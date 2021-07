Aldiqualdilà – Tre maschere dell’adiqua nell’aldilà dantesco

Piccola Città Teatro | www.piccolacittateatro.it

La sua attività ha come principale obiettivo quello di creare lavoro nell’ambito teatrale attraverso la produzione di spettacoli che coinvolgono in massima parte giovani artisti. Si distingue per la ricerca continua di contaminazione artistica come propulsore di circoli virtuosi di lavoro e creatività. I cittadini fondatori di questa Piccola Città Teatro sono le attrici Anna Bocchino e Viola Forestiero; gli attori e registi Ettore Nigro e Mario Autore. L’impresa teatrale under 35 Teen Theatre nasce nel gennaio 2007 e affina nel tempo la sua linea artistica. Nel 2019, dopo un cammino fatto di ricerca, studio, progetti e produzioni muta, si evolve e dà vita a Piccola Città Teatro (una sigla di Teen Theatre). È già dal 2012 che Ettore Nigro concretizza la collaborazione tra l’associazione e gli artisti Anna Bocchino, Mario Autore, Anna Marchitelli e Viola Forestiero, amici di vita e compagni di lavoro. L’associazione è così costituita nel mese di settembre 2017 quando decide di sviluppare, insieme con altri collaboratori, un’impresa teatrale under 35. Nel giugno 2018 l’associazione ottiene il riconoscimento dal Ministero dei Beni Culturali.

Galassia Estreya | galassiaestreya@gmail.com

L’associazione Galassia Estreya viene fondata nel 2020 da due professionisti che, pur lavorando in ambiti completamente diversi, l’una in campo sanitario, l’altro dell’insegnamento, hanno sentito forte l’esigenza di supportare attività artistiche e culturali di respiro nazionale, con particolare attenzione al teatro, in un periodo di grande difficoltà. Galassia Estreya intende, quindi, sostenere produzioni originali e indipendenti che prediligano l’utilizzo di differenti linguaggi e la mescolanza di stili, al fine di rileggere il passato e la tradizione attraverso uno sguardo moderno e contemporaneo. I due fondatori si propongono come mecenati dell’arte, nella convizione che la ricerca di ogni forma di bellezza sia un dono concreto alla società.

Il Demiurgo | www.ildemiurgo.it

Nasce come esperienza artistica poliedrica e variegata e trova l’habitat naturale non solo a teatro, ma anche nei luoghi non teatrali: borghi, castelli, grotte, boschi, cunicoli sotterranei, scavi archeologici, regge. Con gli anni si è affermata, in quest’ambito, come una delle più realtà più attive e originali attualmente in circolazione: ha lavorato alle Grotte di Pertosa, Reggia di Caserta, castelli di Lauro, Valva, Grottaminarda e Teggiano, Museo del sottosuolo e Galleria Borbonica di Napoli, borghi laziali di Orte e Civita di Bagnoregio, Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, parco archeologico di Cuma, Città della Scienza, Villa Lysis, a Capri, e in tantissimi altri luoghi di interesse storico, artistico, naturalistico, culturale. È nata, inoltre, la Demiurgo Shakespeare Company, la prima compagnia shakespeariana italiana specializzata in messe in scena in luoghi non teatrali. Fin dalla sua fondazione Il Demiurgo sperimenta continuamente format, linguaggi, strumenti di comunicazione differenti allo scopo di proporre nuove sfide e nuovi stimoli al proprio pubblico di riferimento. Negli ultimi anni hanno dedicato molto tempo alla sperimentazione del linguaggio, traducendo classici in lingua napoletana e lavorando su sperimentazioni sonore e visive.