Da giovedì 19 a domenica 22 novembre 2020, l’Associazione Tuttoteatro.com ha deciso di programmare in diretta streaming sul sito tuttoteatro.com e sulla pagina Facebook la presentazione delle opere selezionate per la tappa semifinale della quattordicesima edizione del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” e della seconda edizione del Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser. Con lo sguardo rivolto al futuro prossimo, l’Associazione ha scelto di compiere un atto di resistenza per la tutela del lavoro artistico e per proseguire, seppure a distanza, il dialogo con gli spettatori. La manifestazione, ideata e diretta da Mariateresa Surianello, è realizzata con il contributo della Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, e il patrocinio del Comune di Ronciglione.

Giovedì 19 novembre, dalle 18.30, dopo l’incontro Il teaser video: una forma di promozione per le arti sceniche #2 (intervengono Federico Betta, Fiorenza Menni, Marina Pellanda, Leopoldo Santovincenzo, Mariateresa Surianello e gli artisti-autori dei teaser in programma), verranno proposti in streaming i venti teaser video selezionati dalla giuria, composta da Federico Betta (coordinatore), Fiorenza Menni, Marina Pellanda, Leopoldo Santovincenzo, Claudia Sorace.

In concorso in ordine di protocollo sono:

Maelstrom – il vangelo secondo Bernardo | Collettivo Cercle | Roma; Bateau | Valeria Mutinelli | Padova; Present Tense | Orientale Sarda | Italia/Regno Unito/Paesi Bassi; Un po’ di più | Bernabéu | Palermo; Inabile Circus | Teatro dell’Assedio | Pisa; Tua, Gilda. | Contrasto | Torino; Mephistopheles – eine Grand Tour | Anagoor | Castelfranco Veneto (Tv); Isabel Green | Elvio Longato | Milano; Almost, Maine | Rossella Guarneri | Palermo; Theo – Storia del cane che guardava le stelle | Anomalia | Torino; Labbra Blu | Adriano Mainolfi | Roma; Heat is life | Bianca Zueneli | Bruxelles/Bologna; Trappola per topi | Il Cielo di Carta/I’M Teatro | Trani (Ba); De una en una | Barbara Cappi | Barcellona; Human farm | Fartagnan Teatro | Milano; Aporie | Dehors/Audela | Roma; La grande guerra degli Orsetti Gommosi | Batisfera-Leonardo Tomasi | Cagliari; Socrate il sopravvissuto – come le foglie | Anagoor | Castelfranco Veneto (Tv); Never Stop Scrolling Baby | Vitamina | Bruxelles; Orestea / Agamennone, Schiavi, Conversio | Anagoor | Castelfranco Veneto (Tv).

Tra questi venti video la giuria selezionerà tre finalisti, che saranno proiettati al Teatro India il 13 dicembre, dove sarà decretato il vincitore, che riceverà l’opera “Folla” di Massimo Staich, tavoletta con foglia d’oro zecchino, in copia unica, e un premio di 500 euro, quale contributo alla distribuzione.

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre verranno presentati i diciannove progetti di spettacolo semifinalisti del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti”, istituito dall’Associazione culturale Tuttoteatro.com, dedicato al professore e critico teatrale toscano, per sostenere progetti di spettacolo ancora inediti, e comunque mai allestiti in forma scenica.

La giuria, composta dalla nipote di Dante Cappelletti, Paola Ballerini (presidente), Massimo Marino, Rossella Menna, Viviana Raciti, Attilio Scarpellini, Mariateresa Surianello, tra tutti i progetti di spettacolo pervenuti ne ha selezionati diciannove che verranno presentati online in forma di studio scenico con una durata massima di 15 minuti e che forniranno al pubblico, nonostante l’inedita modalità, una vetrina dei fermenti contemporanei del teatro italiano, con progetti in divenire, che risulta ancor più importante sostenere in un’epoca di grandi incertezze per tutti i lavoratori dello spettacolo.

venerdì 20 novembre, ore 18.30

S/He – metamorphoseon | Compagnia Caterpillar | Milano

Victor&Frankenstein | Compagnia Oderstrasse | Milano

Il discorso dell’onorevole | Nutrimenti Terrestri | Messina

Out | MonoNoAware Dance Project | Roma

Il cabaret dei vizi capitali | Teatrino a due pollici-Serena Pecoraro | Bologna

Fuga dall’Egitto | Miriam Selima Fieno | Alessandria

sabato 21 novembre, ore 18.30

Quando le porte delle case resteranno di nuovo aperte | Nutrimenti Terrestri | Messina

Inno Nazionale #2 | Roma | Mirko Feliziani | Roma

Cellophane | Dramma in un atto e due pubblicità | Compagnia VulìeTeatro | Caserta

Cristòtem | Elvira Scorza | Torino

Diario di Pinocchio 2020/2065 | Roberto Corradino | Bari

Vita Amore Morte e Rivoluzione | Paola Di Mitri | Roma

domenica 22 novembre, ore 18.30

La voce | FZU35 Flowing Streams | Venezia

Un passo nell’ombra | Dario Aita/nO (Dance first. Think later) | Roma

Adam Mazur e le Intolleranze Sentimentali | Collettivo La Corsa | Napoli

La giostra Del Moro | Nuovo Teatro Sanità | Napoli

Quaranteno Clown | Sergio Longobardi | Napoli

La tappa in salita | Associazione Primo Aiuto/Compagnia Liberaimago | Napoli

Buoni a nulla | Lorenzo Ponte/Occhi aperti teatro | Milano

Tra questi semifinalisti la giuria ne selezionerà sette, che saranno presentati in forma di studio scenico (durata massima 20 minuti) a Roma, al Teatro India, l’11, il 12 e il 13 dicembre 2020. Tra i sette finalisti la giuria sceglierà l’opera vincitrice, alla quale andrà un premio di 6.000,00 euro quale contributo alla produzione.

La giuria, assegnerà anche il Premio Tuttoteatro.com “Renato Nicolini” a una personalità della cultura che si sia distinta nella progettazione, nella cura e nel sostegno delle attività culturali e artistiche, esprimendo col suo operare un rinnovamento delle dinamiche relazionali e della stessa politica culturale.

La cerimonia di premiazione dei Premi Tuttoteatro.com 2020 si svolgerà il 13 dicembre 2020.

Se il blocco delle attività di spettacolo, per contrastare il diffondersi del Covid-19, sarà prolungato fino a tale data anche le finali saranno presentate in streaming.

