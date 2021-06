Serena Altavilla al Festival delle Colline 2021

Un altro grande concerto va ad aggiungersi al già annunciato programma del Festival delle Colline 2021. Serena Altavilla sarà in concerto mercoledì 28 luglio alla Villa Medicea di Poggio a Caiano (Prato). La serata, organizzata in collaborazione con la rassegna Sotto le Stelle Medicee, porta sul palco una delle voci più particolari e interessanti della nuova scena indipendente italiana, a pochi mesi dall’uscita dell’album da solista “Morsa”, accolto da ampissimi consensi di pubblico e critica.

Biglietto 2 euro in prevendita sui siti https://oooh.events e www.eventimusicpool.it (info tel. 055 240397).

Già vocalist dei Baby Blue/Blue Willa, La Band del Brasiliano, Solki – per non dire delle collaborazioni con Calibro 35 e Mariposa, tra gli altri – Serena Altavilla presenta un progetto musicale a sua immagine e somiglianza.

La fragilità come punto di rottura, poi di rinascita: questo è il cuore pulsante di “MORSA“, trasposizione in chiave musicale di un viaggio autobiografico tra deja-vu e fantasmi passati, presenti e futuri. In queste dieci tracce, Altavilla canta e disegna scenari variegati e personali, a metà strada tra il reale e l’onirico: ogni canzone è una stanza abitata da umori e personaggi diversi; dalle finestre si scorgono paesaggi notturni, penombre, qualche raggio di luce.

Il sound del disco contribuisce a ricreare atmosfere agli antipodi, passando dal pieno allo scarno in un battere di ciglia, dal suolo al sottosuolo, dal giorno alla notte. Uno scivolo inesorabile dai mille affacci.

La produzione artistica dell’album è stata curata da Marco Giudici. Oltre allo stesso Giudici, i musicisti che hanno partecipato all’arrangiamento e all’esecuzione dei brani sono Adele Altro (Any Other), Francesca Baccolini (Hobocombo), Alessandro Cau (Geoff Barrow, Miles Cooper Seaton), Luca Cavina (Calibro 35, Zeus!), Enrico Gabrielli (Calibro 35, PJ Harvey, Mariposa), Matteo Lenzi (Filarmonica Municipale LaCrisi), Jacopo Lietti (Fine Before You Came), Fabio Rondanini (Afterhours, Calibro 35, I Hate My Village) e Valeria Sturba (OoopopoiooO).

Il concerto di Serena Altavilla va ad aggiungersi ai già annunciati spettacoli:

RIACE SOCIAL BLUES

Mercoledì 7 luglio 2021 – ore 21.30

Villa Il Cerretino – Poggio a Caiano (Po)

Con Cosimo Damiano Damato, Baba Sissoko, Mimmo Lucano, Enrico Fierro

Biglietto 5 euro

DILLON

Venerdì 9 luglio 2021 – ore 21.30

Chiesa di Bonistallo – Poggio a Caiano (Po)

Biglietto 5 euro

THE BUTTSHAKER

Lunedì 12 luglio 2021 – ore 20,30

Villa Rospigliosi – Prato

Biglietto 3 euro

RAIZ & RADICANTO

Giovedì 15 luglio 2021 – ore 21,30

Anfiteatro Centro Pecci – Prato

Biglietto 8 euro

FINAZ + SIRIO

Martedì 20 luglio2021 – ore 19.00 e ore 21.30

Chiesa di Bonistallo – Poggio a Caiano (Po)

Biglietto 3 euro

JOSH ROUSE + EMMA TRICCA

Giovedì 22 luglio 2021 – ore 19.00 e ore 21.30

Villa Medicea di Artimino – Carmignano (Po)

Biglietto 5 euro

FRANCESCO BACCINI

Venerdì 23 luglio 2021 – ore 21.30

Villa Guicciardini – Cantagallo (Po)

Biglietto 5 euro

SERENA ALTAVILLA

Mercoledì 28 luglio 2021 – ore 21.30

Villa Medicea – Poggio a Caiano (Po)

Biglietto 2 euro

Da 42 anni Festival delle Colline porta musica e spettacoli a Prato e sulle colline Pratesi: artisti di qualità, scenari incantevoli, biglietti a prezzi simbolici (da 3 a 8 euro), atmosfere bucoliche, pubblico felice.

Festival delle Colline 2021 è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato, Carmignano e Cantagallo e Regione Toscana, grazie al sostegno di Unicoop Firenze, Consiag. Direzione artistica di Gianni Bianchi.