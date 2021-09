Calendario attività Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi settembre-dicembre 2021

CONCERTO D’INAUGURAZIONE

La Stagione 2021/2022 dell’Orchestra Sinfonica

di Milano si apre nel segno dello Spirito

Romantico, sulle note del virtuosismo di Franz

Liszt e dell’ultima grande Sinfonia di Johannes

Brahms, la Quarta.

Domenica 12 settembre 2021, ore 19.00

Teatro alla Scala

Claus Peter Flor Direttore

Mariangela Vacatello Pianoforte

F. Liszt

Concerto per pianoforte e orchestra n. 1

in Mi bemolle maggiore S 124

J. Brahms

Sinfonia n. 4 in Mi minore op. 98

Stagione Sinfonica

NOTE IN VIAGGIO

Ogni ascolto si svela come un viaggio, verso

sonorità nuove e misteriose. In una commistione

tra colto e popolare, le musiche di “Note in

viaggio” ci conducono per mano verso l’America

di Copland, il Brasile trasfigurato dallo sguardo

del francese Milhaud e le melodie greche viste

da Maurice Ravel.

Giovedì 30 settembre 2021, ore 20.30

Venerdì 1° ottobre 2021, ore 20.00

Domenica 3 ottobre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

Alondra de la Parra Direttore

Julian Prégardien Tenore

A. Copland

Appalachian Spring Suite

(versione per 13 strumenti)

G. Mahler

Lieder eines fahrenden Gesellen per voce

e orchestra (versione per orchestra da camera di A. Schönberg)

M. Ravel

Cinq Mélodies populaires grecques

(versione orchestrale di M. Rosenthal)

D. Milhaud

Le Bœuf sur le toit op. 58

RADICI

Forme musicali nel confronto tra passato e

Novecento. La Piccola Suite di Lutosławski

ci riporta alle cupe atmosfere della Polonia

comunista del 1951, dove il compositore per

farsi perdonare gli eccessi di modernismo

della sua Prima sinfonia rispolvera le forme

del passato intrise di radici popolari della sua

terra. Analogamente lo stesso Čajkovskij, in

contrapposizione con i colleghi del “Possente

gruppetto” dei Cinque, ricercò una sintesi tra

il suo presente, la forma sinfonica e la musica

popolare russa.

Giovedì 7 ottobre 2021, ore 20.30

Venerdì 8 ottobre 2021, ore 20.00

Domenica 10 ottobre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

Krzysztof Urbański Direttore

W. Lutosławski

Piccola Suite per orchestra da camera

P. I. Čajkovskij

Sinfonia n. 4 in Fa minore op. 36

PULCINELLA

Culla della cultura europea, l’Italia è il punto di

partenza di questo programma. In Italia, e più

precisamente a Napoli, Djagilev aveva scoperto

alcuni manoscritti di Pergolesi da proporre a

Igor Stravinskij per il balletto Pulcinella. Così,

anche Felix Mendelssohn trovò ispirazione per

la sua Sinfonia n. 4 nei suoni scoperti durante il

suo tour italiano del 1830.

Giovedì 14 ottobre 2021, ore 20.30

Venerdì 15 ottobre 2021, ore 20.00

Domenica 17 ottobre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

Alpesh Chauhan Direttore

I. Stravinskij

Pulcinella

F. Mendelssohn

Sinfonia n. 4 in La maggiore

op. 90 L’Italiana

Musica & Scienza

GUIDA SINFONICA PER AMANTI DEL COSMO

Nel guardare alla storia del cosmo, ci accorgiamo

che “niente è per sempre” e “niente è dovunque”.

Tutto cambia. Per comprendere i cambiamenti

dell’Universo, lasciamoci guidare da Simone

Iovenitti e dall’intuizione musicale.

Sabato 16 ottobre, ore 18.00

Auditorium di Milano

Simone Iovenitti Astrofisico

Ruben Jais Direttore

Musica da Camera

VIE NUOVE

All’epoca della composizione del Trio op. 8,

Johannes Brahms aveva appena incontrato

Robert Schumann: era il 1853 e quest’incontro

avrebbe sconvolto la sua vita. Infatti, Schumann

avrebbe presentato sulle colonne della “Neue

Zeitschrift für Musik” il giovane amico come

il rappresentante di una nuova sensibilità

musicale.

L’affetto di Brahms per Schumann era tale da

utilizzare uno pseudonimo scopertamente

schumanniano (“Johannes Kreisler junior”) per

firmare proprio il manoscritto dell’opera n. 8.

Domenica 17 ottobre 2021, ore 11.00

Teatro Gerolamo

Luca Santaniello Violino

Tobia Scarpolini Violoncello

Carlotta Nicole Lusa Pianoforte

J. Brahms Trio per pianoforte, violino e violoncello

in Si maggiore op. 8

F. Mendelssohn Grand Trio per pianoforte,

violino e violoncello in Re minore op. 49

Stagione Sinfonica

TRA GENIO E FOLLIA

le biografie di Schumann e Beethoven ci

mostrano due modi d’intendere il Romanticismo.

Tanto la Settima sinfonia di Beethoven nella sua

equilibrata “apoteosi della danza” ci mostra

un perfetto esempio del suo genio, quanto la

Quarta di Schumann ci conduce nei meandri

delle fragilità del compositore tedesco.

Giovedì 21 ottobre 2021, ore 20.30

Venerdì 22 ottobre 2021, ore 20.00

Domenica 24 ottobre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

John Axelrod Direttore

R. Schumann

Sinfonia n. 4 in Re minore op. 120

L. van Beethoven

Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92

Crescendo in Musica

LE QUATTRO STAGIONI

Finalmente è arrivata la giornata dell’Open Day

della Scuola di musica del professor Vivaldi, che

per l’occasione propone una lezione speciale:

un viaggio fantastico attraverso Le Quattro

Stagioni, esplorate col potere della musica e

della fantasia, grazie al quale le giovani allieve

costruiranno il proprio mondo speciale!

Sabato 23 ottobre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

Maria Canal, Rossana Cannone,

Lucrezia Mascellino, Jasmine Monti,

Michele Magni Attori

Giorgio Franchi Testo e drammaturgia

Melissa Seclì Movimenti scenici

Emanuele Giorgetti Regia

Luca Santaniello Violino e Maestro concertatore

A. Vivaldi Musiche da Le Quattro Stagioni

Stagione Sinfonica

MAHLER 9

Nell’autunno del 1912, Alban Berg descriveva

la Nona di Mahler come “l’espressione di un

amore inaudito per questa terra, del desiderio

[Sehnsucht] di vivere in pace con la natura e

di poterla godere fino in fondo, in tutta la sua

profondità, prima che giunga la morte”.

La Nona si svela a noi come il canto del cigno

del compositore e di un genere, quello sinfonico,

che con Mahler trova il culmine della sua ultima

stagione tardoromantica.

Giovedì 28 ottobre 2021, ore 20.30

Venerdì 29 ottobre 2021, ore 20.00

Domenica 31 ottobre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

Claus Peter Flor Direttore

G. Mahler

Sinfonia n. 9 in Re maggiore

(versione per orchestra da camera di K. Simon)

POPs

FRANKENSTEIN

Uscito nel 1931, il film Frankenstein ebbe un

grande successo al botteghino ed entrò di diritto

tra i film più importanti per il genere horror.

Infatti, il film inaugurò alcuni elementi tipici della

storia (tratta da un romanzo di Mary Shelley del

1818), come per esempio lo stereotipo dello

scienziato pazzo, del suo assistente gobbo

e l’immagine della “creatura”. Non perdere

l’occasione di assistere a questo capolavoro del

cinema horror per una notte da brividi!

Sabato 30 ottobre 2021, ore 21.00

Domenica 31 ottobre 2021, ore 21.00

Auditorium di Milano

Michael J. Shapiro Direttore

Proiezione del film con esecuzione dal

vivo delle musiche in sincrono

Musiche di M. J. Shapiro

Stagione Sinfonica

ŠOSTAKOVIČ SECONDO NOBU

“Sono un compositore sovietico e sento che la

nostra epoca è un’epoca eroica, piena di vigore e

di gioia di vivere: è questo che ho voluto inserire,

trasmettere”. Così Šostakovič descriveva il suo

Concerto per pianoforte n. 1, scritto nel 1933 con

l’intento di ampliare il repertorio strumentale

sovietico, avendo in mente però sempre i grandi

classici del passato. Un secolo prima, nel pieno

dell’epoca romantica, ricca d’eroismi, Felix

Mendelssohn presentava la sua Terza sinfonia,

ispirata dal viaggio in Scozia.

Giovedì 4 novembre 2021, ore 20.30

Venerdì 5 novembre 2021, ore 20.00

Domenica 7 novembre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

Nobuyuki Tsujii Pianoforte

Robert Trevino Direttore

Musica da Camera

VIE NUOVE

Il 1808 era stato un anno particolarmente

fruttuoso per la creatività di Beethoven. A

questo periodo risalgono il completamento

della Quinta e della Sesta sinfonia, nonché la

composizione dei due Trii op. 70. Lo “spettrale”

primo Trio, in particolare, ci porta a conoscere

altri lavori nella mente del compositore durante

quel periodo, ovvero le musiche per un Macbeth

mai realizzato su testo di Heinrich Joseph von

Collin. Infatti, il tema del secondo movimento

del Trio era lo stesso appuntato dal compositore

per il coro delle streghe del Macbeth.

Domenica 7 novembre 2021, ore 11.00

Teatro Gerolamo

Nicolai F. von Dellingshausen Violino

Mario Shirai Grigolato Violoncello

Julia Siciliano Pianoforte

L. van Beethoven Trio n. 1 per pianoforte, violino e violoncello in Re maggiore op. 70 I fantasmi

J. Brahms Scherzo dalla Sonata F.A.E. per violino e pianoforte

J. Brahms Trio n. 3 per pianoforte, violino e violoncello in Do minore op. 101

Stagione Sinfonica

MESSIAH

Quel 1741 rappresentò per Händel l’abbandono

della carriera operistica e della lingua

italiana, per dedicarsi definitivamente al

genere dell’oratorio in lingua inglese. Scritto

in fretta nel settembre del 1741, il Messiah

veniva presentato trionfalmente il 13 aprile

1742 nell’appartata Dublino. Da quel giorno,

l’Oratorio si impose nell’immaginario collettivo

dei paesi anglosassoni come un patrimonio

spirituale insostituibile, parte integrante della

propria identità culturale.

Giovedì 11 novembre 2021, ore 20.30

Venerdì 12 novembre 2021, ore 20.00

Domenica 14 novembre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

T. B. D. Soprano

Alex Potter Controtenore

Cyril Auvity Tenore

Renato Dolcini Baritono

Ensemble strumentale e vocale laBarocca

Ruben Jais Direttore

Stagione Sinfonica

BEETHOVEN 4

A fianco del grande rappresentante della

tradizione musicale europea Ludwig van

Beethoven, entriamo in contatto con due mondi

lontani dal consueto euro-centrismo: quello di

William Grant Still musicista afroamericano

e “decano della sua generazione”, attivo

nell’America di Bernstein e Gershwin, e

Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges.

Quest’ultimo era originario delle Antille

francesi ed era giunto a Parigi in giovane età.

Abile fiorettista, musicista di grandissimo

valore, soprannominato il “Mozart nero” per la

carnagione mulatta, Boulogne si distinse per lo

straordinario valore musicale nella Parigi della

seconda metà del Settecento

Giovedì 18 novembre 2021, ore 20.30

Venerdì 19 novembre 2021, ore 20.00

Domenica 21 novembre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

Marc Bouchkov Violino

Xian Zhang Direttore

W. G. Still

Mother and Child

J. Boulogne

Concerto per violino e orchestra n. 1 op.5

L. van Beethoven

Sinfonia n. 4 in Si bemolle maggiore op. 60

Musica da Cameretta

L’APPRENDISTA STREGONE

Un giovane, nel corso dell’apprendimento

dell’arte della magia da un anziano stregone,

cerca di usare alcuni incantesimi durante

l’assenza del suo maestro. Costretto a portare

l’acqua a un pozzo, comanda invece a una scopa

di eseguire il lavoro. Ma dopo che il pozzo è stato

riempito, non riesce a ricordare l’incantesimo

per far fermare il suo servitore di legno…

Scopri la magia di questo spettacolo pensato

per i più piccoli!

Domenica 21 novembre 2021, ore 11.00

Auditorium di Milano

P. Dukas L’Apprendista stregone

Crescendo in Musica

LA NONNA DI MOZART

Signor De Mozartini, Amadeus, Trazom,

Crysostomo, Punkititi, Gnagflow o Wolfgang

come lo chiama lei, ha otto anni e una nonna

insopportabile, che lo disgusta raccontandogli

come andrà a finire se continuerà a pensare

alla musica invece di mettere la testa a posto

e scegliersi un buon mestiere: l’idraulico, il

falegname, l’impiegato delle poste austriache…

La nonna odia la musica e dice sempre che i

bambini che da piccoli vogliono fare i musicisti

finiranno da grandi a fare l’elemosina ai margini

delle strade o incatenati su navi da crociera.

Così un bel giorno, ecco balenare una

meravigliosa e musicale idea nella testa del

piccolo genio: preparare una nuova sinfonia, un

pezzo che anche sua nonna possa dire “caspita

che bella!”

E che diventerà famoso come La Nonna di Mozart,

ricca di suoni talmente magici e potenti da essere

capaci di trasformare anche la sua tremenda

nonnina…

Sabato 27 novembre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

una favola musicale di Andrea Taddei, Saul Beretta e Massimiliano Fratter

Andrea Taddei Regia, oggetti e costumi

Valerio Bongiorno Nonna di Mozart

Massimo Pratelli W. A. Mozart

Enrico Lombardi Direttore

Musica di W. A. Mozart, N. Marenco e A. Ferrari

trascritta e arrangiata da

N. Marenco e A. Ferrari con orchestrazioni degli allievi della masterclass

del M° Gabriele Bazzi Berneri presso il Civico Istituto Musicale di Pioltello.

POPs

LA BUONA NOVELLA

Ancora adesso, dopo quarant’anni, la musica di

Fabrizio De André continua a farci emozionare e

riflettere. A poca distanza dagli stravolgimenti

del Sessantotto, il 19 novembre 1970 usciva il

concept album “La buona novella”, il risultato

della lettura da parte del cantautore di alcuni

vangeli apocrifi (il Protovangelo di Giacomo e

il Vangelo arabo dell’infanzia, per esempio), con

alcuni pezzi di straordinaria intensità come Il

testamento di Tito, Il sogno di Maria, Tre madri.

A dar voce alle canzoni di Faber, sale

sul palco dell’Auditorium The Andre,

fenomeno della scena pop milanese

Mercoledì 1° dicembre 2021, ore 21.00

Giovedì 2 dicembre 2021, ore 21.00

Auditorium di Milano

The Andre Voce

Simone Tonin Direttore e arrangiatore

Musiche di F. De André

Stagione Sinfonica

A TUTTO ORGANO!

La musica francese ha una sensibilità particolare

e unica, una luce tutta sua.

Nati in due epoche distanti, Francis Poulenc e

Georges Bizet mostrano le infinite sfumature

che l’orchestrazione e la riscoperta della voce

dell’organo possono trovare.

Giovedì 9 dicembre 2021, ore 20.30

Venerdì 10 dicembre 2021, ore 20.00

Domenica 12 dicembre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

Wayne Marshall Organo e Direttore

M. Dupré

Cortège et litanie op. 19 n. 2

F. Poulenc

Concerto per organo, archi

e percussioni in Sol minore FP 93

G. Bizet

Sinfonia n. 1 in Do maggiore

Musica da Camera

TRE VOLTE TRIO

Con questo programma entriamo nel mondo

della cosiddetta “Hausmusik”, ovvero musica

domestica eseguita all’interno di un circolo

familiare da esecutori dilettanti. Infatti, secondo

le fonti il Trio di Mozart detto “I birilli” era

stato suonato presso la famiglia Jacquin, con

Franziska (allieva di Mozart) al pianoforte, Anton

Stadler al clarinetto, e lo stesso autore alla viola.

Domenica 12 dicembre 2021, ore 11.00

Teatro Gerolamo

Raffaella Ciapponi Clarinetto

Giulio Cazzani Violoncello

Massimiliano Baggio Pianoforte

W. A. Mozart Trio in Mi bemolle maggiore K 498 Kegelstatt

L. van Beethoven Trio n. 4 per clarinetto, violoncello e pianoforte in Si bemolle maggiore op. 11

J. Brahms Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte in La minore op. 114

Concerto Straordinario

Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano

IN SCENA!

Da sempre la Fondazione riserva un’attenzione

particolare al mondo dei giovani, non solo

con proposte musicali mirate (con il progetto

Educational), ma anche creando al proprio

interno compagini musicali composte da

giovani e giovanissimi. Per questo motivo,

nasce l’Orchestra Sinfonica Giovanile dove gli

studenti selezionati (tutti under 25 – laureandi

e laureati ai trienni e ai bienni dei Conservatori

di musica) hanno l’occasione di preparare un

ampio repertorio sinfonico sotto la guida sicura

delle prime parti dell’Orchestra Sinfonica prima

di giungere alle prove con i grandi direttori

che dirigeranno i concerti. Non perdere

l’appuntamento con il talento di questi giovani

musicisti!

Sabato 11 dicembre 2021, ore 18.00

Auditorium di Milano

Francesca Dego Violino

Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano

Andrea Oddone Direttore

W. A. Mozart

Concerto per violino e orchestra n. 1

in Si bemolle maggiore K 207

L. van Beethoven

Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92

Stagione Sinfonica

SOGNI D’INVERNO

La Stagione sinfonica autunnale si chiude con

un programma tutto dedicato a Čajkovskij, dove

il celeberrimo Concerto per violino si accosta

al primo lavoro sinfonico del compositore.

Accompagnati dalle note della Prima sinfonia di

Čajkovskij, camminiamo sulla neve soffice di un

paesaggio sterminato della grande terra russa.

Musica a programma che era costata molto al

compositore, allora venticinquenne, tanto da

scrivere al fratello Modest “ho rovinato i miei

nervi nella dacia di Mjatlev, affaticandomi sulla

sinfonia, che stentava a venire”

Giovedì 16 dicembre 2021, ore 20.30

Venerdì 17 dicembre 2021, ore 20.00

Domenica 19 dicembre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

Alëna Baeva Violino

Jaume Santonja Direttore

P. I. Čajkovskij

Concerto per violino e orchestra in Re maggiore op. 35

P. I. Čajkovskij

Sinfonia n. 1 in Sol minore op. 13 Sogni d’inverno

Crescendo in Musica

LO SCHIACCIANOCI

È arrivato in città lo zio Drosselmeyer e

ha portato alla sua amata nipotina Clara

un bellissimo schiaccianoci! Un semplice

oggetto che, nelle mani di un bambino può

diventare qualcosa di meraviglioso. E così, lo

Schiaccianoci diventa un principe che, a capo di

un esercito di giocattoli, sconfigge la malvagia

regina dei topi e poi ci trasporta in un reame

incantato dove regna la pace e la dolcezza.

Scopri la magica storia dello Schiaccianoci

sulle dolci note di Čajkovskij

Sabato 18 dicembre 2021, ore 16.00

Auditorium di Milano

Nicola Olivieri Attore e Danzatore

Francesco Montemurro Testi

Camilla Meregalli Regia

Luigi Di Iorio Direttore

In collaborazione con Espressione Danza

Musiche di P. I. Čajkovskij

Concerto Straordinario

CHRISTMAS CAROLS

In tempo di Avvento, è entrata anche nella

nostra tradizione l’esecuzione di carole natalizie.

Nate in Inghilterra durante il Medioevo, le

carole costituiscono ancora oggi un elemento

unificante durante le feste. Una lunga tradizione

ben rappresentata dall’appuntamento che ogni

anno gli inglesi si danno alla vigilia di Natale

presso la suggestiva Cappella del King’s College

di Cambridge, dove il coro dà inizio al “Festival

of Nine Lessons and Carols”. Si tratta di una

cerimonia, un rito, che tutti attendono con gioia.

Con il medesimo sentimento, vi aspettiamo per

un grande concerto con le formazioni de laVerdi

per godere della magia del Natale insieme!

Sabato 22 dicembre 2021, ore 20.30

Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi

Coro di Voci Bianche

Coro I Giovani de laVerdi

Dario Grandini Maestro del Coro

Maria Teresa Tramontin Maestro del Coro di Voci Bianche e del Coro I Giovani de laVerdi

Ensemble dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Ruben Jais Direttore