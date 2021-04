“Les Contes d’Hoffmann” di Offenbach all’Opera di Zurigo

Domenica 11 aprile la Opernhaus Zürich presenta una nuova produzione in diretta live stream. A partire dalle 19:00 i devoti dell’opera potranno apprezzare “Les Contes d’Hoffmann” (I racconti di Hoffmann) di Jacques Offenbach in diretta dal sito web del teatro. Il tenore Saimir Pirgu, già apprezzato a Zurigo per la sua interpretazione del Duca in Rigoletto o come Pinkerton in Madama Butterly, vestirà i panni del poeta Hoffmann.

Offenbach scelse E.T.A. Hoffmann, il più famoso poeta romantico, come figura principale della sua seconda e ultima opera. Le storie magiche e surreali di Hoffmann superano il distacco tra realtà e fantasia, e il suo costante fallimento – personale, amoroso o per mano di un suo diabolico avversario – prende il centro della scena. In “Les Contes d’Hoffmann” Offenbach combina elementi da operetta con svolte sentimentali da opéra comique e stili romantico-fantastici. Le sue invenzioni melodiche si combinano perfettamente con un dramma avvincente e anche con la giusta dose di ironia tipica di Offenbach.

Andreas Homoki, Intendant della stessa Opernhaus, cura la regia di questa nuova produzione. Il direttore italiano Antonino Fogliani sarà ai comandi della Philharmonia Zürich, affiancata dal Coro dell’Opera. La serata in streaming sarà condotta da Beate Breidenbach, drammaturga della produzione, e Sebastian Eyb, violista solista della Philharmonia Zürich.

La trasmissione dal vivo sarà disponibile gratuitamente a partire da domenica 11 aprile alle 19:00 sul sito dell’Opernhaus Zürich. La registrazione della performance live sarà successivamente disponibile su richiesta fino alla fine del mese.

https://www.opernhaus.ch/en/spielplan/calendar/les-contes-d-hoffmann/2020-2021/