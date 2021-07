The Magic Brothers

Marina di Pietrasanta. L’incontro tra due illusionisti, un confronto tra tecniche, stili, linguaggi e interpretazioni dell’illusionismo: Luca Bono, il talento magico più interessante e virtuoso della sua generazione e Francesco Scimemi, l’animale da palcoscenico vulcanico e irriverente, insieme daranno vita sul palco ad un mix esplosivo di gag esilaranti, grandi illusioni, premonizioni in grado di stupire e divertire in un susseguirsi di momenti magici imprevedibili.

Bono e Scimemi, opposti (anche geograficamente, Luca torinese e Francesco palermitano) ma complementari, due facce di una stessa moneta, fondamentalmente uniti da una grande complicità (in scena e nella vita di ogni giorno), sul palco racconteranno, attraverso il linguaggio universale della magia, le loro passioni passando dal cinema alla poesia coinvolgendo il pubblico di tutte le età in uno spettacolo che emoziona e diverte. Una strana coppia di illusionisti, a metà tra comicità e illusione, tra cabaret e cinema, tra magia e improvvisazione.

Trait d’union tra il genio creativo di Bono e la follia indomabile di Scimemi, è Sabrina Iannece, l’assistente che non si limita a sorridere e eseguire i voleri del mago, ma condivide la scena con i due estrosi contendenti, tenendoli a bada e ritagliandosi i suoi spazi, dimostrando personalità e charme.

Luca Bono, classe 1992, è considerato “tra i talenti magici più interessanti della sua generazione”. Il suo primo importante riconoscimento lo conquista infatti a soli 17 anni con la vittoria al Campionato Italiano di Magia, e due anni dopo si aggiudica il Mandrake d’Or, riconosciuto come l’Oscar dell’illusionismo. Il suo primo one man show “L’Illusionista” ha registrato a Torino 23 sold out consecutivi e oltre 6.500 presenze.

Francesco Scimemi, palermitano, è stato lanciato da Pippo Baudo nella trasmissione «Gran Premio» e dopo quell’esperienza è stato protagonista in 76 trasmissioni su reti Rai, Mediaset e Sky, e in 36 puntate di «Domenica in» nel 2003. Scimemi è un “animale da palcoscenico” fuori dagli schemi, un inventore che grazie ai suoi strabilianti giochi di prestigio diverte e trascina il pubblico in un mondo surreale di fantasia e comicità.

Sabrina Iannece, classe 1989, inizia da piccolissima studia ginnastica artistica per poi avvicinarsi al twirling, disciplina che ha praticato a livello agonistico. Nel 2012 l’incontro con Luca Bono, con cui per la prima volta cinque anni fa sale sul palcoscenico come assistente di scena, per poi diventare vera e propria coprotagonista nei suoi spettacoli.

Sabato 17 luglio 2021 ore 21.30

Teatro grande La Versiliana

spettacolo a cura di Teatro Verdi di Montecatini

per La Versiliana Festival

Luca Bono & Francesco Scimemi

THE MAGIC BROTHERS

Con Sabrina Iannece

Ingresso

Primo settore: intero € 32,00 ridotto under 10 € 25,00

Secondo settore : intero € 25,00 ridotto under 10 € 20,00