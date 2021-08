Bruce Ditmas’ Cubist Dream Band a Jazz & Image

“Jazz & Image”, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, mercoledi 18 agosto alle ore 21,00, presenta Bruce Ditmas’ Cubist Dream Band. Sul palco: Bruce Ditmas, batteria, Lewis Saccocci, tastiere, Lorenzo Feliciati, basso , Antonio Jasevoli, chitarra, Guido Silipo, chitarra Angelo Olivieri, tromba e Sandro Satta, sax alto.

Bruce Ditmas è un protagonista assoluto della storia del jazz, che ha suonato con Ira Sullivan, Judy Garland, Barbra Streisand, Gil Evans, Enrico Rava, Paul Bley, Lee Konitz, Jaco Pastorius, Pat Metheny, John Abercrombie, Sam Rivers, Chet Baker, Stan Getz, Wallace Roney e Antonio Faraò, solo per citarne alcuni, e dal settembre 2018 propone un “dream team” formato da Carlo Conti, Antonio Jasevoli, Angelo Olivieri, Lewis Saccocci, Sandro Satta, Guido Silipo, Marco Siniscalco.

Grazie a una coraggiosa intuizione di Eugenio Rubei dalla stagione 2018/19 la Bruce Ditmas Monday Orchestra è la home band all’Alexanderplatz, il più longevo e blasonato jazz club a Roma: una continuità che ha consentito alla band di esplorare e consolidare un sound personalissimo, incredibilmente potente e eccitante.

Con questo progetto l’Alexanderplatz ha voluto rinnovare la tradizione newyorkese delle home band del lunedì proponendo come band leader Bruce Ditmas, componente storico dell’Orchestra di Gil Evans nel periodo in cui era la Monday Night Band al Village Vanguard e poi allo Sweet Basil.Con l’orchestra si sono esibiti come ospiti Carla Marcotulli, Lorenzo Feliciati, Riccardo di Fiandra e Antonello Salis; una serata è stata dedicata alle musiche di Greg Burk, che ha partecipato come conductor e tastierista e con la splendida voce di Carla Marcotulli. Rispetto all’inizio l’orchestra è oggi versione ridotta a causa della terribile prematura scomparsa del nostro Carlo Conti, eccezionale musicista e persona straordinaria.

L’inizio dei concerti è alle ore 21,00

INFO PER IL PUBBLICO:

Ingresso ai concerti delle 21,00: biglietti a partire da 5 euro

Telefono: 3387070737

Prenotazioni: 3387070737 – 3666621900

E-mail : prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

Sito web: www.alexanderplatzjazz.com

Altri contatti:

Facebook Jazz&Image

Instagram Jazzandimage