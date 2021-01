Per il Corpo di Ballo della Scala il 2021 si apre all’insegna di Giselle: la compagnia è impegnata nelle prove del balletto in vista di un appuntamento speciale, per il pubblico della rete. La produzione scaligera della versione di Yvette Chauvirè dell’indimenticabile coreografia di Coralli – Perrot verrà infatti trasmessa da Rai Cultura in streaming su www.raiplay.it, www.raicultura.it e www.teatroallascala.org il 30 gennaio alle ore 20 e verrà registrata il 28 e 29 gennaio in una modalità pensata dal direttore del Ballo Manuel Legris appositamente per questa trasmissione e per questo nuovo omaggio a Yvette Chauviré, che unisce le generazioni di artisti in un tributo alla danza italiana. Ospite della trasmissione su RaiPlay sarà Carla Fracci, che il M° Legris ha voluto coinvolgere per celebrare una grande étoile che ha fatto di Giselle una delle sue più leggendarie interpretazioni: una lettura consegnata alla storia della danza che è ancora oggi punto di riferimento, modello e fonte di ispirazione di tutte le generazioni di ballerine che si cimentano in questo ruolo. Nell’intervallo tra i due atti Carla Fracci sarà protagonista in video di un dialogo con Legris su Giselle, e nei giorni precedenti parteciperà a una speciale masterclass diffusa dai social media del Teatro in cui affiancherà Legris nel lavoro con i protagonisti della serata e gli artisti del corpo di ballo.

Due saranno infatti i cast che si esibiranno nei ruoli principali, in una occasione eccezionale che permetterà, in una sola recita, di apprezzare più artisti nell’interpretazione dei ruoli protagonisti e che coinvolge in totale otto primi ballerini della Compagnia, accanto ai solisti e artisti di punta del corpo di ballo. Il primo atto vedrà protagonisti dei ruoli di Giselle e Albrecht i primi ballerini Martina Arduino (in debutto nel ruolo) e Claudio Coviello; il secondo atto sarà affidato a Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. Accanto a loro, e agli artisti del corpo di ballo, saranno anche i primi ballerini Virna Toppi nel ruolo di Myrtha, Marta Romagna (la Principessa Bathilde) Mick Zeni (il Duca di Courland) e Antonella Albano nel passo a due dei contadini con Nicola Del Freo. A Marco Agostino sarà affidato il ruolo di Hilarion. Sul podio a dirigere l’Orchestra della Scala il Maestro Koen Kessels.

Una storia d’amore, tradimento e redenzione, tra gioiose feste contadine e il bianco stuolo di willi, affascinanti quanto spietate: Giselle, balletto romantico per eccellenza, continua a commuovere il pubblico con la sua storia delicata, a coinvolgerlo grazie alla tecnica e alla sensibilità dell’interpretazione dei protagonisti, nel contrasto fra un mondo solare e un regno oscuro e terribile, popolato di spiriti. Giselle racchiude tutti gli elementi del balletto romantico, li esalta in una storia universale e in una struttura esemplare della tradizione, arricchito dall’allestimento di Aleksandr Benois che è parte del repertorio scaligero. Il Corpo di Ballo scaligero porta di nuovo in scena l’indimenticabile coreografia di Coralli-Perrot nella ripresa di Yvette Chauviré, che proprio con la cura e la raffinatezza di ruoli come Giselle ha esaltato la tradizione classica in tutta la sua purezza e consegnato la sua fama al mondo. La sua versione, per la prima volta alla Scala nel 1950, la vide proprio nel ruolo della sfortunata giovane di campagna che sognava l’amore e amava danzare. Protagonista delle recenti stagioni scaligere e delle tournée internazionali Giselle viene messa in scena anche come omaggio a Yvette Chauviré, straordinaria artista recentemente scomparsa.

——–

Adolphe Adam

Giselle

Coreografia Jean Coralli – Jules Perrot

Ripresa coreografica Yvette Chauviré

Scene e costumi Aleksandr Benois

rielaborati da Angelo Sala e Cinzia Rosselli

Direttore Koen Kessels

Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala

Produzione Teatro alla Scala

——–

Giselle

Atto I: Martina Arduino

Atto II: Nicoletta Manni

Albrecht

Atto I: Claudio Coviello

Atto II: Timofej Andrijashenko

Il Duca di Courland Mick Zeni

La Principessa Bathilde Marta Romagna

La madre di Giselle Deborah Gismondi

Hilarion Marco Agostino

Wilfried Christian Fagetti

Il Gran Cacciatore Massimo Garon

Passo a due contadini Antonella Albano, Nicola Del Freo

Sei amiche di Giselle Marta Gerani, Christelle Cennerelli, Stefania Ballone,

Camilla Cerulli, Agnese Di Clemente, Denise Gazzo

Myrtha, Regina delle Willi Virna Toppi

Due Willi Alessandra Vassallo, Vittoria Valerio

E il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala