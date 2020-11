Teatro Vascello: gli spettacoli in Live Streaming

A seguito delle decisioni prese dal governo, il Teatro Vascello – che a settembre 2020 aveva ripreso le sue attività con grande entusiasmo e confortato dalla presenza del pubblico, seppur contingentato – reagisce con una serie di iniziative per dare continuità lavorativa ad artisti e maestranze e per mantenere un contatto con gli spettatori seppur a distanza.

Per questo saranno programmati alcuni appuntamenti in Live Streaming dal 10 al 22 novembre : spettacoli di prosa, danza, letture, concerti in attesa di poter riaprire presto al pubblico e riprendere dal vivo l’attività.

Il Live Streaming del Teatro Vascello è un servizio gratuito

Se vuoi sostenere l’attività del Teatro Vascello puoi fare una donazione di qualsiasi cifra alla Coop. La Fabbrica dell’Attore (ONLUS) mediante bonifico bancario IBAN IT89V0306905078100000003842 indicando: sostenitore del Vascello. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

CURIOSIT À LETTERARIE a cura di Manuela Kustermann con Gaia Benassi

in LIVE STREAMING domenica 15 novembre 2020 h 17

Gaia Benassi legge due racconti di Clarice Lispector dal libro Legami Familiari

Prossimo appuntamento: mercoledì 18 novembre 2020 h 18

info tel.06.5881021 PRENOTATI per il live streaming promozioneteatrovascello@gmail.com

OVIDIO HEROIDES VS METAMORPHOSYS

MANUELA KUSTERMANN E CINZIA MERLIN

DIRETTA STREAMING da martedì 17/11 a venerdì 20/11 h 21.00, sabato 21/11 h 19, domenica 22/11 h 17

Una fusione tra musica e poetica, dove i confini dell’una e dell’altra si perdono nell’incontro artistico tra Manuela Kustermann, messaggera onirica di parole e poesia del grande poeta latino Ovidio e Cinzia Merlin, virtuosa e poliedrica pianista.

PRENOTATI per il live streaming promozioneteatrovascello@gmail.com

CLASSICA SENZA LIMITI

Duo violino e pianoforte – Stefano Mhanna e Alberto Galletti

DIRETTA STREAMING domenica 22 novembre ore 11

L. Van Beethoven: Sonata n. 5 per pianoforte e violino

S. Prokofiev: Sonata op. 94-bis per violino e pianoforte

M. Ravel: Tzigane per violino e pianoforte

PRENOTATI per il live streaming promozioneteatrovascello@gmail.com

SOSTIENI LA CULTURA A BORDO DEL TEATRO VASCELLO

