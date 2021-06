IUC: al via Classica al Tramonto 2021

Dal 18 giugno al 27 luglio

1 concerto jazz e 7 doppi appuntamenti di classica (alle 20,30 e alle 21,30) con programmi e musicisti diversi ad ogni orario, proprio per dare spazio a un maggior numero di artisti e al loro pubblico, che potrà godere di grande musica, all’imbrunire, in uno dei luoghi più suggestivi e lussureggianti della capitale.

E in più, un eccezionale regalo al pubblico: i Berliner Philharmoniker in streaming gratuito

43 musicisti per 15 concerti articolati in 8 serate: già nei numeri si vede il desiderio della IUC di proporre musica in tante diverse declinazioni, dal repertorio classico-romantico al jazz, dalla musica antica a composizioni appositamente commissionate a giovani autori. Tutta la rassegna è all’insegna della varietà delle proposte musicali, ci sono recital pianistici, gruppi da camera classici, un concerto di chitarra, musica rinascimentale e del primo barocco, due diversi omaggi a Dante Alighieri, un ricordo di Luigi Nono, e un quartetto jazz d’eccezione formato da Fabio Zeppetella alla chitarra, Dado Moroni al pianoforte, Roberto Gatto alla batteria e dal mitico bassista degli Area, Ares Tavolazzi.

Il direttore artistico Giovanni d’Alò racconta così questa nuova edizione di Classica al tramonto: Dopo il successo dello scorso anno torniamo al Museo Orto Botanico, la magnifica oasi verde nel cuore di Trastevere che nel ’600 fu il giardino privato di Cristina di Svezia. Il piacere di ascoltare musica bellissima in un angolo di paradiso mentre il sole va lentamente a nascondersi dietro al Gianicolo, è quello che ci vuole per rirendersi dal grigiore dei mesi che abbiamo alle spalle. Abbiamo pensato i programmi dialogando continuamente con i musicisti, dando loro l’occasione di esprimersi al meglio. Così per l’appuntamento inaugurale abbiamo dato carta bianca a Giorgia Tomassi, una delle pianiste più talentuose, che da qualche tempo ama suonare esclusivamente in gruppi da camera. Lei ha coinvolto il violinista Enrico Pieranunzi, che a sua volta ha allargato il giro a quattro amici ottimi musicisti, ed è nata una serata “doppia” con due diversi programmi tra musiche di Rachmaninov, Schumann e Mendelssohn. Siamo lieti inoltre di avere al debutto IUC il violoncellista Danilo Squitieri, i pianisti Axel Trolese e Francesco Prode, e di dare spazio a moltissimi giovani: il quintetto di flauti Alchimie Sonore, gli allievi dell’Avos Project e i ragazzi che nelle settimane scorse sono stati protagonisti delle nostre iniziative in streaming. Dopo averli apprezzati da remoto, il pubblico potrà ascoltare dal vivo la chitarrista Aurora Orsini, il liutista Edoardo Blasetti (questa volta alla tiorba, con Andrea Damiani alla chitarra spagnola e la voce di Marta Pacifici), il violinista Sebastian Zagame, e la pianista Silvia D’Augello che ha avuto un sorprendente successo personale con il ciclo “Fleurs”.

Venerdì 18 giugno apre la rassegna il concerto Giorgia Tomassi, Gabriele Pieranunzi & Friends con Giorgia Tomassi, pianista rivelatasi sulla scena internazionale nel 1992 con la vittoria del Concorso Arthur Rubinstein di Tel Aviv e con Gabriele Pieranunzi (spalla dell’orchestra della Fondazione San Carlo di Napoli dal 2004) uno dei violinisti italiani più rappresentativi della sua generazione, pluripremiato in alcune tra le principali competizioni internazionali tra cui il Premio Paganini (Genova, 1988 e 1990). Con loro sono in scena altri quattro apprezzati musicisti, Daniela Cammarano e Cristina Papini al violino, Francesco Fiore alla viola e Pierluigi Sanarica al violoncello. La serata, divisa in due parti separate, propone alle ore 20.30 la Sonata per violino e pianoforte n. 3 di Schumann e due composizioni di Rachmaninov, la Danza orientale op. 2 n. 2 per violoncello e pianoforte e il Trio élégiaque n. 1 in sol minore. Alle ore 21.30 seguiranno due composizioni di Schumann la Sonata n. 1 e Widmung op. 25 n. 1 entrambe per violino e pianoforte, per finire tutti insieme con il Concerto in re minore per violino pianoforte e archi di Mendelssohn.

Il secondo appuntamento, unico “non doppio” del ciclo, è con la musica jazz, martedì 22 giugno alle ore 20.30, un quartetto d’eccezione, lo Special Quartet del chitarrista Fabio Zeppetella con Dado Moroni al pianoforte, Ares Tavolazzi al basso e Roberto Gatto alla batteria. Suoneranno tutta musica inedita con una forte connotazione jazz ma con lo sguardo rivolto anche al lirismo tipico della poetica compositiva di Zeppetella che ha firmato tutte le composizioni. Oltre a Zeppetella e al rinomato pianista Dado Moroni, a completare il quartetto ci sono due giganti del proprio strumento nonché personaggi storici del jazz italiano: il contrabbassista Ares Tavolazzi, già presente nel primo cd registrato con Zeppetella nel 1995 insieme a Kenny Wheeler, e il batterista Roberto Gatto con il quale il chitarrista ha collaborato e registrato più volte nel corso della sua carriera. Swing e groove sono i fattori dominanti di questo progetto dove l’energia che si sprigiona dalla pulsazione ci riporta ai valori ed alla forza del vero Jazz.

Si ritorna agli appuntamenti doppi e alla musica classica mercoledì 30 giugno. Alle ore 20.30 Care selve, aure grate un concerto molto particolare in cui il mezzosoprano Marta Pacifici accompagnata da Edoardo Blasetti alla tiorba e da Andrea Damiani alla chitarra spagnola, ci condurrà in un’immersione nella musica vocale del Seicento romano e nelle sue suggestioni amorose e bucoliche con brani di Andrea Falconieri, Giulio Caccini, Gerolamo Kapsperger, Alessandro Scarlatti, con la cantata per soprano e basso continuo che dà il titolo al concerto, Gaetano Greco, Giacomo Carissimi e Luigi Rossi. Alle ore 21.30 il Trio Heroes, un trio di fisarmonicisti composto da Samuele Telari, Andrea Pennacchi e Mario Romeo, proporrà un programma eclettico dal Presto de “L’Estate” di Vivaldi a brani immortali di Astor Piazzolla come Fugata, Adios nonino e La muerte del Angel, fino a composizioni di autori contemporanei per fisarmonica come il giovanissimo compositore cinese Junchi Deng, il polacco Janusz Wojtarowicz leader del Motion Trio e il sovietico Vladislav Zolotarev.

Il ciclo prosegue Venerdì 2 luglio. Alle ore 20.30 il giovane ma già affermato pianista Axel Trolese, artista in residenza alla Queen Elisabeth Music Chapel in Belgio, propone un programma romantico dal Notturno op. 62 n. 1 di Chopin agli Improvvisi op. 90 n. 2, n. 3 e n. 4 di Schubert fino al quarto libro della suite Iberia di Albéniz, forse l’opera più importante della letteratura pianistica spagnola, nonché una delle più rilevanti della letteratura musica pianistica di tutti i tempi. Alle ore 21.30 il Trio Caecilia, composto da tre giovani musicisti accomunati dalla specializzazione in Musica da Camera presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, il violinista Sebastian Zagame, la flautista Federica Inson e la pianista Lucia Paradiso, propone invece un programma che impagina musiche di Philippe Gaubert uno dei più importanti musicisti francesi tra le due guerre, del compositore ceco Bohuslav Martinů fino a Nino Rota, i cui temi da film sono citati e rielaborati in un originale tributo da parte del giovane compositore Luca Poletti. Un trio dalla formazione piuttosto insolita, frutto di una combinazione piuttosto rara ma assai raffinata, unita dal desiderio di riscoprire un repertorio affascinante ed inconsueto che va dal genere classico, al romantico sino ad arrivare al contemporaneo.

Altro doppio appuntamento Venerdì 9 luglio. Alle ore 20.30 la giovane chitarrista classica Aurora Orsini, regolarmente impegnata in concerti da solista e in formazioni di musica da camera e grande amante della musica contemporanea, propone un programma che accosta Bach a due autori novecenteschi come Castelnuovo-Tedesco e Walton alle atmosfere andaluse della Sonata op. 61 per chitarra del compositore Joaquín Turina. Alle ore 21.30 è la volta del Caravaggio Piano Quartet (Premio Abbiati 2020) costituito da giovani talenti ciascuno con doti di eccellenza e formazione superiore presso centri come la Royal Academy of Music, Universität Mozarteum, la Haute École de Musique di Ginevra e l’Accademia di Santa Cecilia. Il Quartetto, formato da Federico Piccotti, Matteo Mizera, Daniel Mizera e Marta Puig, proporrà il Quartetto con pianoforte in la minore (Quartettsatz) di Mahler e il Quartetto con pianoforte n. 3 in do minore op. 60 di Brahms.

Martedì 13 luglio alle ore 20.30 l’Istituzione Universitaria dei Concerti propone un un omaggio al sommo poeta: Dante Project , una serie di prime esecuzioni assolute di composizioni di giovani autori allievi del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma appositamente commissionate dalla IUC in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri ed eseguite dall’ensemble di giovani flautisti Alchimie Sonore (Francesca Duca, Alessandro Pace, Alessandra Prozzo, Giulia Prozzo e Davide Stanzione). Alchimie Sonore, coordinato da Francesco Baldi, collabora stabilmente con un gruppo di giovani compositori allievi del conservatorio Santa Cecilia, esegue i brani in prima assoluta e poi li inserisce nel proprio repertorio. Hanno preso parte al progetto i compositori Massimo Caturelli, Gabriele Mercanti, Gabriele Blasco, Giordano De Nisi, Francesco Leineri ed Emanuele Stracchi che per i loro lavori si sono ispirati a molteplici temi della poetica dantesca, tra passi della Divina Commedia, strutture metriche, aspetti cosmologici e fascinazioni numerologiche.

Alle ore 21.30 il duo composto da Danilo Squitieri al violoncello e Vincenzo Oliva al pianoforte propone invece un programma che spazia dalla Sonata in sol minore op. 5 n. 2 di Beethoven a Le Grand Tango di Piazzolla fino alle Variazioni su un tema di Rossini del compositore ceco Bohuslav Martinů.

Penultimo doppio appuntamento Venerdì 23 luglio. Alle ore 20.30 Francesco Prode, pianista con una grande passione per il contemporaneo, tenuto a battesimo nel 2005 da Karlheinz Stockhausen a Kuerten e musicista rivelazione della Biennale Musica di Venezia 2014, offre un’interpretazione del tutto personale di “… sofferte onde serene …” per pianoforte e nastro magnetico di Luigi Nono, interpretazione che gli è valsa la definizione di “simbolo della nuova musica” da parte della critica internazionale. A completare il programma tre Preludi di Debussy e le Bagatelle op. 126 di Beethoven.

Alle ore 21.30 Absolute Šostakovi

, una serata interamente dedicata al grande compositore russo con i suoi 5 Pezzi per due violini e pianoforte e il Quintetto in sol minore op. 57 (1940). Ne sono interpreti Adriano Leonardo Scapicchi al pianoforte, Sofia Bandini al violino, Maddalena Fogacci Celi al violino, Matteo Introna alla viola e Lara Biancalana al violoncello, tutti allievi della Scuola Internazionale di Musica Avos Project con cui la IUC rinnova una collaborazione iniziata l’anno scorso.

Ultimi appuntamenti a chiusura di Classica al tramonto 2021 martedì 27 luglio.

Alle ore 20.30 la pianista Silvia D’Augello, già protagonista del fortunato ciclo di lezioni-concerto in streaming Fleurs prodotto dalla IUC la scorsa primavera, eseguirà in prima assoluta una sua composizione dal titolo DAntEs su commissione della IUC per il VII centenario della morte di Dante Alighieri. A completare il programma l’Andante spianato e grande polacca brillante di Chopin, Les jeux d’eau à la Villa d’Este di Liszt e la La Valse di Ravel.

Alle ore 21.30 ancora una collaborazione con Avos Project: l’ensemble composto da Andrea Di Marzio al pianoforte, Sofia Bandini, Francesca Vanoncini, Maddalena Fogacci Celi ed Elisabetta Paolini al violino, Carlotta Libonati e Camila Sanchez alla viola, e Lara Biancalana al violoncello, eseguirà il Terzetto in do maggiore op. 74 di Dvořák e il Quintetto in mi bemolle maggiore op. 44 di Schumann.

Inoltre, un regalo al pubblico. Grazie al generoso interessamento del Goethe-Institute Rom la IUC ha ottenuto una prestigiosa collaborazione con la Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall. Il pubblico potrà seguire in streaming gratuito gli ultimi concerti della stagione 2020-2021 della mitica orchestra tedesca. Basterà farne richiesta all’indirizzo email del Goethe-Institut Rom eventi-roma@goethe.de che fornirà un codice d’accesso strettamente personale. Il codice, previa registrazione, permetterà l’accesso gratuito alla piattaforma della Digital Concert Hall. Ogni codice consentirà 5 accessi fino al 31 luglio e ogni accesso avrà una durata di 48 ore, durante le quali si potranno ascoltare anche altri concerti dell’archivio digitale.

CLASSICA AL TRAMONTO

Museo Orto Botanico Sapienza Università di Roma, Largo Cristina di Svezia 23A, Roma

PROGRAMMA

Venerdì 18 giugno

Giorgia Tomassi pianoforte

Gabriele Pieranunzi violino

& Friends

Daniela Cammarano violino

Cristina Papini violino

Francesco Fiore viola

Pierluigi Sanarica violoncello

1 ° concerto (ore 20.30)

Schumann Sonata per violino e pianoforte n. 3 in la minore

Rachmaninov Danse Orientale op. 2 n. 2 per violoncello e pianoforte

Rachmaninov Trio élégiaque n. 1 in sol minore

2 ° concerto (ore 21.30)

Schumann Sonata per violino e pianoforte n. 1 in la minore op. 105

Schumann Widmung op. 25 n. 1 per violino e pianoforte

Mendelssohn Concerto in re minore per violino pianoforte e archi MWV O 4

Gabriele e Giorgia dedicano il concerto alla memoria della grande artista e amica Paola Bruni

Martedì 22 giugno ore 20.30

Jazz

Fabio Zeppetella Special Quartet

Fabio Zeppetella chitarra

Dado Moroni pianoforte

Ares Tavolazzi basso

Roberto Gatto batteria

Mercoledì 30 giugno ore 20.30

Marta Pacifici mezzosoprano

Andrea Damiani chitarra spagnola

Edoardo Blasetti tiorba

Care selve, aure grate

Amore e suggestioni bucoliche nella musica vocale del Seicento romano

Gasparo Fiorino (XVI sec.) Due villanelle: Con tue lusinghe Amore – Romane belle

(da La nobiltà di Roma. Versi in lode di cento gentildonne romane, Venezia 1571)

Orazio Michi (15941641) Due arie: Quando l’alba in Oriente, Collinetta che di fiori

Gaetano Greco (16571728) Pavaniglia, Sfacciata

Giacomo Carissimi (16051674) M’avete chiarito tiranne pupille, aria

Antonio Francesco Tenaglia (ca. 16121672) Amo troppo, cantata per soprano e basso continuo

Gaetano Greco Balletto – Tarantella

Luigi Rossi (ca. 15971673) Due arie: Mi contento così – Sì v’ingannate

Francesco Corbetta (ca. 16151681) Sinfonia per chitarra e b.c.

Georg Friedrich Handel (16851759) Care selve, aure grate, cantata per soprano e basso continuo

Mercoledì 30 giugno ore 21.30 – Museo Orto Botanico, Università Sapienza, Roma

Trio Heroes

(Samuele Telari, Andrea Pennacchi, Mario Romeo)

A.Vivaldi Concerto in sol minore “L’Estate” (3° movimento: Presto)

A. Piazzolla Fugata

Adiòs nonino

La muerte del Angel

J. Deng Sail

Wojtarowicz/Motion Trio Proms

Libertin

Pageant

Little Story

Balkan Dance

W. Zolotarev Rondò capriccioso

Venerdì 2 luglio ore 20.30

Axel Trolese pianoforte

Chopin Notturno op. 62 n. 1 in si maggiore

Schubert Improvvisi op. 90 n. 2, n. 3 e n. 4

Albéniz Iberia, libro 4

Venerdì 2 luglio ore 21.30

Trio Caecilia

Sebastian Zagame violino

Federica Inson flauto

Lucia Paradiso pianoforte

Philippe Gaubert Medailles Antique per flauto, violino e pianoforte

Bohuslav Martinu Sonata per flauto, violino e pianoforte H. 254

Nino Rota Trio per flauto, violino e pianoforte

Luca Poletti Felliniana per flauto, violino e pianoforte (tribute to Nino Rota)

Venerdì 9 luglio ore 20.30

Aurora Orsini chitarra

Bach Allemande dalla Suite in la minore BWV 995

Turina Sonata op. 61

Castelnuovo-Tedesco Capriccio I Francisco Goya y Lucientes, pintor

Castelnuovo-Tedesco Capriccio VIII Dios la perdone: y era su madre

Walton Five Bagatelles

Venerdì 9 luglio ore 21.30

Caravaggio Piano Quartet

Mahler Quartetto con pianoforte in la minore (Quartettsatz)

Brahms Quartetto con pianoforte n. 3 in do minore op. 60

Martedì 13 luglio ore 20.30

Alchimie Sonore ensemble di flauti

Francesca Duca, Alessandro Pace, Alessandra Prozzo, Giulia Prozzo, Davide Stanzione

Dante Project

Composizioni di giovani autori allievi del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma appositamente commissionate dalla IUC in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri

Massimo Caturelli “Che move il sole e l’altre stelle”, per 2 flauti in do, flauto contralto e flauto basso (2021) *

Gabriele Mercanti Quaestio de aqua et terra, per ottavino per 2 flauti in do e flauto contralto(2021) *

Gabriele Blasco Exul immeritus, per 2 flauti in do, flauto contralto e flauto basso (2021) *

Giordano De Nisi Ipotesi, per 3 flauti in do e flauto contralto (2021) *

Francesco Leineri Endecasillabi senza parole, per 2 flauti in do (anche ottavino), flauto contralto e flauto basso (2021) *

Emanuele Stracchi All’eterno dal tempo, per ottavino, flauto, flauto contralto e flauto basso (2021)*

* Prima esecuzione assoluta

Martedì 13 luglio ore 21.30

Danilo Squitieri violoncello

Vincenzo Oliva pianoforte

Beethoven Sonata in sol minore op. 5 n. 2

Piazzolla Le Grand Tango

Martinů Variazioni su un tema di Rossini

Venerdì 23 luglio ore 20.30

Francesco Prode pianoforte

Debussy Prelude n. 10, libro I (…La cathédrale engloutie…)

Debussy Prelude n. 4, libro I (…“Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir”…)

Debussy Prelude n. 6, libro I (…Des pas sur la neige…)

Nono …sofferte onde serene… (1976) per pianoforte e nastro magnetico

Beethoven Bagatelle op. 126

Venerdì 23 luglio ore 21.30

Adriano Leonardo Scapicchi pianoforte

Sofia Bandini violino

Maddalena Fogacci Celi violino

Matteo Introna viola

Lara Biancalana violoncello

Šostakovi

5 Pezzi per due violini e pianoforte (trascrizione di Lev Atomyan, 1970)

Šostakovič Quintetto in sol minore op. 57 (1940)

In collaborazione con Avos Project – Scuola Internazionale di Musica

www.avoschamber.it

Martedì 27 luglio ore 20.30

Silvia D’Augello pianoforte

Chopin Andante spianato e grande polacca brillante

D’Augello DAntEs*

Liszt Les jeux d’eau à la Villa d’Este

Ravel La valse

* Commissione IUC per il VII centenario della morte di Dante Alighieri, prima esecuzione assoluta

Martedì 27 luglio ore 21.30

Andrea Di Marzio pianoforte

Sofia Bandini violino

Francesca Vanoncini violino

Maddalena Fogacci Celi violino

Elisabetta Paolini violino

Carlotta Libonati viola

Camila Sanchez viola

Lara Biancalana violoncello

Dvořák Terzetto in do maggiore op. 74

Schumann Quintetto in mi bemolle maggiore op. 44

In collaborazione con Avos Project – Scuola Internazionale di Musica

www.avoschamber.it

I concerti si svolgeranno nel rispetto delle linee guida delle disposizioni anti-Covid.

Informazioni per il pubblico

www.concertiiuc.it ; 06-3610051/2

Biglietti

posto unico € 10,00 (più € 1,00 prev.) + ingresso Orto Botanico € 4,00

Ridotti € 8,00 (più € 1,00 prev.) + ingresso Orto Botanico € 4,00

Under30 € 5,00 + ingresso Orto Botanico € 4,00

Vendita biglietti: telefonicamente al n. 06 3610051-2 con carta di credito e bonifico; sul nostro sito www.concertiiuc.it e www.vivaticket.com ; rivendite del circuito Vivaticket.

All’Orto Botanico solo la sera del concerto: la biglietteria apre 45 minuti prima di ogni spettacolo.