I Concerti nel Parco: Filippo Timi in “Sciarada – Trilogia di vita”

Il nuovo, emozionante, spiazzante spettacolo di Filippo Timi insieme a quattro giovani attori e musicisti romani e la partecipazione straordinaria di Petra Magoni

“SCIARADA”

Trilogia della vita

FILIPPO TIMI



Filippo Timi, attore

e con Giovanni Onorato, attore, cantante

Mario Russo, attore, violino, tromba

Claudio Larena, batteria

Lorenzo Minozzi, producer, sound engineer

Drammaturgia originale di Filippo Timi

Special guest Petra Magoni

———-

Sabato 31 luglio, in prima assoluta, la nuova produzione “SCIARADA” Trilogia della Vita che nasce su commissione del festival a Filippo Timi, che ne firma la drammaturgia originale ed ha scelto personalmente come suoi compagni di viaggio, in questa nuova avventura, un quartetto di giovani e promettenti attori e musicisti romani: l’attore, poeta e cantante Giovanni Onorato, che si definisce “un poeta punk”, Mario Russo, attore e anche interprete al violino e tromba, il batterista Claudio Larena, ed il giovane producer e sound engineer di stanza tra Roma e Los Angeles, Lorenzo Minozzi, che intreccia e amalgama in un personalissimo sound tutte le sezioni musicali. A questo originale team artistico, si aggiunge un cammeo di Petra Magoni, che canterà insieme a Filippo Timi, nella parte centrale dello spettacolo.

Timi ha pensato al titolo “SCIARADA”, termine dal duplice significato, gioco enigmistico e rompicapo/problema difficile da risolvere, perché entrambi i suoi significati declinano, misteriosamente, il contenuto dello spettacolo, che ha come sottotitolo Trilogia della Vita.

Tre tableaux, quindi, assolutamente diversi ed antitetici fra loro a cui Timi ha dato questi titoli e sottotitoli:

IL SOGNO E LA SUA SCONFITTA

…ascoltando la Pavane di Fauré

Una riflessione nata dalla dura e straniante esperienza esistenziale ed emozionale che il dramma della pandemia e le sue conseguenze ha impresso nelle nostre vite.

UNA VITA IN ASCENSORE

…divertissement su stralci di vita quotidiana

Repentino cambio di marcia e di toni, leggeri, divertenti, fatui… stralci di vita quotidiana, quella banale, buffa, tragica e meravigliosa, che passa al supermarket, in ascensore, in strada con gli amici.

IL DESIDERIO

…omaggio a Koltès

Breve e incisivo tableau finale che declina il tema del desiderio che è il fulcro di “Nella solitudine nei campi di cotone” opera somma di Bernard – Marie Koltès, drammaturgo francese, che l’attore umbro predilige.

La musica immaginata, trovata, condivisa da Giovani Onorato: il suo cantato oscilla pericolosamente fra la preghiera e l’urlo.

Lorenzo Minozzi: le sue produzioni sono caratterizzate da percussioni africane distorte e da un uso arrogante del vocoder. E a spiazzare ulteriormente lo spettatore, magiche parentesi di musica colta, da Fauré a Verdi.

I loro brani si alterneranno alla recitazione eccentrica e passionale di Filippo Timi e saranno impreziositi dalla presenza scenica di Mario Russo e Claudio Larena, due musicisti/performer che interverranno sulle produzioni elettroniche di Lorenzo con la fisicità dei loro strumenti.

I cinque si alterneranno sulla scena, catturando l’attenzione per poi lasciarla agli altri, in un gioco scenico misterioso e complesso fra parola e suono, musica e teatro.

————-

Info tel. 06.5816987 | 339.8041777

info@iconcertinelparco.it

www.iconcertinelparco.it

LUOGO: CASA DEL JAZZ

INDIRIZZO : Viale di Porta Ardeatina, 55 – 00153 Roma

ORARIO SPETTACOLI ORE 21:00

