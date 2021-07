La star del violoncello Luka Sulic al Musart Festival

Star mondiale del violoncello e co-fondatore dei 2Cellos, Luka Sulic approda giovedì 22 luglio in piazza della santissima Annunziata a Firenze, ospite del Musart Festival 2021. Un concerto (ore 21,15) tra pop, rock e musica classica che lo vede al fianco di Evgeny Genchev, enfant prodige del pianoforte.

Si va da “Bohemian Rhapsody” a “We Are the Champions” dei Queen, passando per “Numb” dei Linkin Park, “Chandelier” di Sia e “Nothing Else Matters” dei Metallica. Non mancano brani di musica classica e contemporanea: “Czardas “di Vittorio Monti, “Nuvole Bianche” di Ludovico Einaudi e tanti altri.

Per Luka Sulic si tratta di un ritorno al repertorio extra-colto dopo lo straordinario progetto de “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi per violoncello, con cui ha conquistato le classifiche di classica in tutto il mondo.

I biglietti – 48/38/28,75 euro – sono in disponibili online sul sito ufficiale www.musartfestival.it (info info@prgfirenze.it) e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (info tel. 055.210804). Biglietti in vendita anche la sera dello spettacolo dalle ore 19 presso la biglietteria di Musart, in piazza Brunelleschi.

Sempre giovedì 22 luglio, alle ore 18,45 (biglietto 9,20 euro), nel Chiostro di Levante in piazza Brulleschi, Musart Festival propone il concerto di Marco Trabace, nell’ambito della rassegna “E adesso tocca a me” dedicata a session-men, musicisti, arrangiatori, compositori che affiancano da anni i big della musica d’autore e del pop: già al pianoforte con Dimartino, Vasco Brondi, Brunori Sas, Francesco Bianconi, Marco Trabace spazia tra ricerca, nuovo folk e pop d’autore. Il suo album di debutto è ormai alle porte, anticipato da “Rapsodia contadina”, brano strumentale che affonda le radici nella tradizione popolare lucana: “Un omaggio all’Italia rurale e un atto di nostalgia attiva con cui ripensare il presente“, come lo ha definito Rolling Stone. Formazione accademica, Marco Trabace è anche autore arrangiatore. Tra le sue produzioni, il one-man-show “Io non so più chi suono – crisi d’identità al piano-bar”, happening esilarante in cui fonde musica classica, monologhi e canzoni d’autore.

ARTE – Dalle ore 19 si potranno visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti alla piazza. Tra questi il Giardino del Museo Archeologico, i due cortili dell’Istituto degli Innocenti, l’affaccio alla Chiesa di Santa Maria degli Innocenti, la Chiesa di San Francesco Poverino, la Basilica di SS. Annunziata, la Mensa della Caritas di San Francesco.

Roberto Bolle, Edoardo Bennato e Orchestra della Toscana, Stefano Bollani, Luka Šulić, Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi, Vinicio Capossela, Enrico Pieranunzi sono solo alcuni protagonisti del Musart Festival, in programma fino al 27 luglio in uno dei luoghi più seducenti del centro fiorentino.

LUKA ŠULIĆ – Figlio di un violoncellista, Luka suona lo strumento sin dall’infanzia nella natia Slovenia, poi l’intenso percorso di studi classici lo portano alla Royal Academy of Music di Londra, dove si laurea nel 2011.

Nello stesso anno, lui e Stjepan Hauser realizzano la loro speciale versione crossover per violoncello di “Smooth Criminal” di Michael Jackson: il video diventa virale in pochi giorni e lancia il successo dei 2CELLOS a livello mondiale.

Prima di questo, Šulić aveva già ricevuto una moltitudine di premi in svariate competizioni musicali di prestigio internazionale come il Lutoslawski International Cello Competition, la European Broadcasting Union “New Talent” Competition, e il Patron’s Award della Royal Academy of Music alla Wigmore Hall nel 2011.

Come solista Šulić ha suonato con varie orchestre di fama internazionale, fra le quali la Deutsche Radio Philharmonie, la Australian Chamber Orchestra, la Warsaw Philharmonic e la Russian Symphony Orchestra.

La notorietà crescente dei 2CELLOS porta Šulić e Hauser dapprima ad esibirsi con Sir Elton John nel suo tour mondiale e poi a un contratto discografico con Sony Masterworks che ha fruttato cinque album di grande successo. Come 2CELLOS hanno registrato il sold out nelle venue fra le più iconiche al mondo per la musica, dalla Radio City Music Hall a New York alla Royal Albert Hall a Londra, passando per l’Olympia di Parigi, il Budokan a Tokio, la Sydney Opera House, le Terme di Caracalla a Roma e l’Arena di Verona.

Dopo cinque dischi in studio e otto anni di tour – assieme all’amico collega Hauser con i 2Cellos – alla conquista di pubblico e critica fra 4 continenti, nel 2019 Luka Šulić è ritornato alle sue radici classiche cimentandosi prima in studio e poi dal vivo, con una delle opere più iconiche della musica classica: “Le Quattro Stagioni di Vivaldi”. Sebbene esistano centinaia di registrazioni tradizionali, questa di Luka è la prima versione integrale a reinventare – grazie al suo lavoro scrupoloso durato più di due anni e a un’interpretazione virtuosistica e appassionata – tutti e quattro i concerti delle Quattro Stagioni per un violoncello solista.

La sua coraggiosa versione de Le Quattro Stagioni di Vivaldi, l’album intorno al quale ruota, dunque, il suo primo progetto solista, è uscita il 25 ottobre 2019 in tutto il mondo per Sony Classical e ha debuttato direttamente al primo posto della classifica “Traditional Classical Albums” negli Usa. In seguito all’uscita del suo primo album da solita, Luka ha portato Le Quattro Stagioni in tournée nei teatri di alcuni delle principali città europee: Milano, Mosca, San Pietroburgo, Bucarest, Belgrado, Lubiana e Zagabria. Tra marzo e aprile 2020 sarebbe dovuto approdare a Berlino, Vienna, Tokyo, Osaka, Zurigo, Monaco di Baviera, Praga e Bratislava, ma la tournee è stata posticipata alla fine dell’anno per via della situazione emergenziale in tutto il mondo.

All’inizio di maggio 2020 è ritornato al crossover scegliendo un altrettanto iconica opera, questa volta della musica rock, ovvero “Nothing Else Matters” dei Metallica e ha scelto le montagne del Tarvisiano per registrare il videoclip ufficiale. Durante la scorsa estate, ha infine ideato un nuovo concerto speciale per violoncello e pianoforte, assieme a Evgeny Genchev, astro nascente del crossover mondiale, conosciuto durante il suo percorso di studi. Assieme hanno riarrangiato e rivisitato alcuni grandi successi pop e rock, ma anche grandi classici e pezzi iconici contemporanei, dando vita a una performance unica, in grado di emozionare e coinvolgere tutti gli amanti della buona musica.

