Francesco Bianconi Forever Live

“Forever” è l’album con cui Francesco Bianconi, voce e mente dei Baustelle, ha esordito come solista: un lavoro con cui ha deciso di spogliarsi anche di se stesso, mettendosi in discussione come musicista.

Gli stessi tratti che segnano il tour “Forever Live” che lunedì 19 luglio porterà Francesco Bianconi al Teatro Romano di Fiesole, ospite dell’Estate Fiesolana, il più longevo festival italiano. Con lui sul palco salirà una band di musicisti illuminati quali Enrico Gabrielli ai fiati, Angelo Trabace al pianoforte, Sebastiano De Gennaro alle percussioni, Zevi Bordovach alle tastiere ed Alessandro Trabace al violino.

Per evitare code all’ingresso si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita. I biglietti (posti numerati 46/34,50/28,75 euro) sono disponibili online su www.estatefiesolana.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Prevendite anche presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole (via Portigiani, 1 – da lunedì a sabato orario 9/18.30 e la sera di spettacolo dalle 19,45). Info tel. 055.5961293 – info@prgfirenze.it. Attenzione, ricordiamo che restano validi i biglietti emessi le date dell’11 maggio e del 12 ottobre scorsi al Teatro Verdi di Firenze, poi riprogrammate per l’emergenza Covid.

In primo piano saranno i brani progetto solistico “Forever”, per il quale Francesco Bianconi ha ricevuto la candidatura alla Targa Tenco. Lo scorso maggio è uscita una versione speciale e in vinile dell’album, comprendente altre tracce inedite tra cui “Il mondo nuovo“.

“Forever” è stato prodotto da Amedeo Pace (Blonde Redhead), hanno collaborato artisti come Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra.

Da maggio è inoltre disponibile il romanzo “Atlante delle case maledette” di Francesco Bianconi, con le illustrazioni di Paolo Bacilieri; un libro che parla di chi eravamo, di chi siamo e di chi potremmo diventare domani, quando il mondo si riaprirà e noi torneremo a viverlo.

Il tour è organizzato da Ponderosa Music & Art. I bambini sotto i 5 anni accompagnati da un adulto accedono gratuitamente allo spettacolo in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito).

ESTATE FIESOLANA 2021 – Organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole, Estate Fiesolana 2021 è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Dorin, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Le Chiantigiane, Il Salviatino, Sammontana, Mercafir.

Biglietti posti numerati Estate Fiesolana (compresi diritti di prevendita)

1° Settore € 46,00

2° Settore € 34,50

3° Settore € 28,75

Prevendite

Per evitare fila all’ingresso del Teatro si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita.

Prevendite in corso presso:

Biglietteria del Teatro Romano di Fiesole: via Portigiani, 1 – Fiesole – tel. 055.5961293 aperta da lunedì a sabato ore 9.00/18.30 e dalle 19,45 la sera di spettacolo

Circuito Regionale Box Office: lista completa degli oltre 150 Punti vendita su www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Online: www.estatefiesolana.it

Info spettacolo Estate Fiesolana

Teatro Romano di Fiesole – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Tel 055.5961293 – info@prgfirenze.it – www.bitconcerti.it – www.estatefiesolana.it

Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana. Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.