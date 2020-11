Trait d’union | Alessandro Bertozzi

Trait d’union è l’ultimo disco firmato da Alessandro Bertozzi e pubblicato dall’etichetta discografica indipendente Level49 a maggio 2020. In Trait D’union, il sassofonista Alessandro Bertozzi è affiancato da Pap Yeri Samb alla voce, Andrea Pollione alle tastiere, Alex Carreri al basso, Maxx Furian alla batteria e Ernesto Da Silva alle percussioni. L’ispirazione dichiarata di questo progetto è il continente africano, i suoi colori, i suoi suoni e i suoi ritmi come mezzo per restituire uno spirito aggregante e una idea di musica come collante tra culture.

Il disco contiene da otto tracce composte da Alessandro Bertozzi, in questi brani traspaiono le più disparate influenze musicali: dal jazz, al funk, passando per ritmiche tribali e latine. Tutti i brani hanno impresso il marchio di fabbrica del frontman: sassofono graffiante, incedere e feeling propri del jazz-rock e predilezione per linee melodiche brevi ed incisive. Affianco a questo risalta la solida sezione ritmica composta da batteria e da percussioni tipiche del continente nero, altra nota di colore in questo disco dal sapore etnico sono gli efficaci interventi vocali di Pap Yeri Sam in lingua Wolof (lingua tipica dell’omonima popolazione Senegalese). Alcune tracce sono ricche di quel groove funk e di quegli incalzanti riff degni dei migliori inseguimenti di un buon film poliziesco – come ad esempio Giula, Samaway e Tuuba. Altri brani invece sono riflessivi e dai toni dilatati e introspettivi – come Kalmte e Suuf.

Il risultato è quello di un disco eterogeneo ma solido dove traspare l’intento di ispirarsi alle sonorità africane, il merito è sopratutto degli interventi vocali e delle dense linee ritmiche. Alcuni brani però, avvicinandosi più alla fusion e al jazz rock, peccano di una caratterizzazione tipicamente associata alla world music finendo per diluire il panorama musicale così ben definito nei pezzi di chiara ispirazione etnica. Forse, osare con armonie e tempi più complessi e irregolari avrebbe restituito un disco più fedele all’ispirazione dalla quale nasce questo progetto.

Chi si aspettava un disco capace di rappresentare fedelmente suoni e armonie della cultura africana forse rimarrà deluso ma l’ascolto rimane comunque piacevolissimo, diretto e ricco di spunti interessanti.

Verdetto: l’ascolto è caldamente consigliato.

****



Musicisti:

Alessandro Bertozzi: sax e composizione

Alex Carrieri: basso

Andrea Pollione: tastiere

Ernesto Da Silva: percussioni

Maxx Furlan: batteria

Pap Yeri Samb: voce

****

Brani:

01. Giula

02. Samaway

03. Kalmite

04. Suuf

05. Reguit Pad

06. Tuuba

07. Jambar

08. Melodies Beweging