skop e Drazen Zarkovic, con Lana Hranjec, Nils Ole Oftebro, Ozren Grabaric – ANTEPRIMA

In un solo istante la vita di Una viene completamente stravolta: il nonno è rapito dagli alieni, mentre la madre collassa e finisce in ospedale. Una scopre quindi che il nonno era egli stesso un alieno, precipitato sulla Terra, ed incontra il suo pilota: un simpatico robottino brontolone. Non solo: la strana coppia ha meno di 24 ore per salvare il nonno. Una divertente commedia fantascientifica diretta ad un pubblico giovane, ma con un messaggio universale.

——-

STORIES: CORTI D’AUTORE E ACCADEMIE – GIURIA INTERNAZIONALE

Cortometraggi da tutto il mondo si sfidano per il premio come miglior corto di genere nella sezione Corti d’Autore e Corti d’Accademie. A giudicarli, 5 grandi professionisti del cinema “di genere”.

FINALISTI DELLA SEZIONE STORIES – CORTI D’AUTORE

Moondrops di Yoram Ever-Hadani (Israel, Fantasy)

Strawberries di Manos Karystinos (Bulgaria, Thriller)

The Haunted SworDman di Tab Murphy e Kevin McTurk (Fantasy, USA)

La Fiamma di Giacomo Talamini (Italia, Fantasy)

Sentience di Guillaume Bierry (Sci-fi, France)

Hashtag di Ben Alpi e Kevin Rubio (USA, Sci-Fi)

LA GIURIA INTERNAZIONALE

Sean Rourke è uno dei principali visualization artist hollywoodiani, figura professionale indispensabile al regista per “vedere il film prima di girarlo”. Nella sua carriera ha lavorato a blockbuster quali: Jumanji, Spider-man, Man in black, The Avengers, Venom, Pirati dei Caraibi e a serie quali Games of Thrones.

Glen McIntosh è da oltre vent’anni uno dei maggiori lead animator mondiali. Con Lucas ha lavorato ai primi tre episodi di Star Wars, con Spielberg a ET L’extra-terrestre e Ready Player One, con J.J. Abrahams a Super 8 e con Michael Bay in Transformers. Il suo lavoro più impegnativo è stato però quello sui dinosauri di Jurassic World, di cui ha curato l’animazione digitale.

Edvige Faini è una concept artist milanese al lavoro nel cinema e nei videogames. Nel suo portfolio, titoli quali Maleficent, Jupiter Ascending, Pirati dei Caraibi, L’alba del pianeta delle Scimmie, Edge of Tomorrow, 300 e Krampus. Nei videogames ha lavorato per Ubisoft alla produzione di Assassin’s Creed Unity e per Square Enix Japan allo sviluppo di Final Fantasy XV.

Alessio Liguori, giovane regista che ha esordito col thriller Report 51 che incrociava le riprese documentaristiche alla Blair Witch Project con atmosfere sci-fi. Nel 2018 ha diretto l’horror In the Trap presentato nei maggiori festival internazionali di cinema “di genere” e nel 2020 il fantasy horror Shortcut, distribuito da Minerva Pictures e per settimane in classifica nei cinema americani.

Prisca Amori, violinista solista dell’orchestra della RAI, coordinatrice per l’Orchestra Italiana del Cinema e per anni Primo Violino di Ennio Morricone. Ha registrato più di 200 colonne sonore con Bacalov, Cipriani, Einaudi e Desplat. Ha lavorato a film quali Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’Oceano, Perfetti sconosciuti e alla serie Netflix in uscita Nerone.

——-

PREMIO HEROES ACTION

VINCITORE Premio Heroes Action 2020

Leonardo Cruciano è il principale Special Effects Supervisor italiano. Fondatore dello studio Makinarium e oggi in Baburka Studios, ha vinto due David di Donatello per Il racconto dei racconti di Matteo Garrone e il Premio Carlo Rambaldi. Ha lavorato a Tomb Raider, Zoolander e Ben Hur e ha collaborato con Ridley Scott, Spike Lee e Paolo Sorrentino. Nel 2020 è stato nominato agli Oscar come Best Special Make-up Effects per 6 Underground di Michael Bay. Nelle serie TV ha lavorato a I Borgia (HBO), Il Miracolo (SKY) e Catch 22 di George Clooney (Netflix).

VINCITORE Premio Heroes Action Young 2020

Fulvio Risuleo si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografa di Roma e i suoi cortometraggi Lievito Madre (2014) e Varicella (2015) sono passati per il festival di Cannes, dove il secondo ha vinto la prestigiosa “Semaine de la Critique”. Ha diretto i film Guarda in alto (2017) e Il colpo del cane (2019) e la serie interattiva Il Caso Ziqqurat. Come fumettista ha pubblicato Sniff (2019) e Passatempo (2020) per Coconino Press.

——-

HALL OF HEROES – FOCUS SUGLI Art Department HOLLYWOODIANI

L’Art Department è la scatola magica, la fucina dei ciclopi e la prima “parete” sulla quale la magia del cinema prende forma nella pre-produzione del film. Dal concept ai primi sketch di personaggi e ambientazioni, dal design alla prototipazione di macchine e props, dalla visualizzazione del racconto alle sue prime traduzioni animate. Nella Hall of Heroes sono rappresentati materiali prodotti dagli Art Department delle più importanti produzioni hollywoodiane “di genere”: Disney-Pixar, Industrial Light & Magic e Weta Digital. Un viaggio in forma di documentario per il web che ci porta in studi ed ateliers dislocati in nazioni diverse, i cui materiali vengono condivisi a distanza con scadenze spesso molto convulse. Dallo Storyboarding di William Simpson (Games of Thrones) al Character Design di Edvige Faini (Maleficent, Pirati dei Caraibi, Krampus) dalla direzione della fotografia “dipinta” da Sharon Calahan (Ratatouille, Cars 2, Il viaggio di Arlo) agli studi sui dinosauri di Jurassic World di Glen McIntosh.

——-

HEROES FILM SCHOOL

Le masterclass della film school prendono in esame tre lavorazioni in film per ciascuno speaker, per approfondire il suo mestiere e il suo approccio tecnico-artistico in produzioni nazionali e internazionali. David di Donatello, Candidati agli Oscar e Ciak d’Oro portano la loro diretta esperienza dal set o per il set. I workshop tematici approfondiscono le tecniche e le diverse fasi produttive di film e serie, con un’attenzione particolare verso il rapporto tra Filmico e Arti Visive.

Programma Masterclass

CARLO POGGIOLI: Il Costume Designer (Divergent, The Young Pope, Van Helsing)

PAKI MEDURI: Il Production Designer (Gomorra, Padre nostro, Tito e gli Alieni)

SERGIO STIVALETTI: Il Make-up (Diabolik, Maschera di cera, Opera)

LEONARDO CRUCIANO: Special Effects (6 Underground, Il racconto dei racconti, Tutti i soldi del mondo)

PRISCA AMORI: Soundtrack (La leggenda del pianista sull’oceano, Perfetti sconosciuti, Harry Potter)

MIRKO PERRI: Il Sound Designer (Veloce come il vento, Dogman, Il primo Re)

ALESSIO LIGUORI: Regia (Report 51, In the trap, Shortcut)

FULVIO RISULEO: Regia cortometraggi (Lievito madre, Varicella, Il colpo del cane)

EDVIGE FAINI: Il Concept Artist (Maleficent, Pirati dei Caraibi, Krampus)

GLEN MCINTOSH: Il Lead Animator (Jurassic World: Fallen Kingdom)

SEAN ROURKE: Il Visualizer (Venom, Men in Black, The Avengers)

LUCA AZZOLINI: Scrittori tra romanzo e serie tv (Romulus)

Programma Workshop

TIZIANA AMICUZI (ASC): L’arte della scenografia low budget

FEDERICO BAGNOLI ROSSI (UNIVIDEO/FAPAV): Chi ama il cinema non lo tradisce

ARMANDO FUMAGALLI (UNI Milano): L’adattamento tra Letteratura e Cinema “di genere”

LORENZO MONETA (AVFX): Matte Painting: quel che nel girato non c’è… ma poi si vede

SABRINA PERUCCA (ROMICS): Eroi (e animali eroici) nell’animazione

MIRANDA PISIONE (WGI): Raccontare l’“Eroe” con l’enneagramma

TOMMASO RAGNISCO (IED): Visual concept design e maqueting per il cinema

MARCELLO ROSSI (HEROES IFF): La nuova fantascienza seriale

LUCA RUOCCO (HEROES IFF): Il New Horror Hollywoodiano

ROBERTO STABILE (ANICA/ICE): Il mercato e le imprese dell’audiovisivo italiano nel mondo

ALESSIO TOMASSETTI (WACOM): Digital Painting e live sketching per il cinema

——-

HEROES – EVENTI SPECIALI E CELEBRATIONS

Heroes in Movies – Gli ottoni dell’Orchestra Italiana del Cinema in un grande cineconcerto trasmesso dalla sala A degli storici studi Forum Music Village di Roma, dedicheranno a “Heroes International Film Festival” una performance con temi di film dedicati a eroi e supereroi del cinema, con brani creati dal premio Oscar John Williams (Superman, Star Wars, E.T., Indiana Jones…) e da film-concerto dedicati a Harry Potter e Il Gladiatore. A chiudere, uno speciale tributo in memoria del Maestro Ennio Morricone, tra i fondatori degli studi Forum cinquant’anni fa, in prossimità di quello che sarebbe stato il suo novantunesimo compleanno, il 10 novembre. L’evento è organizzato in collaborazione con OIC e Univideo, associazione che raccoglie tutti i distributori cinematografici nazionali e internazionali.

Midnight Factory Celebration – Midnight Factory, etichetta Horror di Koch Media e un unicum editoriale nel panorama dell’home entertainment, celebrerà a “Heroes Film Festival” un importante cambiamento che la riguarda e lancerà per l’occasione una serie originale dedicata a tutti gli amanti del terrore e del “Male fatto bene”: Midnight Arlequin, miniserie creata da filmmakers dello IED di Roma in un grande progetto transmediale che chiuderà la kermesse.

——-

HEROES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL È UN EVENTO ORGANIZZATO DA CITTA’ DELL’ANIMAZIONE E DEI CONTENUTI DIGITALI

IN COLLABORAZIONE CON

ROMA CAPITALE, ANICA, UNIVIDEO/FAPAV, ROMICS

PARTNER CULTURALI

IED, ISTITUTO “ROBERTO ROSSELLINI”, AVFX, ASC, UNINT, VIEW, WACOM, FORUM MUSIC VILLAGE, WACOM

ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA, MOVIEMENT, DINO AUDINO EDITORE

MEDIA PARTNER

SCREENWEEK, COMINGSOON.IT, MYMOVIES, STAYNERD, FABRIQUE DU CINEMA

CINEMA