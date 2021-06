“Si può fare streaming”: la stagione estiva straordinariamente anche su AuditoriumPlus 

I concerti della cavea direttamente e comodamente su tv, pc, tablet, telefonino. Dopo il successo delle Lezioni di Storia, di Letteratura, Dialoghi Matematici, arrivano su www . AuditoriumPlus.com , la piattaforma della Fondazione Musica per Roma, i grandi artisti estivi dell’Auditorium. Sono già undici gli appuntamenti della rassegna Si può fare cavea che saranno acquistabili a 6 euro e visibili in streaming nella sola data del concerto.

“Un calendario parallelo per tutti gli spettatori che non potranno venire qui fisicamente – commenta l’Ad Daniele Pitteri – Un’opportunità in più che amplia l’offerta dei nostri concerti fruibili così in due modalità: reale in cavea e virtuale da casa. È possibile così raggiungere un pubblico sempre più vasto e diversificato come questi mesi di chiusura ci hanno dimostrato”.

Unico appuntamento gratuito sarà quello del 20 giugno con Lillo& Greg, l’inossidabile coppia che guida la band di culto Latte e i suoi derivati. Il concerto già sold out, sarà trasmesso in diretta streaming dalla cavea su AuditoriumPlus e sui canali social del Parco della Musica e degli artisti, permettendo a tutti coloro che non sono riusciti ad acquistare il biglietto di godersi lo spettacolo.

Il cartellone prosegue il 22 giugno con la canzone d’autore di Sergio Cammariere. Il 23 sarà la volta del rock di Edoardo Bennato mentre il 28 giugno tocca a Roberto Angelini e Paolo Benvegnù. Il giorno seguente a James Senese Napoli Centrale.

Tutti i concerti saranno trasmessi in diretta ad eccezione degli Almamegretta e della Nuova Compagnia di Canto Popolare che verranno registrati e mandati in streaming rispettivamente il 6 e 15 luglio.

Il 4 agosto torna Francesco Bianconi, già ospite degli streaming di Musica per Roma nel periodo di Natale. Per gli amanti del jazz il 25 agosto da non perdere Stefano Bollani, sul palco insieme al suo trio e l’11 settembre, in esclusiva per la stagione estiva di Musica per Roma, la reunion del PAF trio – Paolo Fresu, Furio Di Castri e Antonello Salis. Un’occasione unica di riascoltare questo trio di maestri assoluti. Sempre a settembre una serata evento con Luca Barbarossa che festeggia i suoi primi 60 anni (4/9).

CALENDARIO

20 giugno ore 21

Latte e i suoi derivati

AuditoriumPlus, social Mpr e social artisti

GRATUITO

22 giugno ore 21

Sergio Cammariere

AuditoriumPlus

Biglietto 6 euro

23 giugno ore 21

Edoardo Bennato

AuditoriumPlus

Biglietto 6 euro

28 giugno ore 21

Roberto Angelini – Paolo Benvegnù

AuditoriumPlus

Biglietto 6 euro

29 giugno ore 21

James Senese Napoli Centrale

AuditoriumPlus

Biglietto 6 euro

6 luglio ore 21

Almamegretta

(Concerto registrato il 14 giugno)

AuditoriumPlus

Biglietto 6 euro

15 luglio ore 21

Nuova Compagnia di Canto Popolare

(Concerto registrato il 15 giugno)

AuditoriumPlus

Biglietto 6 euro

4 agosto ore 21

Francesco Bianconi

AuditoriumPlus

Biglietto 6 euro

25 agosto ore 21

Stefano Bollani Trio

AuditoriumPlus

Biglietto 6 euro

4 settembre ore 21

Luca Barbarossa

AuditoriumPlus

Biglietto 6 euro

11 settembre ore 21

PAF Trio Reunion

Paolo Fresu, Antonello Salis, Furio Di Castri

AuditoriumPlus

Biglietto 6 euro