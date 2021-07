Atelier. Storie prêt-à-porter

Genere: Narrativa

Collana: Fuori Collana

Curatela: Maddalena Castegnaro Guidorizzi

e Teo de Palma

Pagine: 216

Prezzo: € 15,00

Codice EAN: 9791254510056

Data di uscita: 27/7/2021

«Sono storie – cucite, tessute, ricamate, rimagliate – scaturite da un atelier immaginario o reale, quanto il mondo che “indossiamo” ogni giorno, abitato da creazioni sartoriali d’haute couture o semplici abbigliamenti del quotidiano che reclamano la loro esistenza legata o meno all’umano che li indossa»

Non una tradizionale antologia di racconti, non il catalogo di una mostra di arte figurativa. Atelier è molto di più. È un viaggio, attraverso immagini e parole, nei ricordi, nelle emozioni e nei sentimenti che gli abiti sono in grado di suscitare. Il risultato è un “Libro d’Artista” collettivo che conquista il lettore al primo sguardo.

GLI AUTORI.

Rocco Abate, Angela Barbera, Maddalena Castegnaro Guodorizzi, Urmila Chakraborty e Oriana Bassani, Nicolò D’Alessandro, Teo De Palma, Laura Evangelista, Ombretta Gazzola e Amerigo Minnicelli, Cristina Gentile, Roberto Gianinetti, Jonathan Imperiale, Beatrice Landucci, Ruggero Maggi, Ghislain Mayud, Gabriella Maldifassi, Emanuela Mezzadri, Gianremo Montagnani, Sergio Pallone, Giovanni Ronzoni, Paola Scialpi, Gianni Maria Tessari, Vittorio Tonon, Clarice Zdanski. A cura di Maddalena Castegnaro Guidorizzi e Teo de Palma.

LA CASA EDITRICE. Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.

