Gli appuntamenti di agosto in Manifattura Tabacchi

Proseguono per tutto il mese di agosto gli appuntamenti in Manifattura Tabacchi, con una programmazione che ogni giorno anima il Giardino della Ciminiera e la Piazza dell’Orologio, spazi aperti di uso collettivo concepiti come luogo di incontro, di sosta e di ispirazione per il pubblico.

Fino al 31 agosto la rassegna (non solo) Cinema in Manifattura propone ogni sera film, talk e incontri organizzati e promossi dalla Fondazione Stensen in collaborazione con Manifattura Tabacchi.

Sarà possibile visitare la mostra-laboratorio Botanica Temporanea. L’arte dei giardini invisibili, a cura dell’architetto e paesaggista Antonio Perazzi, fino al 19 settembre, composta anche da installazioni che si sviluppano tra il Giardino della Ciminiera e Piazza dell’Orologio che contano 1555 piante e più di 50 specie botaniche.

PROGRAMMA COMPLETO SU http://www.manifatturatabacchi.com/agenda/

CINEMA

L’arena all’aperto in Piazza dell’Orologio (ingresso da Via delle Cascine 35) propone 31 nuovi appuntamenti tra anteprime, cinema d’essai, concerti ed incontri organizzati e promossi della Fondazione Culturale Stensen in collaborazione con Manifattura Tabacchi e numerosi partner locali e nazionali (info e programma completo su www.stensen.org).

BOTANICA TEMPORANEA. L’ARTE DEI GIARDINI INVISIBILI

Fino al 19 settembre Manifattura Tabacchi ospita Botanica Temporanea. L’arte dei giardini invisibili, la mostra-laboratorio curata dall’architetto e paesaggista Antonio Perazzi (ingresso libero), che si sviluppa negli spazi rigenerati di Manifattura attraverso la realizzazione di un giardino nella piazza dell’Orologio e uno spazio progettuale aperto, ricreato come un laboratorio esperienziale nell’iconico spazio/serra progettato dallo Studio Q-BIC all’interno del loggiato che separa Piazza dell’Orologio dal Giardino della Ciminiera.

È possibile visitare la mostra dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00, su appuntamento, scrivendo alla mail info@manifatturatabacchi.com; il sabato non è necessaria la prenotazione ed è visitabile dalle 10:30 alle 19:30. Botanica Temporanea rimarrà chiusa al pubblico sabato 14 agosto e sabato 21 agosto.

CARD RESIDENTE

La Card Residente di Manifattura Tabacchi è gratuita e offre:

Attività dedicate durante gli eventi culturali

Promozioni e sconti offerti dalla community di Manifattura Tabacchi e dalle realtà che aderiscono al programma Social District, la comunità digitale dei quartieri intorno a Manifattura. Scopri Social District.

Aggiornamento settimanale tramite Newsletter.

È possibile richiedere la Card Residente scrivendo a: quartiere@manifatturatabacchi.com. Per il ritiro recarsi ogni giovedì, dalle 17:00 alle 20:00, alla portineria di Via delle Cascine 35 o scrivendo a: quartiere@manifatturatabacchi.com.



Dettagli degli Sconti e Promozioni grazie alla Card Residente: https://bit.ly/3j1Twkd

FOOD&DRINK

L’offerta food&drink del Giardino della Ciminiera si arricchisce di sapori giapponesi con lo street food di TodoModo, che propone per l’estate 2021 il bentō.

Info & prenotazioni: +34 856 145504 – e-mail. bento@todomodo.org

Orari: lunedì-sabato 10:00-16:00; domenica chiuso. Bentō fatti a modo rimarrà chiuso dall’1 al 22 agosto compresi.

Il Giardino della Ciminiera quest’anno ospita il food truck Eredi Nigro che da tre generazioni offre ‘cibo da strada’ con specialità fiorentine.

Info: 339 5402224 – e-mail: info@dittaeredinigro.it – https://eredinigrofoodtruck.it/

Orari: lunedì-domenica 18:00-22:45.

Preparazioni home made e prodotti a km0 sono il punto di forza del green bar curato da Soul Kitchen, concept space multidisciplinare con un design eco-sostenibile. Tra le novità di quest’anno, una selezione di Premium Gin italiani ed internazionali ed una nuova linea di Special Mules.

Info & prenotazioni: Soul Kitchen

Orari: lunedì-domenica 17:00-22:45. Eventuali chiusure nel mese di agosto saranno comunicate attraverso i canali social di Soul Kitchen.

Il programma musicale a cura di Soul Kitchen:

– mercoledì: FRESco, Dj-set Ima De Franceschi e Tommaso Ciaranfi (escluso mercoledì 11 e 18 agosto)

– giovedì: BOSSY, Dj-set Matteo Di Bennardo

– venerdì: ON.irica, Dj-set Antonio Pi Gallo (escluso venerdì 13 e 20 agosto)

Il bistrot Bulli & Balene, nella sua versione estiva propone specialità gourmet per le colazioni, i Saturday&Sunday Brunch, il pranzo, la cena e l’aperitivo.

Info & prenotazioni: 366 3640300 – e-mail: info@bulliebalene.com

Orari: lunedì-sabato 8:30-22.45; domenica 10:00-22.45.

Bulli & Balene e lo spazio coworking rimarranno chiusi nei giorni 14 e 15 agosto.

LIVING ROOM

L’ufficio vendite di Manifattura Tabacchi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00 (sabato su appuntamento). Per info e appuntamenti: sales@mtdm.it

Ingresso da via delle Cascine 35. Living Room sarà chiuso dal 16 al 21 agosto compresi.

Gli spazi di Manifattura Tabacchi sono aperti in osservanza dei protocolli di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti.

I visitatori saranno sottoposti a misurazione della temperatura e a conteggio all’ingresso prevista in modo precauzionale una capienza massima di 500 persone contemporaneamente, saranno inoltre presenti operatori specializzati nel gestire gli assembramenti.

Sono garantite tutte le misure precauzionali, oltre ad essere state rafforzate quelle informative e di pulizia.

L’ingresso è libero e gratuito.

Ingresso da via delle Cascine 35.

Informazioni:

www.manifatturatabacchi.com

www.sales.manifatturatabacchi.com

