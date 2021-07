Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Wayne Marshall, per “A Gershwin night”

Sarà Wayne Marshall, nella doppia veste di direttore e pianista, il protagonista del terzo concerto della stagione estiva dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Appuntamento giovedì 29 luglio (alle ore 21) con Orchestra e Coro dell’Accademia per A Gershwin night, titolo della serata interamente dedicata a George Gershwin che conferma l’indissolubile sodalizio che lega il direttore inglese al compositore americano, suo musicista d’elezione.

Il legame Gershwin/Marshall comincia con la sua partecipazione pianistica alla celebre produzione di Porgy and Bess della Glyndebourne Festival Opera diretta da Sir Simon Rattle, prosegue con la successiva incisione discografica con la Emi e la versione televisiva del Musical. È da quel momento in poi che Marshall ha in qualche modo definito la sua strada, dedicandosi sempre di più al pianoforte e alla direzione d’orchestra, e affermandosi solo nel giro di pochi anni come uno dei più apprezzati e popolari interpreti del repertorio delle musiche di Gershwin, Ellington e Bernstein e di altri autori americani del XX secolo.

E anche il suo ritorno a Roma è nel segno di Gershwin con un tripudio di classici, il capolavoro jazz-sinfonico Rhapsody in Blue nella sua versione originale per jazz band, i più famosi passi di Broadway Overtures & Songs, una selezione dei più celebri brani di Porgy and Bess eseguiti dal soprano Jeanine De Bique e dal baritono Simon Shibambu.