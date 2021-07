Alfonso Todisco dirige la Nuova Orchestra Scarlatti

La rassegna di Concerti della Nuova Orchestra Scarlatti continua sabato 10 luglio 2021 alle ore 19:00 nel Cortile delle Statue dell’Università Federico II di Napoli, in Via Paladino 39, con l’Orchestra impegnata in grandi capolavori di Mozart e Beethoven. Parteciperà in qualità di solista il clarinettista Gaetano Russo, già Primo Clarinetto del Teatro San Carlo e dell’Orchestra Scarlatti della RAI di Napoli e con una lunga carriera di concertista in Italia e all’estero. Dirigerà un giovane talento emergente, Alfonso Todisco, nato a Castellammare di Stabia nel 1994, direttore, pianista e ricercatore musicale, attualmente si sta perfezionando presso la Musik und Kunst Privatuniversität di Vienna.

Si aprirà con il Concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore K 622, l’ultimo luminoso capolavoro strumentale di Wolfgang Amadeus Mozart, compiuto ai primi di ottobre del 1791, che sfrutta tutti i colori espressivi del clarinetto con una ricchezza di idee musicali sgorganti l’una dall’altra ininterrottamente; momento clou l’incantevole Adagio centrale. A seguire Ludwig van Beethoven con la sua Settima Sinfonia op. 92, eseguita per la prima volta nell’aula magna dell’Università di Vienna nel dicembre 1813, un trionfo di ritmo e potenza orchestrale che schiude nuovi orizzonti alla forma sinfonica, dall’eroica tensione del primo movimento alla scarica travolgente dell’Allegro con brio finale, passando per la suggestione e il mistero dell’Allegretto e la danzante ebbrezza del Presto.

Un appuntamento con la grande musica, da non perdere.

Il concerto, il cui programma sarà integrato con la prima esecuzione di un brano inedito del compositore campano Pericle Odierna, sarà in parte replicato domenica 11 luglio nella splendida e prestigiosa cornice del Pantheon di Roma.

Biglietti acquistabili su www.azzurroservice.net e punti vendita autorizzati.

Programma completo disponibile su www.nuovaorchestrascarlatti.it.

Info 0812535984 – info@nuovaorchestrascarlatti.it.