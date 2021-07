Francesca Michielin alla Fortezza delle Verrucole

By

Al via il festival "Mont'Alfonso sotto le stelle" venerdì 30 luglio, alla Fortezza delle Verrucole, San Romano in Garfagnana (Lucca)

“Quanto mi mancava il palco, quanti mi mancavate voi…“. Francesca Michielin è tornata al suo pubblico e venerdì 30 luglio sarà in concerto alla Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana (ore 21,15), per la serata inaugurale del festival “Mont’Alfonso sotto le stelle”: un mese di spettacoli con ospiti, tra gli altri, Gianna Nannini, Max Pezzali, Niccolò Fabi, Willie Peyote, Marco Masini, Michele Bravi, Giovanni Allevi, Enrico Brignano, Jonathan Canini, Roberto Cacciapaglia… Tutti sui palchi di due secolari fortezze delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano, la Fortezza delle Verrucole e la Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

Nel tour “Live – Fuori Dagli Spazi” – prodotto da Vivo Concerti – Francesca Michielin presenterà il nuovo progetto discografico “FEAT (Fuori dagli Spazi)” oltre alle hit del suo repertorio.

“FEAT (Fuori dagli Spazi)” è un album che è cresciuto e si è arricchito per raccontare la bellezza dell’incontro, attraverso l’unione di artisti e amici di generi diversi in un progetto collettivo. Alle tracce del precedente “FEAT – Stato di natura”, si aggiungono i brani “Chiamami per Nome” con Fedez, “Cattive Stelle” feat. Vasco Brondi, e due inedite collaborazioni: “Se Fossi” feat. Mecna, ritmato desiderio di poter essere tutto ciò che riesce a rendere felice chi ci è accanto, e “Pole Position” feat. Colapesce, viaggio nei ricordi dalle sonorità moderne e attuali, racconto di quanto a volte sia necessario e allo stesso tempo difficile voltare pagina.

Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. I biglietti – posto numerato 28,75 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – 15.30/18.30; domenica e festivi: 10/12.30 – 16/17.30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13).

Biglietti disponibili anche la sera dello spettacolo, dalle ore 19, presso la biglietteria della Fortezza delle Verrucole. Info tel. 0583 641007 – www.montalfonsoestate.it. Info biglietteria solo il giorno di spettacolo 334 6167210, dalle ore 18.45.

Le indicazioni su come raggiungere la fortezza sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

PARCHEGGI – Alla Fortezza delle Verrucole è disponibile il parcheggio gratuito della Fortezza (orario: 18,30/23.30), a circa 6oo metri dall’ingresso. Il Servizio di Gestione di Emergenza e di controllo e rispetto delle normative Covid, ed assistenza al pubblico è coordinato dall’Ufficio Comunale di Protezione Civile del Comune di Castelnuovo di Garfagnana. Gestione logistica a cura dell’Ufficio tecnico del Comune San Romano in Garfagnana con il supporto di Gruppo Volontario Fortezza di San Romano, Misericordia di Camporgiano e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana.

HANDICAP – I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583 641007). Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico. Per la Fortezza delle Verrucole è possibile prenotare, con un anticipo di qualche giorno, un servizio di trasporto con mezzo a cremagliera contestualmente all’acquisto del biglietto presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana.

Il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Main sponsor: Conad Nord Ovest. Sponsor: Idrotherm 2000, Antica Valserchio Srl, Guidi Gino SpA, Lunardi Movimento Terra, Numeria Sgr SpA, Carron, Lucart SpA, Ipersoap-PiùMe, Fabbrica Abitare Castelnuovo. Con la collaborazione di Lucca Promos. Media partner: Noi Tv e Radio Bruno.