Centro ricerca e formazione scuola di teatro ed arti sceniche Catalyst

La scuola CRF Centro Ricerca e Formazione è un progetto ventennale della compagnia Catalyst di Firenze rivolto alla formazione teatrale che negli ultimi anni ha raggiunto circa 250 allievi.

Una scuola di arti sceniche che nel tempo ha definito un percorso metodologico e disciplinare. Un laboratorio dinamico e multidisciplinare, un’avanguardia creativa, polo di creazione formativa e performativa capace di sviluppare e potenziare, innovandole, le tecniche del palcoscenico.

Gli insegnanti della Scuola, tutti con formazione specifica e una lunga pratica teatrale, consentono di sviluppare anche progetti di formazione, alta formazione e possibilità di stage e seminari con artisti nazionali e internazionali di teatro, danza e musica.

Un’esperienza pluriennale nel campo dell’insegnamento e della formazione teatrale che nasce nel 1998 con la fondazione del Centro Ricerca e Formazione con sede stabile all’interno del Teatro Puccini di Firenze. 20 anni di attività sul lavoro dell’attore con docenti provenienti dalle maggiori scuole di formazione europee. Un percorso formativo completo che offre corsi di teatro per adulti e ragazzi, stage internazionali, una scuola di circo per bambini, corsi di propedeutica alla danza e teatro inglese, un corso di coro.

SCUOLA TRIENNALE PER ADULTI un percorso formativo completo in tre anni



• CORSO JUNIORES (per ragazzi dagli 11 ai 14 anni)

A partire dall’analisi dei meccanismi che regolano la scena, il corso sviluppa un affascinante percorso di avvicinamento al teatro che porta all’allestimento di un vero e proprio spettacolo. Si cominci dall’improvvisazione e dal lavoro di gruppo per arrivare alla costruzione di un personaggio. Un approccio alle dinamiche sceniche divertente ed emozionante.

• CORSO ADOLESCENTI (per ragazzi dai 15 ai 18 anni)

Il Corso di Teatro Adolescenti mira a risvegliare la sensibilità artistica aiutandoli a incanalare le energie lungo un percorso artistico che porterà alla realizzazione di uno spettacolo come risultato finale delle capacità di relazione con un palcoscenico ed un pubblico. A partire dal lavoro di gruppo e dall’improvvisazione si migliorano le proprie capacità di relazionarsi con sé e con gli altri, mentre lo studio di un testo e la costruzione di un personaggio aiutano ad affinare le capacità creative in una dimensione dinamica e coinvolgente che libera la voglia di crescere e di cambiare.

TEATRO INGLESE

I Corsi di Teatro Inglese mirano a un approccio allegro, confidenziale ed entusiastico con l’inglese, il teatro e la musica; sono condotti da Miranda Flynn Legge, fondatrice e direttrice di Teatro Inglese, insegnante madre lingua qualificata “CELTA” e specializzata nell’insegnamento di teatro e dell’inglese come seconda lingua.

I giochi di recitazione e movimento coinvolgono i bambini e li aiutano ad apprendere la lingua straniera nel modo più naturale possibile. Inoltre l’uso di canzoni e rime divertenti sviluppano le capacità linguistiche e fisiche incoraggiando i bambini ad esplorare il suono delle parole, in particolare ai bambini che non sanno ancora leggere né scrivere. Il primo anno si focalizza sul senso più profondo dell’agire teatrale, sul lavoro sulla maschera, la consapevolezza delle potenzialità delle movenze, la conoscenza e la pratica della Commedia dell’Arte. Il secondo anno si concentra sul potenziamento della cura del gesto e dell’uso del movimento, oltre ad approfondire le capacità espressive attraverso lo studio della psicologia del personaggio e di testi teatrali d’autore. Il terzo anno mira alla formazione completa dell’allievo affinando tutti gli strumenti interpretativi, con particolare attenzione a corpo e voce.

Ogni anno prevede un confronto costante con il testo che si concretizza a fine corso in veri e propri spettacoli che offrono, da un lato un momento di verifica a docenti e allievi e dall’altro una verifica effettiva col pubblico. Gli spettacoli finali, oltre ad essere rappresentati presso il Teatro Puccini di Firenze alla fine dell’anno, vengono replicati nei cartelloni teatrali degli spazi gestiti dalla Compagnia Catalyst.

CORO CONFUSION

Un laboratorio musicale, diretto da Benedetta Manfriani, che si caratterizza per l’approccio multietnico. È un melting pot di musiche, lingue, colori, spazio di contaminazione di culture, e generi musicali e artistici diversi. Il coro, che regolarmente lavora sia sul repertorio popolare delle diverse tradizioni musicali, sia su brani di autori contemporanei, ha riscosso, in due anni di attività concertistica e performativa, un notevole successo di pubblico, coinvolgendo molte centinaia di persone, svolgendo anche un’importante attività di sensibilizzazione ai temi dell’inclusione e della multiculturalità.

CORSI DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI

• CORSO PETIT (per bambini dai 6 ai 10 anni)

Basato sulle tecniche del gioco e dell’improvvisazione, il Corso di Teatro Petit mira a risvegliare l’immaginazione creativa. Il Teatro viene vissuto come un gioco ma allo stesso tempo come uno strumento utile per imparare a valorizzare le singole abilità e ad accrescere autostima e la motivazione.

CORSI DI CIRCO PER BAMBINI E FAMIGLIE

In collaborazione con ASD CIRCO LIBRE

• CIRCOMOTRICITA’ (per bambini dai 4 ai 6 anni)

Utilizza il gioco la scoperta e il divertimento per permettere anche ai più piccoli di sperimentare i primi attrezzi circensi. Un percorso di sviluppo psicofisico attraverso il quale i bambini imparano a muovere il proprio corpo sviluppando schemi motori di base e coordinazione.

• PICCOLO CIRCO (per bambini dai 7 ai 10 anni)

Prevedo lo sviluppo della coordinazione forza e resistenza fisica, dell’equilibrio, dell’agilità e mobilità corporea, concentrazione ed espressione teatrale attraverso discipline primarie del circo: ACROBATICA, EQUILIBRISMO, GIOCOLERIA

