Teatro Menotti: Fragili come la terra, ovvero il Capitolo 2

Il progetto Fragili come la terra, ovvero il Capitolo 2 della Stagione Teatrale 2020/2021 del Teatro Menotti sarà trasmesso in diretta streaming a partire da Giovedì 26 Novembre 2020.

La programmazione prevedrà gli spettacoli GUIDA GALATTICA PER GLI AUSTOPPISTI (dal 26 al 29 novembre), UN MARZIANO A ROMA (dal 3 al 6 Dicembre), MATTATOIO N. 5 (dal 10 al 13 Dicembre) e POSSIAMO SALVARE IL MONDO PRIMA DI CENA (dal 17 al 20 Dicembre). Ai vari spettacoli saranno collegate delle iniziative collaterali: incontri, interviste, letture e altro, connesse ai vari temi che saranno affrontati nel nostro progetto e in generale riguarderanno la fragilità del nostro pianeta e dei suoi abitanti, fragilità sempre di più evidente e messa alla prova in questo periodo di pandemia.

Il progetto proposto dal teatro Menotti è anche un’occasione produttiva legata alla crisi occupazionale del settore che sta travolgendo soprattutto le nuove generazioni. Per rispondere in maniera concreta è stato creato il Collettivo Menotti, formato da giovani attori e musicisti, che saranno i protagonisti di quasi tutti gli spettacoli e collaboreranno anche alle attività complementari. Il Teatro Menotti, nonostante la chiusura al pubblico degli spazi teatrali, ha deciso di proseguire nell’impegno produttivo, ha confermato tutti i giovani scritturati (per oltre due mesi di lavoro continuativo) e ha deciso di trasferire on line gli spettacoli previsti, confermando il calendario stabilito e l’appuntamento con il proprio pubblico. Anche per le riprese in diretta è stato scelto un pool di giovani video maker che saranno impegnati con apparecchiature altamente professionali, mentre per la trasmissione on line è stata individuata la piattaforma XARENA, specializzata in progetti teatrali e musicali. Il pubblico, in numero di 160 persone per ogni replica, potrà assistere agli spettacoli con la massima qualità video e audio, acquistando il biglietto su VivaTicket oppure utilizzando i soliti canali del teatro (prenotazioni e acquisti al telefono e via mail).

Per il Teatro Menotti è indubbiamente uno sforzo economico ed organizzativo piuttosto impegnativo in un momento assolutamente non facile, ma abbiamo ritenuto doveroso continuare a fare teatro, per non mancare all’appuntamento con il nostro pubblico e per mantenere gli impegni con gli artisti e il personale coinvolto nel progetto.

———



26 | 29 novembre

Produzione Tieffe Teatro Milano

GUIDA GALATTICA PER GLI AUTOSTOPPISTI

Dal romanzo di Douglas Adams

Con Collettivo Menotti: Giuditta Costantini, Nicolas Errico, Helena Hellwig Jacopo Sorbini Chiara Tomei e Martino Vercesi.

Scene e costumi Pamela Aicardi

Progetto multimediale di Martin Romeo

Assistente alla produzione Cecilia Negro

A distanza di quarant’anni, la guida turistica intergalattica di Douglas Adams continua ad appassionare lettori di ogni età ed estrazione. Può essere considerata una delle opere della letteratura pop che ha avuto nella seconda metà del 900, il maggior successo per un pubblico universale, trasversale e intergenerazionale, rappresentando non soltanto una lettura di culto anche tra chi non è appassionato di fantascienza, ma un caposaldo della letteratura contemporanea.

Mischiando demenzialità, situazioni grottesche e ironia, il romanzo, o meglio la saga scritta da Douglas Adams, è riuscita a diventare un vero e proprio cult, le cui citazioni sono ormai modi di dire comuni e i personaggi sono divenuti simboli, come, ad esempio, il robot depresso Marvin, il terrestre fragile Arthur, l’alieno Ford, viaggiatore nelle galassie, beone e sciupafemmine. Anche il 42, numero emblematico di una risposta priva della domanda fondamentale, o l’asciugamano come indispensabile strumento di difesa e protezione per chi vuole navigare tra i mondi sparsi nell’infinito.

Basti pensare a tal proposito che il 25 Maggio di tutti gli anni e in tutto il mondo, i fan della saga celebrano il “Towel Day”, ovvero il giorno dell’asciugamano, in ricordo della scomparsa di Douglas Adams, avvenuta nel 2001.

Una giovane compagnia, il Collettivo Menotti, metterà in scena quindi le esilaranti situazioni nonsense, piene di humour britannico e di personaggi assurdi della saga letteraria di Adams.

La nostra lettura teatrale proverà a restituire il sapore e il colore della “Guida”, ambientando la narrazione all’interno del Ristorante al termine dell’Universo, nelle ore che precedono la quotidiana rappresentazione serale della fine del mondo, giocando con Adams sui sottili confini spazio-temporali e seguendo le tracce profonde e malinconiche che l’autore ha lasciato tra le pieghe di un racconto di rara inventiva e comicità. Le parole e la musica s’incontreranno in un grottesco cabaret spaziale.

