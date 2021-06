Torna la grande danza a Tuscania: con un evento speciale, dedicato a una delle eccellenze artistiche del panorama nazionale, si inaugura la stagione 2021 di TWAIN Centro Produzione Danza. Sabato 19 giugno alle ore 21, va in scena, al Supercinema di Tuscania (VT), DANCE DANCE DANCE della Compagnia EgriBiancoDanza, diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco, che si è distinta negli ultimi anni, incontrando il favore di pubblico e critica.

Lo spettacolo, con la coreografia di Raphael Bianco, si compone di tre pièce: Sacred Dance, Secret Dance e Simply Dance. In Sacred Dance (Danza Sacrale) l’attenzione è focalizzata sull’origine sacrale del gesto e della danza in cui si struttura, veicolo fisico e spirituale per comunicare col trascendente. In Secret Dance (Danza Segreta) il gesto invece viene esplorato nel suo aspetto seduttivo, infatti specialmente nelle danze antiche (Pavana, Bassa Danza o Allemanda) la struttura severa e codificata non permetteva esplicite manifestazioni di desiderio, che però segretamente emergevano fra i danzatori, piccoli gesti nascondevano passioni segrete, da qui la rappresentazione di quelle danze segrete, brevi momenti di passione con epiloghi differenti, paralleli alla sobrietà dell’apparenza. Per concludere, in Simply Dance (Semplicemente Danza) la danza viene presentata nel suo aspetto forse più conosciuto, ovvero come elemento di aggregazione e divertimento. L’aspetto ludico della danza vede anche la possibilità di divertirsi attraverso ogni genere di danza senza preclusione di stili. Un balletto ludico ed eclettico per riaffermare il concetto che la danza è una e che si manifesta sotto multiformi aspetti: una danza universale per divertire e comunicare.

Per prenotazioni scrivere a info@cietwain.com o chiamare il numero 3203120850.

DANCE DANCE DANCE | Compagnia EgriBiancoDanza

IDEAZIONE E COREOGRAFIA Raphael Bianco

ASSISTENTE ALLA COREOGRAFIA Elena Rolla

MAITRE DE BALLET Vincenzo Galano

LUCI Enzo Galia

COSTUMI Melissa Boltri

DANZATORI Bertoli Elisa, Bogino Simona, Boltri Maela, Criniti Vincenzo, Giarratano Carola, Magurano Cristian, Romano Alessandro, Stacchini Davide

