Bando Premio TWAIN, direzioniAltre 2021

Avviso per la presentazione di progetti per residenza artistica per Artisti e Artiste under 35 con contributo di produzione e circuitazione

TWAIN Centro di Produzione Danza Regione Lazio e struttura capofila di PERIFERIE ARTISTICHE Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio indice, sotto la direzione di Loredana Parrella, il Bando per la V edizione del Premio Twain_direzioniAltre, con sostegno alla produzione, residenza artistica e circuitazione per Artisti Under35.

I Progetti vincitori delle precedenti edizioni sono: ReReality di Anna Giustina, Non Ricordo di Simone Zambelli (Menzione Speciale), Beast Without Beauty di Carlo Massari, Wallpaper di Sara Angius, Manbhusa di Pablo Girolami, Fermo Immagine di Manolo Perazzi, Alessandria Eschate di Mattia Cason.

“Una missione che portiamo avanti da molto tempo e in cui crediamo fermamente. Oggi, più che mai, siamo consapevoli del grande compito di responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri giovani artisti per i quali questo tempo sospeso è vitale come l’aria che respirano”. L.P.

Tutte le info su: www.cietwain.com/bando-premio-twain-direzioni_altre-2021

A chi è rivolto

Sono invitati a partecipare tutti gli autori italiani ed europei, che non abbiano compiuto 36 anni al 31 dicembre 2021; nel caso di più autori i 2/3 di essi devono essere under 35.

Progetti ammissibili

Sono ammessi progetti legati alla danza contemporanea, in fase di studio o allestimento e che non abbiano debuttato in forma completa, ma solo in forma di studio. Verranno selezionati fino a 6 progetti che saranno presentati nella loro forma scenica (non inferiore a 5 minuti e non superiore a 15 minuti), ad una commissione di esperti e operatori presso il Supercinema di Tuscania (VT) il 21 Agosto 2021 (a porte chiuse per la sola Commissione) e il 22 Agosto 2021 (serata aperta al pubblico e premiazione del Vincitore). I Finalisti riceveranno un rimborso spese, ospitalità nelle foresterie del Centro, scheda tecnica di base con assistenza tecnica.

Il Premio

Il progetto vincitore riceverà un sostegno alla produzione per la Stagione 2021/2022 così definito:

● Residenza Artistica all’interno di PERIFERIE ARTISTICHE Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio presso il Supercinema di Tuscania per un totale di 15 giorni da svolgersi nel periodo Gennaio-Agosto 2022;

● Contributo economico da un minimo di € 1.200 ad un massimo di € 7.000 lordi (a seconda del numero di artisti coinvolti nel progetto con obbligo di presentazione di certificato di agibilità per le 15 giornate di Residenza);

● Affiancamento di un “Tutor” scelto dalla Direzione Artistica (drammatugo, coreografo, operatore teatrale ecc.) durante le fasi della residenza;

● Programmazione di una replica nella stagioni di Twain Centro Produzione Danza 2021 con un cachet fino ad un massimo di € 1.000,00 lordi.

● Programmazione di una replica Festival Tendance 2021 con cachet massimo di 1000,00€ da concordare con la Direzione Artistica del Festival.

● INOLTRE uno o più progetti Finalisti potranno essere inseriti (con la versione presentata per il Premio Twain) nella programmazione di Dominio Pubblico – La Città agli Under 25 che si svolgerà a Roma a Giugno 2021, con le medesime condizioni economiche che verranno riconosciute agli autori per le finali del Premio_direzioniAltre.

● Possibilità di inserimento in Residenza in Tuscania Danza/Progetti per la Scena organizzato da Vera Stasi.

● Possibilità di inserimento in Residenza presso il Teatro di Bucine/Diesis Teatrango con modalità e tempistiche concordate con la Direzione Artistica del Teatro.

● Possibilità di inserimento nella Programmazione 2022 del Festival Quartieri dell’Arte con modalità e tempistiche concordate con la Direzione Artistica del Festival.

Crediti d’obbligo

I progetti finalisti dovranno riportare nei crediti: “Finalista Premio Twain_direzioniAltre”. Il progetto vincitore dovrà riportare nei crediti: “Vincitore Premio Twain_direzioniAltre” e “Con il Sostegno alla produzione Twain_Centro di Produzione Danza e PERIFERIE ARTISTICHE_Centro di Residenza del Lazio “.

Modalità di partecipazione

I candidati dovranno inviare all’indirizzo mail direzionialtre.twain@gmail.com:

– Domanda d’iscrizione compilata in ogni suo punto (vedi form in calce al Bando) e firmata.

E in allegato i seguenti documenti:

● Scheda Artistica progetto (max 2 cartelle)

● Cv autore/i (max 2 cartelle)

● Cv interpreti (max 2 cartelle)

● Credits produzione ed eventuali altri sostenitori

● Link video (youtube o vimeo) minimo 5 minuti max 15 minuti del lavoro proposto (sono accettati anche video di prove in sala)

● Eventuali link video a precedenti lavori svolti

Le domande incomplete o non firmate saranno automaticamente escluse.

Termine ultimo di presentazione delle domande

Tutte le proposte dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo direzionialtre.twain@gmail.com, entro e non oltre il 10 Maggio 2021. Le candidature ricevute oltre tale data non verranno accolte. Entro il 31Maggio 2021 verrà data comunicazione alle compagnie selezionate per la finale.

Modalità di selezione

I progetti verranno valutati, a giudizio insindacabile, dalla Direzione Artistica di Twain. Verranno selezionati un massimo di 6 progetti che verranno invitati a presentare in forma scenica il loro progetto il 21 e 22 Agosto 2021 presso il Supercinema di Tuscania (VT). I candidati si esibiranno il 21 in presenza della sola giuria di esperti che decreterà il vincitore e il 22 in presenza del pubblico al termine della quale verrà annunciato il vincitore). Le compagnie avranno a disposizione una scheda tecnica standard e assistenza. Per le finali alle compagnie prescelte verrà riconosciuto – previa presentazione di agibilità Ex-Enpals e regolare fattura – un cachet di € 200 per i soli, € 300 per i duetti, € 400 per trio e quartetti, ai finalisti verrà inoltre garantita l’ospitalità nelle foresterie del Teatro. I finalisti saranno ospitati per tutta la durata del festival a partire dal 18 Agosto. Qualora non sia possibile è richiesto l’arrivo entro e non oltre la serata del 20 Agosto. Le prove tecniche della Finale avranno inizio alle 9.00 del giorno 21.

Per informazioni: 338.2051200 // direzionialtre.twain@gmail.com