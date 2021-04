ORT: si chiude la seconda parte di “Musica Divina”

Giovedì 20 maggio (h. 21.00) su YouTube e Facebook la sfida di Nicola Campogrande con la sua “Sinfonia n.1”, le sperimentazioni di Šostakovič nel “Concerto per violoncello op.107” e l’energica “Settima” di Beethoven.

Fra spiragli di Luce e passi nell’Oscurità, siamo arrivati al termine di questa seconda parte di “Musica Divina”, la programmazione streaming dell’ORT ispirata ai temi danteschi. A maggio tutte le energie sono concentrate sull’ultimo evento in calendario: il concerto di giovedì 20 con Paolo Bortolameolli e Julian Steckel.

L’italo-cileno direttore associato della Los Angeles Philharmonic dal 2019 e direttore ospite principale dell’Opera Nacional de Chile guiderà l’orchestra in un viaggio nel tempo che parte dai giorni nostri, attraversa la metà del Novecento e indietreggia fino all’Ottocento. Apre la serata la Sinfonia n.1 di Nicola Campogrande, compositore, direttore artistico e critico musicale torinese che lo scorso anno per la prima volta si è cimentato con quello che è un genere caduto in disuso da mezzo secolo a questa parte. Una vera sfida, ma stimolata dai tempi che stiamo vivendo “così sorprendenti, intensi, tragici e vitali”.

Si prosegue con il Concerto n.1 per violoncello e orchestra op.107 di Šostakovič interpretato dal tedesco Julian Steckel, tra i violoncellisti più richiesti e carismatici della sua generazione e vincitore nel 2010 del Concorso Internazionale ARD. Al suo debutto con l’ORT, le note del compositore russo lo metteranno alla prova in quello che è quasi un tour de force: su 333 battute, il violoncello ne ha solo 31 di pausa.

Infine si conclude con la Settima di Beethoven, slancio di energia e vitalità che chiude questa serie di streaming dell’ORT con grande energia.

Da giugno 2020 l’Orchestra della Toscana non si è mai fermata. Ha realizzato 19 concerti in streaming, oltre a una registrazione andata in onda su Sky Classica HD. La scelta è stata quella di produrre e mantenere online il materiale per la sua fruizione anche in seguito. Sul canale YouTube dell’ORT sono disponibili le produzioni con Jader Bignamini, Alessandro Bonato, Lionel Bringuier, Enrico Bronzi, Paolo Carlini, Alexandra Conunova, Pietro De Maria, Francesca Dego, Enrico Dindo, Ilya Gringolts, Stanislav Kochanovsky, Sergej Krylov, Alexander Lonquich, Fabio Luisi, Gianandrea Noseda, Marco Ortolani, Valentina Peleggi, Carmela Remigio, Daniele Rustioni, Margherita Santi, Ksenija Sidorova, Kevin Spagnolo, Dalia Stasevska, Markus Stenz, Anna Tifu, Valentin Uryupin, Nil Venditti e Beatrice Venezi.

Giovedì 20 maggio ore 21.00 | canale YouTube e pagina Facebook dell’ORT

Paolo Bortolameolli direttore

Julian Steckel violoncello

NICOLA CAMPOGRANDE Sinfonia n.1 (2020)

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ Concerto n.1 per violoncello e orchestra op.107

LUDWIG VAN BEETHOVEN Sinfonia n.7 op.92